30 Χρόνια An Club + 15 Χρόνια Gagarin 205! Γιορτάζουν με τετραήμερο φεστιβάλ!

Για πρώτη φορά, δυο ιστορικά venues (An Club & Gagarin 205) συμπράττουν με αφορμή τα γενέθλιά τους, σε ένα κολασμένο τετραήμερο που θα μείνει στην ιστορία!

Μαζί μας θα γιορτάσουν ιστορικά και αγαπημένα συγκροτήματα που όλα αυτά τα χρόνια έχουν δώσει ψυχή και πάθος και έχουν γίνει μέρος της ιστορίας μας. Κάποια από αυτά τα ονόματα είναι οι:

The Last Drive / Nightstalker/ Therapy? / Νικόλας (Razastaar) / The Raindogs! / Paradise/ ΓΚΟΥΛΑΓΚ / Σκηνοθέτης (FFc) / Closer / Διάφανα Κρίνα / Blaine L. Reininger/ Fer De Lance / Ευθύμης (TXC) / The Dive / Φοίβος Δεληβοριάς / Tiny Jackal / Distortion Tamers /Τα Παιδιά Της Παλαιότητας / The Sexy Christians / Day Oof/ Space Slavery / Aυλός 542 (Ψυχόδραμα 07) / Cellar Dogs /Mc Yinka + Παράξενος (Παράγοντες) / Rationalistas /Hatemost (ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ)

Φοίβος Δεληβοριάς

Οι συστάσεις ίσως περιττεύουν για ένα από τους πιο χαρισματικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ο Δεληβοριάς έγραψε και τραγούδησε εξαιρετικά την ματαίωση της καψούρας, διαπεραστικά την κενότητα του σύγχρονου lifestyle και αφοπλιστικά άμεσα τα υπαρξιακά μας αδιέξοδα. Και όλα αυτά εξόχως μελωδικά, με μια γενναία δόση ευαισθησίας και παιδικότητας! Ο Φοίβος θα μας ταξιδέψει ως άλλος «α- ορατος άνθρωπος» στις δικές του «μουσικές περιπέτειες» από «Καλλιθέα» μέχρι πολύ μακριά και εσωτερικά στα συναισθηματικά μας τοπία ώστε να γίνουμε «Χάλια». Γιατί η «Ζωή μόνο έτσι είναι Ωραία».

Τα Παιδιά της Παλαιότητας

Τα Παιδιά της Παλαιότητας που προέκυψαν ύστερα από τις ζυμώσεις του πρότερου καλλιτεχνικού σχήματος (Κόρε Ύδρο), δεν παίζουν. Και δεν αστειεύονται. Οι πρωτοποριακές τους συνθέσεις, και οι ιδιαίτεροι ήχοι τους σε διαπερνούν σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βιώματα και οι πειραματισμοί κυριαρχούν στο ολότελα δικό τους αισθητικό μοτίβο προσκαλώντας μας να χαθούμε και να περιπλανηθούμε στο δικό τους μουσικό δάσος.

Blaine Reininger

Ένα είναι σίγουρο: Πως ο Blaine είτε ως μέλος των Tuxedomoon είτε ως σόλο καλλιτέχνης, εξαίσιος βιολονίστας, ακόμη και ως συνθέτης μουσικής θεατρικών έργων είναι ένας ευφυής και επιδραστικός μουσικός χαμαιλέοντας! Από τα post punk, στα new wave μονοπάτια και από πιο σκληρούς σε πιο μελωδικούς ήχους ο Blaine καταφέρνει να ισορροπήσει εξαίσια. Θα δώσει κι εκείνος το δικό του ξεχωριστό παρών σε ένα ιδιαίτερο live.

Bokomolech

Οι Bokomolech η νεανική μπάντα που άνθισε στις αρχές των 90s υπήρξε αναμφίβολα από τις σημαντικότερες αγγλόφωνες της εγχώριας μουσικής σκηνής. Ηχογραφώντας δύο αλμπουμ με τον παραγωγό των Nirvana, «ανοίγοντας» την συναυλία της PJ Harvey στον Λυκαβηττό και συμπράττοντας καλλιτεχνικά, μεταξύ άλλων, με τον Blaine Reininger, τους Στέρεο Νόβα και τους Raining Pleasure δικαιωματικά έχουν καταθέσει τον δικό τους οβολό σε αυτό που οι ίδιο αποκαλούν «ποπ- ροκ φουτουριστικό ήχο»! Δεν σταμάτησαν να προβάρουν και να πειραματίζονται μουσικά ποτέ.

The Wedding Singers

Με δύναμη από τα 90s, οι Wedding Singers είναι η φρέσκια μπάντα που μετατρέπει κάθε live της σε αφορμή για ένα ατέλειωτο dance party! Ήχοι dance, pop, rock και electronica συνυπάρχουν σε ένα πολύχρωμο μουσικό ουράνιο τόξο! Στα σίγουρα οι πιο εμπνευσμένες 90s διασκευές που έχεις ακούσει ποτέ!

Gagarin 205

Λιοσίων 205, Αθήνα

Τηλ.: 211 4112500