Πάνος Μπίρμπας – “Children”

O Πάνος Μπίρμπας μας παρουσιάζει το “Children”, το δεύτερο τραγούδι από τη δισκογραφική του δουλειά υπό τον τίτλο “Finchley Road”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη HiddenTrack Records μέσα στον χειμώνα.

Στο «Children» συμμετέχει η παιδική χορωδία «The compassionates» του Διαπολιτισμικού Κέντρου “ΠΥΞΙΔΑ” του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, η οποία συστήθηκε από τον ίδιο τον Πάνο Μπίρμπα με τη βοήθεια πολύτιμων συνεργατών. Η χορωδία «The Compassionates», το όνομα της οποίας βασίζεται σε ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις πυξίδα-πάθος-παρηγοριά, μας τραγουδά το «Children» χίλια μίλια μακριά από το σπίτι. Το «Children» αποτελεί ένα αντιπολεμικό τραγούδι στο οποίο ο Πάνος ενώνει τη φωνή του με τις φωνές των παιδιών και τραγουδούν μαζί ενάντια στη φρίκη του πολέμου.

Ο πόλεμος είναι τόσο σκληρός και ψεύτης κι «ό,τι θέλεις να θυμάσαι είναι οι λέξεις που δεν μπορείς να ξεχάσεις», «τα παιδιά θα ελευθερωθούν ξανά», αυτές και πολλές ακόμα είναι λέξεις και οι σκέψεις που ενώνονται σε στίχους και μουσική , σε έναν κόσμο που τα ίδια τα παιδιά θα δημιουργούν και θα ζουν όπως ονειρεύονται!

Panos Birbas – “Children”

Music and lyrics by Panos Birbas

Album: Finchley Road (Hidden track records)

“You look behind all these faces, so late into the night

and from your broken window, the moon is shining bright,

the war so hard and blind, the blood , the dust , the hate ,

and what you still remember, are the words you can’t forget

Oh children, how much do you know?

Oh children , a thousand miles from home, a thousand miles from home..

Before you die on the highway, so naked cold and numb,

tell your mama you must leave her , don’t you ever look back

the world so small and blind , the war so hard and fake,

and what you still remember, are the words you can’t forget..

Oh children, raise your voice and say, oh children, we’ll be free again, we’ll be free again..

Oh children, how much do you know? (who built my home with blood?)

oh children a thousand miles from home, a thousand miles from home,

Oh children, raise your voice and say (it was just a bad day) children we ‘ll be free again…”