1550 Special – Rock – εμπειρία στο Σταυρό του Νότου Club

Έπειτα από δύο εκρηκτικές εμφανίσεις στην κατάμεστη σκηνή του «Σταυρού του Νότου», οι 15 50, επανέρχονται ανανεωμένοι και δριμύτεροι στην ιστορική σκηνή «Σταυρός του Νότου», την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.

Οι 15 50, που διακρίνονται για την μεταδοτική ενέργειά τους θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα όπως μόνο εκείνοι ξέρουν σε συνδυασμό με τις δικές τους επιτυχίες «Tις νύχτες ντύνομαι παιδί», «Πίστεψέ το», «Να καιγόμουνα», «Δύση», «Εγώ- κοίτα με πετάω» καθώς και τις αγαπημένες διασκευές «Σαν σταρ του σινεμά», «Εγώ είμαι για σένα», «Αμερικάνο», «Θεός αν είναι» αλλά και διαχρονικά ελληνικά και ξένα τραγούδια με το δικό τους ύφος και στυλ.

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου μαζί με τους 15 50 θα είναι ένας φίλος-μέλος της μπάντας από τα παλιά, ο Antonis Doc. Οι 15 50 με τον Antonis Doc θα αναβιώσουν επί σκηνής μοναδικές στιγμές τους από το παρελθόν- για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι – σε ένα ξέφρενο rock party!

“Antonis Doc” είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αντώνη Αντωνιάδη, που είναι κιθαρίστας των GAD. Πριν γίνει μέλος των GAD, ο Αντώνης ήταν δημοφιλής ως cover τραγουδιστής στις μεγαλύτερες σκηνές της Αθήνας και με τους 15 50 είχε δημιουργήσει ένα πολυάριθμο φανατικό κοινό. Τις προσεχείς μέρες, ο Antonis Doc θα κυκλοφορήσει από την Ammos Music, το single «Χάνομαι» σε στίχους και μουσική του ιδίου και σε παραγωγή Gadless.

Η Παρασκευή στις 3 Φεβρουαρίου στον «Σταυρό του Νότου Club» με τους 15 50 και τον Antonis Doc θα είναι μια μοναδική Rock – εμπειρία!BE THERE!

Κι όπως λέει ,ο leader και κιθαρίστας της μπάντας ,15 50, Ρουσσέτος Δημητρόγλου:

«Το Rock έχει μελωδία, συναίσθημα, δύναμη…»

FEEL THE ROCK with 1550!

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου

Σταυρός του Νότου Club

Ώρα έναρξης: 22.30

Τιμή εισιτηρίου: 12€ (με ποτό)

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος