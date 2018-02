“Beautiful Mess”: Η Angelika Dusk αναζητά την ομορφιά του… χάους, στη νέα της δισκογραφική δουλειά

«Η ζωή είναι μία διαρκής πάλη ανάμεσα στον πόνο και τη χαρά, τη ματαιότητα και την ελπίδα, το “χάσιμο” και την ανασύνταξη, τις βουτιές στα σκοτάδια και την ανάγκη για φως.

Η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν για μένα μια διετής διαδρομή γεμάτη μοναχικά ταξίδια στο Λονδίνο, βόλτες στη βροχή, γκρίζα ταξίδια με το τρένο μέχρι το στούντιο, άγρυπνες νύχτες που πέρασα μόνη μου τρώγοντας πατάτες τηγανιτές σε δωμάτια ξενοδοχείων, χαλασμένες σχέσεις, λάθη ξανά και ξανά. Αλλά σε όλη τη διάρκειά της, έβαζα κάτω την ψυχή μου, συναντούσα απ’ την αρχή τον εαυτό μου και μετέφραζα όλα όσα ζούσα ή ένιωθα σε μουσικές και σε στίχους. Σε αυτό που –θεωρώ και ελπίζω– να είναι η τέχνη μου. Η διαδρομή, χαοτική. Αλλά όμορφη. Έτσι κι αλλιώς τι άλλο μπορεί να είναι η ζωή παρά ένα όμορφο χάος…»

Αngelika Dusk

——————-

H Angelika Dusk παρουσιάζει τον Φεβρουάριο του 2018 τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Beautiful Mess”, σε συνεργασία με τον βραβευμένο παραγωγό, ενορχηστρωτή, τραγουδοποιό Rupert Christie (U2, Green Day, Coldplay, Lou Reed, Echo & The Bunnymen, Rebecca Ferguson, “Mamma Mia”).

3 χρόνια μετά το πρώτο της album, “Marionette” (2015), και έχοντας περάσει μία περίοδο εσωτερικών αναζητήσεων και διεργασιών καθώς και αμέτρητες ώρες στο studio με τους συνεργάτες της, επιστρέφει με μια νέα δουλειά, πιο ώριμη και πιο δυναμική με σαφείς τις rock επιρροές της. Από το “Beautiful Mess” ήδη έχουν ξεχωρίσει το ρυθμικό “Drown Out the Light” και το τρυφερό “Every Kiss”, ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες παρουσίασε το “Gold”.

“Beautiful Mess”: Η Angelika Dusk αναζητά την ομορφιά μέσα στις αντιθέσεις και μας προσκαλεί να τη βρούμε μαζί ψάχνοντας και στα πιο απροσδόκητα σημεία… Γιατί η ομορφιά βρίσκεται ακόμη και στο χάος!

Κυκλοφορεί σε LTD EDITION RED VINYL

All tracks written by Angelika Dusk & Rupert Christie.

With Jonny Lattimer on Catfight, Ya Like It, Drown Out The Light, Wake Up, Bad Habit & Eternal. With Ryan Laubscher on Sadness, Every Kiss & Eternal. With Jolyon Thomas on Gold.

Vocals & Backing Vocals by Angelika Dusk

Drums by Jim Bosinakos

Keyboards by George Kourelis

Bass by Petros Vasiliadis

Guitars by Fotis Vayenas

All tracks produced and mixed by Rupert Christie.

Recorded at Black Rock Studios, Santorini, Greece | Miloco Studios – The Pool, London, UK | State of the Ark Studios, London, UK

Mastered at Metropolis Studios, London, UK

P&C 2017 Snowcage Records under exclusive license to 314 Records. A Heaven Music S.A. – Antenna TV S.A. Company