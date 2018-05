Release Athens Festival Day 1!!!Richard Ashcroft και Rag ‘n’Bone Man στην Πλατεία Νερού 31/05/2018!

O Richard Ashcroft, μία από τις μεγαλύτερες φωνές που έχουν… γεννηθεί στον πλανήτη, είναι ο νέος headliner της 1ης ημέρας του φεστιβάλ! Τραγουδιστής και ηγέτης των εμβληματικών The Verve , μίας από τις κορυφαίες και πιο επιτυχημένες βρετανικές μπάντες των 25 τελευταίων ετών, έρχεται για 1η φορά στη χώρα μας για το Release Athens 2018!

Στις 31 Μαΐου, θα ακούσουμε για πρώτη φορά ζωντανά το “Bitter Sweet Symphony”, ένα από τα καλύτερα και διαχρονικότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, μαζί με τα κλασικά “The Drugs Don’t Work”, “Lucky Man”, “Sonnet”, αλλά και μεγάλες στιγμές της solo καριέρας του, όπως το πολυαγαπημένο και στη χώρα μας “A Song For The Lovers”, καθώς και τραγούδια από το εξαιρετικό πρόσφατο album του, “These People“.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Richard Ashcroft, αμέσως μετά την εμφάνιση στο Release Athens 2018 , θα βρεθεί στη σκηνή μαζί με τους Rolling Stones , αφού κλήθηκε από εκείνους να ανοίξει τις συναυλίες τους στο Manchester και το Εδιμβούργο!

Η προπώληση για τις 31 Μαϊου (Richard Ashcroft, Rag‘n‘Bone Man, Kid Moxie, Sworr., Lip Forensics) συνεχίζεται πλέον προς 35 ευρώ (μονό εισιτήριο) και 65 ευρώ (διπλό εισιτήριο). Για τη VIP Area , η προπώληση συνεχίζεται προς 100 ευρώ.

Διάθεση:

Online / www.releaseathens.gr και www.viva.gr / τηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Ειδικά για όσες και όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για την 1η ημέρα του Release Athens 2018 μέχρι τις 16/4, οπότε και ανακοινώθηκε η ακύρωση της εμφάνισης των London Grammar λόγω προβλήματος υγείας της Hannah Reid, ισχύουν τα εξής:

Το εισιτήριό σας ισχύει κανονικά για τις 31/5 (προσοχή: η μη χρησιμοποίησή του δε συνεπάγεται ολική αποζημίωση). Με το ίδιο εισιτήριο – απλά και μόνο με την επίδειξή του στην είσοδο – σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε, εντελώς δωρεάν, μία ακόμα ημέρα του Release Athens 2018 (1/6 με Thievery Corporation, UB40 feat Ali, Astro & Mickey, Golan, Angelika Dusk, Magenta Flaws ή 17/6 με Jamiroquai, Parov Stelar, Cigarettes After Sex, Sillyboy’s Ghost Relatives, Σtella). Η επιλογή είναι δική σας. Για όσες και όσους δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν μία από τις δύο υπόλοιπες ημέρες του φεστιβάλ, μετά τη λήξη αυτού θα πραγματοποιηθεί επιστροφή ποσού 22 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν παρακολούθησαν, ή όχι, την 1η ημέρα.

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων

Από τις 18/6 και για τις επόμενες 30 ημέρες, όσοι φίλοι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματός τους να παρακολουθήσουν την πρόσθετη δωρεάν ημέρα του φεστιβάλ, πρέπει να αποστείλουν από το email που δήλωσαν κατά την αγορά του εισιτηρίου τις παρακάτω πληροφορίες, βάζοντας ως θέμα “Release Athens Day 1 / refund”:

Τον αριθμό του εισιτηρίου Τον λογαριασμό τραπέζης όπου θέλουν να γίνει η επιστροφή των χρημάτων

Email επικοινωνίας: support@fuzzproductions.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3450817 – 6985555075 (εργάσιμες ημέρες, 10:30-17:30)

Ολοκληρώνοντας, σας ενημερώνουμε πως βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους London Grammar, εν αναμονή νέας ημερομηνίας για την εμφάνισή τους στη χώρα μας, η οποία θα εξαρτηθεί από την πορεία της υγείας της Hannah Reid. Εφόσον οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, σους κατόχους εισιτηρίων της 1ης ημέρας (με ημερομηνία αγοράς μέχρι 16/4) θα δοθεί το δικαίωμα απόκτησης εισιτηρίου κατά προτεραιότητα και σε προνομιακή τιμή.