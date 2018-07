A Moment in Time: an intimate evening with Stereo Soul…!

Στον μοναδικό θεατρικό κήπο της Αθήνας, στο Χυτήριο, κάτω από τον έναστρο ουρανό θα απολαύσουμε …. Ένα πιάνο… δύο φωνές… μία ψυχή… ένα μουσικό «ταξίδι» με τους Stereo Soul, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Πάνου Αμαραντίδη, την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 στις 21:30.

Δύο ανδρικές φωνές κι ένα πιάνο έρχονται να σας συμπαρασύρουν στα μονοπάτια του χρόνου και να σας κάνουν να νοσταλγήσετε, να ανατριχιάσετε, να συγκινηθείτε, αλλά και να λικνιστείτε ρυθμικά σε μια ζεστή βραδιά όπου τα musicals του Andrew Lloyd Webber συναντούν τη disco της Donna Summer και ο φεστιβαλικός ήχος της Shirley Bassey τις απαλές μελωδίες του Μίμη Πλέσσα.

Οι Stereo Soul, με τις χαρακτηριστικές αρμονίες τους αλλά και σε solo μέρη, θα αποτίνουν φόρο τιμής σε θρυλικά τραγούδια του παγκόσμιου αλλά και εγχώριου ρεπερτορίου όπως τα “I Who Have Nothing”, “Je Suis Malade”, “Without You”, “I Will Survive” και “Τόσα Καλοκαίρια”, για όλους εσάς….

Τρίτη 24 Ιουλίου στο Χυτήριο