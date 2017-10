“Amour Noir” – αγάπη, προδοσία και μυστήριο από τους Dilemma στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express!

Οι Dilemma, σε συνεργασία φέτος με την Αμαξοστοιχία –Θέατρο, αλλάζουν την ατμόσφαιρα και φέρνουν την εναλλακτική ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή, κάθε Πέμπτη στις 9.30μμ., στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express.

Aυτό το σπάνιο μουσικό δίδυμο, από τα πιο πρωτότυπα κι επιτυχημένα ανατρεπτικά σχήματα στον μουσικό χώρο εδώ και μια δεκαπενταετία, με αγάπη στη λογοτεχνία και την ποίηση, ξέρει να δημιουργεί θεατρικές ατμόσφαιρες και να φτιάχνει εικόνες και τοπία του νου και της ψυχής. Tαλαντούχοι μουσικοί, παράδοξοι κι ερωτικοί εναλλάσσουν τους ήχους της τζαζ, της ροκ, του νιου γουέιβ και της αβανγκάρντ μουσικής.

Στη νέα μουσική παράσταση “Amour Noir” προσεγγίζουν με ιδιαίτερο τρόπο τις μουσικές εμπνευσμένων δημιουργών. Μοιράζονται μαζί μας μικρές ιστορίες από διάσημα ζευγάρια και σκοτεινούς χαρακτήρες από τη λογοτεχνία, τη μουσική και τον κινηματογράφο και ξεδιπλώνουν τα έντονα συναισθήματα αγάπης, προδοσίας, απώλειας και μυστηρίου που βίωσαν η θέλησαν να περιγράψουν οι συνθέτες μέσα από τα τραγούδια τους. Η ένταση των σχέσεων, οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι απρόβλεπτες αντιδράσεις των ηρώων μέσα από διαχρονικά κι αγαπημένα τραγούδια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που εκπλήσσει. Οι θεατές συναντιούνται με τις ζωές των ηρώων και ταυτίζονται με τα πάθη τους.

Chet Baker, Tim Buckley, Paul Weller, Nina Simone, Kate Bush, P.J Harvey, Depeche Mode, David Bowie, Lana Del Ray, REM, Radiohead, Χατζιδάκις, Ξυδάκης είναι μερικοί από τους συνοδοιπόρους τους σ’ αυτό το “noir” μουσικό ταξίδι.

Οι DILEMMA είναι: Σωτήρης Τράγκας φωνή, σαξόφωνο, φυσαρμόνικες / Πόπη Νταλαχάνη φωνή, ακουστική κιθάρα, loops / μαζί τους στο πιάνο & φωνή η Ιωάννα-Βασιλική Κοράκη

Η Πόπη Νταλαχάνη ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τη μουσική σε ηλικία 7 ετών, παρακολουθώντας μαθήματα κλασικής κιθάρας. Απέκτησε δίπλωμα κλασικής κιθάρας με Άριστα Παμψηφεί, έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και master classes, ενώ έχει δώσει πολλές συναυλίες και ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι καθηγήτρια κλασικής κιθάρας και παράλληλα έχει σπουδάσει στο Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στα φοιτητικά χρόνια γράφονται οι πρώτες συνθέσεις της και επιστρέφοντας στην Αθήνα γίνεται ενεργή κιθαρίστρια πολλών σχημάτων του λεγόμενου εναλλακτικού χώρου. Σε ένα από αυτά τα σχήματα γνώρισε τον Σωτήρη Τράγκα, με τον οποίο το 2002 δημιουργεί τους DILEMMA, οι οποίοι έχουν στο ενεργητικό τους 5 ολοκληρωμένα album, πρωτότυπη μουσική για εικαστικά και θεατρικά δρώμενα και πλήθος ζωντανών εμφανίσεων.

Ο Σωτήρης Τράγκας είναι μουσικός, μαθηματικός, σαξοφωνίστας και τραγουδιστής -τραγουδοποιός που γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πληροφορική (M.Sc. in Computer Science) στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στην Αγγλία, Μουσική στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και στο Παρίσι (C.I.M) και συμμετείχε κατόπιν επιλογής σε σεμινάρια του σαξοφωνίστα των Pink Floyd, Dick Perry στο Λονδίνο. Έχει υπάρξει ιδρυτικό και απλό μέλος σε σχήματα jazz, art rock, ambient, new wave και post-rock μουσικής στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Από το 2002 μαζί με την κιθαρίστρια Πόπη Νταλαχάνη σχημάτισε τους DILEMMA. Μέχρι και σήμερα (2017) έχει στο ενεργητικό του 5 full lengths studio albums (στιχουργός , συνθέτης, εκτελεστής) ως ιδρυτικό μέλος του σχήματος DILEMMA.

Δισκογραφία DILEMMA:

1. PENDULUM – Μάρτιος 2009

2. RISE UP – ( recorded at Half Note Jazz Club ) Απρίλιος 2012

3. OBLIVION – Οκτώβριος 2014

4. INVISIBLE JUKEBOX – Αύγουστος 2015

5. PERSONA GRAFFITI – Οκτώβριος 2017

Η Ιωάννα-Βασιλική Κοράκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Απέκτησε Δίπλωμα πιάνου με “Άριστα Παμψηφεί Ά Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο”. Σπούδασε μονωδία και απέκτησε Δίπλωμα με “Άριστα Παμψηφεί Ά Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο”. Απόφοιτος του University of Indianapolis, κάτοχος MASTER of ARTS in Music Performance με βαθμό “Άριστα με διάκριση”. Ακολούθησαν πολλές συναυλίες στο εξωτερικό και οι διακρίσεις σε διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς με βραβεία και επαίνους. Παράλληλα με την ενασχόληση με πολλά είδη μουσικής (jazz, avant-garde, contemporary electronic, celtic) εμφανίζεται σε πολλές συναυλίες ορατορίου-Lied που είναι ο βασικός τομέας αγάπης και εξειδίκευσής της, καθώς και με το φωνητικό της σύνολο “Cosmic Singers Ensemble”. Διδάσκει πιάνο και μονωδία και έχει ηχογραφήσει για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Πληροφορίες :

Πρεμιέρα 2/11/2017

Κάθε Πέμπτη στις 21:30

Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Αμαξοστοιχία – Θέατρο «το Τρένο στο Ρουφ»

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

10’ με τα πόδια από το ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός

Free Wi-Fi / Δωρεάν Parking

Γενική Είσοδος 12€

Ηλεκτρονική προπώληση: www.viva.gr

Πληρφορίες : Καθημερινά (εκτός Δευτέρας) 10.00–14.00 & 18.00–22.00

Τηλ. 210 5298922 / 6937 604988