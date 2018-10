Ακούστε ολόκληρο το νέο album του Πασχάλη, “The Party Goes On”, με πολλές θρυλικές επιτυχίες του!

Ο Πασχάλης, ένας από τους πιο διαχρονικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της χώρας, παρουσιάζει τη νέα δισκογραφική του δουλειά, με τίτλο «Πασχάλης Live 2018 – The Party Goes On».

Και ποιος δεν έχει φλερτάρει με το «Κορίτσι του Μάη», δεν έχει ερωτευτεί με το «Μπαράκι» και δεν έχει χορέψει με το «Παραδώσου λοιπόν»;

To album «Πασχάλης Live 2018 – The Party Goes On» περιέχει αγαπημένα τραγούδια, δικά του, των Olympians, αλλά και άλλων τραγουδιστών, που ερμηνεύει ο Πασχάλης στα live και τις συναυλίες του και που πλέον κυκλοφορούν και διαδικτυακά.

Ακούστε όλο το album!

Μιλώντας για το album του, ο ίδιος αναφέρει:

«Το live αυτό παίζεται εδώ και πέντε χρόνια, στις συναυλίες μου και σε όλους τους χώρους που εμφανίζομαι, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτός είναι και ο λόγος που το ηχογραφήσαμε στο studio, με τη μουσική μου παρέα, εν είδει live. Πιστεύω ότι θα το απολαύσετε… Καλή διασκέδαση»

Πασχάλης Αρβανιτίδης

Το «Πασχάλης Live 2018 – The Party Goes On» κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal.