Agatha – “Windprints”

Μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο της, η Agatha επιστρέφει στα μουσικά δρώμενα με το single «Windprints», προάγγελο του νέου της δίσκου με τίτλο «Illusion of an era».

Δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο της, η μουσικός και τραγουδοποιός AGATHA της εναλλακτικής ποπ σκηνής, κάνει δυναμική επάνοδο. Το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο “Illusion of an era” αψηφά τις διαχωριστικές γραμμές και μέσα από την pop, dream pop, electronic, trip hop and synth pop, μας καλεί να βιώσουμε μια μουσική, ονειρική σχεδόν, μυσταγωγία.

Το “Windprints”, που αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ, κυκλοφόρησε στις 9 Μαΐου σε μορφή lyric video και είναι διαθέσιμο για download από τις γνωστές μουσικές πλατφόρμες.

Μουσική: Agatha

Στίχοι: Marianna Avouri

Video art: Julia X (Photography), Jester (Video Edit), Lila Simitzi

Παραγωγή – Ηχογράφηση: Greggy K @WhiteStudio

Mastering: George Boussounis & George Ginis @OnlineRecordingMasterStudio

Στην ηχογράφηση συμμετείχαν οι μουσικοί:

Agatha – Acoustic guitars

Greggy K – Bass, electric guitars & things

Dennis Panagiotidis – Drums ‘n loops

Ren – Piano

Stefania Stefanou – Violin & viola

P. Faithfull – Cello

Το άλμπουμ “Illusion of an era” αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2017…