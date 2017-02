30 καλλιτέχνες της ελληνικής ποπ και ροκ σκηνής τιμώνται σε μια… “Χρυσή Βραδιά”

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η «Χρυσή Βραδιά 2017», στη διάρκεια της οποίας θα τιμηθούν 30 χρυσά αστέρια της Ελληνικής Ποπ & Ροκ ‘60-‘70-‘80 με την υποστήριξη οπτικο-ακουστικού υλικού που μας μεταφέρει στην εποχή τους, ενώ θα υπάρξουν και live εκπλήξεις! Ο Πέτρος Καντιάνης, παρουσιαστής της βραδιάς, και οι συνεργάτες του θα μας μεταφέρουν με τον δικό τους τρόπο στην αξέχαστη αυτή εποχή που ανέδειξε πολλούς σπουδαίους μουσικούς και συγκροτήματα, ενώ με τα τραγούδια της σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Η Διεθνής Λέσχη Φίλων Μουσικής Δεκαετιών 60-70-80 για δεύτερη συνεχή χρονιά, διοργανώνει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στην Πινακοθήκη Πειραιά, τη «Χρυσή Βραδιά 2017» για να τιμηθεί η ελληνική ποπ & ροκ εκείνης της εποχής.

Στη «Χρυσή Βραδιά 2017», η Διεθνής Λέσχη Φίλων Μουσικής Δεκαετιών 60-70-80 υπόσχεται ένα μουσικό πανόραμα των δεκαετιών ‘60-‘70-‘80 με πολλές τιμητικές διακρίσεις των πρωταγωνιστών της εποχής, προβολές σε ειδική οθόνη, μουσικές που θα επιλέξουν γνώστες της εποχής, πολλούς μουσικούς καλεσμένους, αλλά και ζωντανή μουσική από ονόματα που σημάδεψαν τις χρυσές δεκαετίες της ποπ και ροκ σκηνής.

Ο Πέτρος Καντιάνης σε μια βραδιά με την ατμόσφαιρα του άλλοτε και με γεύση από τα αξέχαστα πάρτι της εποχής, θα παρουσιάσει και θα τιμήσει τα μεγαλύτερα ονόματα των δεκαετιών ‘60-‘70-‘80 όπως: Πασχάλης Αρβανιτίδης (Olympians), Δάκης, Ηρακλής Τριανταφυλλίδης (Ηρακλής και Λερναία Ύδρα, DNA), Αντώνης Πιτσολάντης (Persons,Socrates, Drachmas, Μπλα Μπλα) Τζίμης Νταής (Juniors), Αλέκος Καρακαντάς (Juniors, We Five, Axis), Δημήτρης Κατακουζηνός (Juniors, We Five, Axis), Γιώργος Μελέκης και Πέτρος Πολλάτος των Charms, Λεωνίδας Μαρκέας (Sounds), Πάνος Ζαχαρίου (Stormies), Γιώργος Πετρίδης (Blue Birds), Τάσος Βουγιατζής (Ο Τάσος και οι Μασσέλες), Μαρίνα, Ελπίδα, Ζωή Κουρούκλη, Tammy, Δέσποινα Γλέζου και Κρις Κινγκ των Νοστράδαμος, Τζέσικα κ.α. επίσης μέλη των συγκροτημάτων 2002 GR, Sover Group, Vikings κ.α.

Επίσης θα τιμηθούν και πρόσωπα όπως στιχουργοί, δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ που «έγραψαν» τις συγκεκριμένες δεκαετίες. Ιδιαίτερα στην ομάδα «Αστέρια που Έφυγαν Ψηλά», θα τιμηθούν οι αξέχαστοι Τζίμης Μακούλης και Μάκης Σαλιάρης, των οποίων τις διακρίσεις θα λάβουν οι Νάσος Μακούλης, ανιψιός του Τζίμη Μακούλη, και Ειρήνη Λαγουρού, σύζυγος του Μάκη Σαλιάρη. Ακόμη καλλιτέχνες που τιμήθηκαν στην περσινή πρώτη εκδήλωση, όπως οι Ηλίας Ασβεστόπουλος, Τέρης Χρυσός κ.ά. θα απονείμουν τιμητικές διακρίσεις.

Η εκδήλωση της Διεθνούς Λέσχης Φίλων Μουσικής Δεκαετιών 60-70-80 είναι χωρισμένη σε ομάδες βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων. Ομάδες που θα τιμηθούν είναι: Μέλη Συγκροτημάτων, Σόλο Τραγουδιστές, Σόλο Τραγουδίστριες, Πρόσωπα (δημοσιογράφοι, στιχουργοί, φωτορεπόρτερ κ.α.), Αστέρια που Έφυγαν Ψηλά.

Τιμητικές διακρίσεις θα απονεμηθούν στους τρεις στιχουργούς, Νίκο Ελληναίο, Σάσα Μανέτα και Σέβη Τηλιακού, στους δημοσιογράφους Δημήτρη Καπράνο, Παντελή Ξανθίδη, Πέτρο Δραγουμάνο και Γιάννη Αλεξίου, για την προσφορά και την υποστήριξή τους στα συγκροτήματα της εποχής.

Επίσης στα τιμώμενα πρόσωπα είναι ο φωτογράφος Δημήτρης Αλεξιάδης που έχει φιλοτεχνήσει πολλά εξώφυλλα δίσκων και περιοδικών της εποχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις disc jockeys, οι Δημήτρης Πενθερουδάκης, Αντώνης Παλλαδινός και Σπύρος Ξυπολόπουλος, επίσης υπεύθυνος ήχου της βραδιάς, θα παρουσιάσουν μέσα από σπάνιους δίσκους τις ωραιότερες στιγμές από την ιστορία της ελληνικής ποπ και ροκ. Τον ήχο θα συντονίζει ο Αλέξανδρος Γιαννέλος.

Τη «Χρυσή Βραδιά 2017» παρουσιάζει ο Πέτρος Καντιάνης με την Ντομένικα Μαντέλη. Η Μαρία Γεωργοπούλου, υπεύθυνη απονομής των τιμητικών διακρίσεων, θα καλωσορίσει τους παρευρισκόμενους.

Επίσης από τη Διεθνή Λέσχη Φίλων Μουσικής Δεκαετιών 60-70-80 αναμένονται και δισκογραφικές εκπλήξεις!

Η «Χρυσή Βραδιά 2017» γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά με ελεύθερη είσοδο.

Πινακοθήκη Πειραιά

Φίλωνος 29 (πίσω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά), Πειραιάς

Τηλ. 210 4101402