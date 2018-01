Athens Dreams Pop, σε μία Αθήνα που δεν σταματά να ονειρεύεται!

Σε μία Αθήνα που δεν σταματά να ονειρεύεται, το Athens Dreams Pop είναι ένα showcase για καλλιτέχνες της indie/dream pop Αθηναϊκής σκηνής. Μιας σκηνής που τα τελευταία χρόνια συνεχώς μεγαλώνει, μιας σκηνής που σιγοβράζει.

Στην πρώτη έκδοση του Athens Dreams Pop, το stage θα φιλοξενήσει το τρίο του Hume Assine και τους FOAM.

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

six d.o.g.s

Είσοδος: 5 Ευρώ

HUME ASSINE

​Φυσικά όργανα όπως πιάνο, βιολιά και κόντρα μπάσο, μαζί με synths, φωνές και samples είναι τα συστατικά της μουσικής του Hume Assine. To project με ονοματεπώνυμο που σπάνια το προφέρεις σωστά (δηλαδή Χιουμ Ασίν) τα τελευταία χρόνια μετρά ήδη 4 ψηφιακά singles και Eps, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε και το album «”Till Now” σε περιορισμένα αντίτυπα, σε μία ιδιαίτερη χειροποίητη συσκευασία.

Tο “Till Now” ξεκινάει με την εκδοχή του Hume Assine στο Stars από τον Monsieur Minimal και συνεχίζει με κομμάτια από τα ψηφιακά EPs που έχει κυκλοφορήσει έως τώρα. Περιλαμβάνει τα “House of the rising sun” και “If you want this love” που ίσως να τα έχεις πετύχει στη μπάντα των FM (και όχι μόνο) ενώ ξεχωρίζει και το Foreign Lands με το χαρακτηριστικό σουρεαλιστικό video του ιπτάμενου ξύλινου αυτοκινήτου.

Πλέον, μετά από πολύ καιρό περιορισμού στους 4 τοίχους ενός studio, ήρθε η ώρα για βραδινές περιπλανήσεις, στις live σκηνές της πόλης. Το τρίο του Hume Assine μαζί με τον Αλέξιο Αντωνόπουλο και τη Δωρίδα Χιώτη, παρουσιάζουν υλικό από το 1ο album, κάποιες ανατρεπτικές διασκευές, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζεται και νέο υλικό

FOAM

​Οι Foam δημιουργήθηκαν το χειμώνα του 2016 στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα pop electronic duo που συνδυάζει επιρροές από την indie, electronic, downtempo και dream pop μουσική.

Τον Απρίλιο του 2017 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τίτλο Colourblind, σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή. Λίγο αργότερα, επανακυκλοφόρησαν ολόκληρο το ΕΡ στη remixed version των τραγουδιών από τους RSN, Aonian, Dimitris Dermanis και τον Alkis Diam.