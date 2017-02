O ταλαντούχος τραγουδιστής και δημιουργός Alex Economou, έχοντας συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας και κουβαλώντας στις αποσκευές του σημαντικές διακρίσεις στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, όπου έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα , επιστρέφει στη δισκογραφία με το αγγλόφωνο κομμάτι «Sometimes».

Το «Sometimes» είναι ένα έντονα συναισθηματικό τραγούδι, με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αναδεικνύει την ανάγκη και τη σημασία της πίστης στον εαυτό μας σε ένα κόσμο έντονα επικριτικό και σκληρό που συχνά μας αποτρέπει να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας και μας αναγκάζει να εκπληρώσουμε με κάθε τρόπο τις προσδοκίες των άλλων.

Ο Alex Economou με την σπάνια μελωδική φωνή του μας προτρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να είμαστε ο εαυτός μας για να μπορέσουμε να νιώσουμε πραγματικά ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι.

«I’m ready now

It’s alright now

Can’t stop me now»

Το νέο single του Alex Economou «Sometimes» κυκλοφόρησε στις 8 Φεβρουαρίου.

Μουσική – στίχοι: Alex Economou

Παραγωγή, ενορχήστρωση, ηχογράφηση, μίξη και mastering: Marios Laz Ioannidis στο MusicRoom studio

Βιογραφικό Alex Economou

Ο Alex Economou είναι τραγουδιστής-δημιουργός και κατάγεται από την Κύπρο. Από μικρή ηλικία αναδείχθηκε νικητής σε αρκετούς εθνικούς διαγωνισμούς και παράλληλα έκανε εμφανίσεις σε σημαντικούς χώρους , στην πατρίδα του την Κύπρο. Μόλις αποφοίτησε από το σχολείο ταξίδεψε στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών για να σπουδάσει στο σπουδαιότερο κολέγιο μουσικής , το Berklee College of Music, από το οποίο αποφοίτησε αριστούχος έχοντας κερδίσει μαζί με την υποτροφία του και το βραβείο «Voice Department Achievement Award».

To 2011 μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυκλοφορήσει το πρώτο του single με τίτλο «Brighter day», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts στην Κύπρο και του έδωσε την υποψηφιότητα στα Hollywood Music in Media Awards του 2012 για το καλύτερο pop τραγούδι. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε το δεύτερο single του με τίτλο «No Criminal» φτάνοντας ξανά στην πρώτη θέση των κυπριακών charts και αναδεικνύεται “best jazz artist” της χρονιάς στα Artists In Music Awards του Λος Άντζελες.

Στο Λος Άντζελες δούλεψε με πολύ σημαντικούς παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας , ηχογραφώντας διαφημιστικά spots για την Kellog’s και διάφορα demos για studios . Στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου είχε μια σειρά από επιτυχημένα ακουστικά lives ενώ ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συμμετέχει στο δημοφιλές talent show The Voice, φτάνοντας στους τελικούς.

Τα τελευταία τρία χρόνια ζει στην Ελλάδα όπου έχει εμφανιστεί με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της χώρας , έχοντας κυκλοφορήσει τραγούδια με τις δισκογραφικές εταιρίες Universal και Cobalt Music τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.