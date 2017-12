Χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τη Βικτωρία Ταγκούλη, στο Ίδρυμα Κατακουζηνού…

Το Ίδρυμα Άγγελος και Λητώ Κατακουζηνού και η Μικρή Άρκτος υποδέχονται τα Χριστούγεννα και αποχαιρετάνε εορταστικά το 2017 με μία μουσική βραδιά με χριστουγεννιάτικα κλασικά τραγούδια αλλά και γνωστές μελωδίες από μιούζικαλ. Θα ερμηνεύσει η εξαιρετική Βικτωρία Ταγκούλη ενώ στο πιάνο θα συνοδεύει ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου.

«Let it Snow», «Ave Maria», «Adeste fideles», «Hark the herald angels sing», «The Lord’s Prayer», «If God be with us», «Dreaming of a White Christmas» μερικά από τα μουσικά στιγμιότυπα της χριστουγεννιάτικης συναυλίας.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, 21.00

Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού

Αμαλίας 4 (5ος όροφος), Αθήνα

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 15 €

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: Public – σε όλα τα καταστήματα και μέσω της ιστοσελίδας (tickets.public.gr)

• TicketServices – στο εκδοτήριο Πανεπιστημίου 39, τηλεφωνικά στο 210 72 34 567 και μέσω της ιστοσελίδας www.ticketservices.gr

• Τηλεφωνικές κρατήσεις – 210 76 10 616, 6985 933 290, 6977 626 168 (απαραίτητες οι κρατήσεις λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας θέσεων στο χώρο)