Άλεξ Καββαδίας – “Abnormal”

Ο Άλεξ Καββαδίας επιστρέφει δυναμικά με ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο “Αbnormal“. Ένα τραγούδι – μήνυμα για τον καθένα από μας: Να μην ξεχνάμε να είμαστε διαφορετικοί. Να αγαπάμε τη διαφορετικότητά μας. Να την υποστηρίζουμε. Ποιος μπορεί να ορίσει το αποδεκτό; Ποιος μπορεί να ορίσει το φυσιολογικό; Κανείς!

Ο Άλεξ Καββαδίας για δεύτερη φορά μέσω των τραγουδιών του προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει. Ένα τραγούδι ενάντια στο bullying και υπέρ του ανθρώπου. Του κάθε ανθρώπου. Γράφοντας ο ίδιος τους στίχους μας υπενθυμίζει την αξία του σεβασμού στον συνάνθρωπο.

Η μουσική ανήκει στον Greggy K. ο οποίος “ντύνει” με τον δικό του μοναδικό τρόπο μουσικά αυτή την ιδέα.

Με τον τρόπο αυτό, εγκαινιάζει και τη συνεργασία του με την Rasic & partners, μια αυστραλιανή εταιρεία με πλούσια συλλογή βραβείων Lions στο ενεργητικό της, διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντές του και εκτός ελληνικών συνόρων.

Το “Abnormal”, οπτικοποιήθηκε, πήρε σάρκα και οστά από τα χέρια του από τον Κώστα Γρηγορακάκη, με special guest τη Δήμητρα Ματσούκα σ’ ένα ρόλο- ιδέα. Στο πρόσωπό της υπάγεται όλο το σήμερα. Όλη η αντιμετώπιση της κοινωνίας. Είτε θετική είτε αρνητική, μπορεί να σε προστατέψει, μπορεί και να σε πνίξει. Μπορεί στη διάθεσή της να σε πνίξει τελικά να σε σώσει και να γεννηθεί ένας νέος εαυτός. Στο τέλος όλα εξαρτώνται από εμάς και δεν είμαστε μόνοι.

“Για να χορέψουμε τον χορό του παρελθόντος και του παρόντος, του κακοποιού και του θύματος, χορεύουμε στο κεφάλι μιας καρφίτσας, περιστρεφόμαστε εν ζάλη ανάμεσα σε αυτά τα σημεία, αλλάζοντας τις οπτικές γωνίες, μετατοπίζοντας ταυτίσεις, θολώνοντας τα όρια, υφαίνοντας μια γκάμα από νόημα και απόχρωση που έχει την προοπτική για βάθος, λεπτότητα, αβεβαιότητα και πολλαπλότητα πλούσιας εμπειρίας εαυτού-άλλων, αλλά ένας χορός που διατηρεί επίσης την απαγορευτική προοπτική να ξεφύγει από τον έλεγχο, να πέσει από κάποιο ακραίο σημείο, ένα μίασμα που χαρακτηρίζεται από προβολές, ενδοβολές, συγχώνευση , μη-οριοθέτηση και θανάσιμη αρνητικότητα”

Jody Davies – Ψυχαναλύτρια

Music : Greggy K.

Lyrics : Alex Kavvadias

Produced, mixed and mastered : Greggy K @ White Studio Kypseli

Video Credits

Directed by Kostas Grigorakakis

Editor : Vasilis Tzanis

Staring in the mirror

Tell me what you see

Blinded emotions

Shout at me

This world, brings me down

down, down

Look into the playground

Tell me what you see

Children in grey

Are laughing at me

their face, brings me down

down, down, down

And they told me

I had to be normal like strangers

Hypnotic self conscious

I really don’t know how to do this

This thing called Normal

I know I’ll remember them always

Those names and those faces

The aim is to change a perception

The scale of Normal

Normal… ha?

Whats Normal… ha?

Who’s Normal… who?

Abnormal…who?

Look outside the picture

It’s different what they see

Scared limitations

Bestowed upon me

This phase, brings me down

down, down

Call me a raving luni

Call me a narcissist

Call me whatever the fuck

You think I ought to be

You try,to bring me down

d-down