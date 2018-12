Bazooka – “Έλα”

To “Έλα” είναι το πρώτο κομμάτι των Bazooka που έρχεται στο φως από τον καινούργιο τους δίσκο, “Zero Hits”, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου του 2019 από την Inner Ear.

Το video clip είναι μία δημιουργία της Kick-Ass Video Productions και είναι γυρισμένο εξ ολοκλήρου στο τελευταίο Aθηναϊκό live των Bazooka. Περιέχει εικόνες απείρου κάλλους και rock and roll ευδαιμονίας.

Γλώσσα μαλλιαρή

Αισθησιακή

Μες στην ηδονή γέλα

Χωρίς το βρακί έλα

Επίσημη σπουδή

Φαλακρή σιωπή

Σαν μικρό παιδί γέλα

Όπως θες εσύ έλα

Χώρα μαγική

Μες στη σιωπή

Με την ανοχή γέλα

Μες στην ενοχή έλα

Θάλασσα στεγνή

Κατηφορική

Πριν σε καταπιεί γέλα

Πριν σε καταπιεί έλα

Βιταμίνη Χ

Βιταμίνη D

Που να θυμάμαι

Πoια είχα πάρει

Υπήρχε μια εποχή

Που φάνταζε θολή

Πώς να θυμάμαι

Πoια είχα πάρει