“1959”, το νέο video clip του Evripidis and His Tragedies, σε ασπρόμαυρους τόνους…

Το νέο βίντεο του Evripidis and His Tragedies, είναι μια συνεργασία με το γνωστό φωτογράφο Daniel Riera. To “1959” αφηγείται σε ασπρόμαυρους τόνους, αφαιρετικά αλλά με ευαισθησία, μια ιστορία που ακροβατεί ανάμεσα στη φιλία, τον έρωτα, με μια αισθητική του βρίσκεται κοντά στον κινηματογράφο της δεκαετίας του 60.

Το πέμπτο τραγούδι του δίσκου “Futile Games in Space and Time” (2016), είναι ένας φόρος τιμής στις υπερ-ρομαντικές αλλά και απεγνωσμένες μπαλάντες του 50 και του 60, στην Πόλη του Φωτός και τον υπόγειο κόσμο της Αριστερής Όχθης, των καφέ και των κλαμπ της, σκιαγραφημένων σε βιβλία όπως “Το δωμάτιο του Τζιοβάνι”, αλλά και στο σινεμά της Nouvelle Vague. Όπως λέει ο ίδιος ο Ευριπίδης “πρόκειται για ένα ντελίριο της φαντασίας, ένα ταξίδι σε έναν εξιδανικευμένο κόσμο, η περιγραφή μιας φιλίας που φλερτάρει επικίνδυνα με τον έρωτα και την εμμονή, μια απόδραση από την καθημερινότητα, ένας αργός και σφιχταγκαλιασμένος χορός έξι πόδια κάτω από τη γη“.

Ο ίδιος ο φωτογράφος δηλώνει πως τα γυρίσματα υπήρξαν μια πραγματική συνάντηση μεταξύ φίλων. “Το τραβήξαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα στο σπίτι μου και ένιωσα να γυρίζω πίσω στις μέρες που σπουδάζαμε στην Καλών Τεχνών, όταν με ένα χαρτόνι φτιάχναμε ένα έργο και που για να τραβήξουμε φωτογραφίες χρησιμοποιούσαμε τα φώτα του χωλ. Έτσι έγινε το ονειρικό 1959, το πορτραίτο ενός έρωτα και μιας φιλίας”.

Στο video πρωταγωνιστούν μαζί με τον Ευριπίδη οι Marc και Laura του συγκροτήματος Doble Pletina, τα φωνητικά των οποίων ακούγονται στην ηχογράφηση.

Chéri walk with me, like it´s 1959

As if we were in Paris, haunting every night

We danced to the rock n´ roll (we´d shake our hips ´till dawn)

At six feet below the ground (so very deep underground)

This nightclubs will become our tombs for sure

´Cause we drink and smoke as if

There were no tomorrow

Chéri walk with me, like it´s 1959

Let´s creep through the backstreets

Like two brothers in crime

Left Bank whores would know our names (we would be their faves)

The philosophers too (the kids, the drunks, the madmen too)

They´d say we´re like two wandering beasts, two lost souls

Two ghosts that fade away in the early morning light

It´s 1959

Chéri come to me like it´s 1959

Your eyes look so sad, you can´t hide behind a smile

We don´t know what we met for (we don´t know a thing)

Or what tomorrow has in store (will you buy me a ring?)

I don´t have answers and it´s dawn, let´s go home

We could cross the river as the city wakes up

No belts on, full speed, let´s go!

(1959) I know I´m losing my mind

(1959) we´re running out of tricks and time

(1959) we´re not in Paris but don´t go home alone, be mine

(1959) ´cause in my heart it´s always, always, always

(1959) and I´ll be waiting for you

(1959) for you.