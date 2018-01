Bouncing Betties – “All over me”

Οι Bouncing Betties είναι μία πενταμελής μπάντα με έδρα τα Χανιά της Κρήτης.

O ήχος τους είναι μια μοντέρνα απόδοση γνωστών oldies ρυθμών, δοσμένων με την ενέργεια τους και το αποτέλεσμα είναι ένα συνεχές ταξίδι στον χρόνο.

Μας παρουσιάζουν το πρώτο τους single με τίτλο «All over me» και μας καλούν να κινηθούμε στον ρυθμό τους.

Οι Bouncing Betties είναι οι:

Ίρις Αθανασιάδη ( φωνή )

Γιώργος Πέππας ( κιθάρα, φωνή )

Άντυ Πέτρου ( σαξόφωνο )

Παντελής (Ντέλος) Μπακογεώργος ( μπάσο )

Κωνσταντίνος Χ. Πάντας ( τύμπανα )