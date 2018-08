Classic Rock 2 και φέτος για δύο βραδιές στο Ηρώδειο…

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν προγραμματισμένη μια συναυλία και τελικά έγιναν δύο στο Ηρώδειο και μάλιστα ήταν sold out! 9.000 άτομα είδαν το ροκ… αλλιώς! Αυτόν τον Σεπτέμβριο επιστρέφει στο Ηρώδειο και ετοιμάζει ακόμα πιο δυνατές εκπλήξεις και ακόμα πιο μεγάλες ροκ επιτυχίες, σε ένα νέο εκρηκτικό playlist!

Μια από τις μεγαλύτερες ορχήστρες της Ευρώπης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας, παρουσιάζει τη συναυλία με την οποία η ροκ μουσική μπόρεσε να εισχωρήσει και να ακουστεί σε όλες τις μεγάλες όπερες της Ευρώπης. Classic Rock! Διάσημα τραγούδια των μεγαλύτερων ροκ συγκροτημάτων παρουσιάζονται με συμφωνικό ήχο, μαζί με ηλεκτρικά όργανα! Ειδικά για τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Ηρώδειο, εξασφαλίστηκε η σπουδαία σύμπραξη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018, καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο καθένας στο δικό του ύφος, σμίγουν μουσικά επί σκηνής και μας προσκαλούν να ζήσουμε την εμπειρία. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, U2, Europe, Alannah Myles, θα ακουστούν από τους σπουδαίους μουσικούς της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, αλλά και από διάσημους προσκεκλημένους, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου, συνθέτη και ενορχηστρωτή Friedemann Riehle.

Θα ακούσουμε διάσημα τραγούδια, όπως το «Another Brick In The Wall» των Pink Floyd, τα «Kashmir» και «Stairway To Heaven» των Led Zeppelin, το «One» των U2 ή το «The Show Must Go On» των Queen, με μια δυνατή σύμπραξη συμφωνικού και ηλεκτρικού ήχου.

Οι δύο ορχήστρες θα βρεθούν στη σκηνή, σε όλο το δεύτερο μέρος της συναυλίας, με τους John Lees’ BARCLAY JAMES HARVEST, που γιορτάζουν φέτος τα 50 χρόνια της καριέρας τους και θα ερμηνεύσουν σπουδαία τραγούδια τους όπως τα «Poor Man’s Moody Blues», «Hymn», «Mocking Bird», «Galadriel» και άλλες μεγάλες τους επιτυχίες.

H Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας έχει παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό σε όλο τον κόσμο σε σύμπραξη με μεγάλες ορχήστρες, πάντοτε με πολύ μεγάλη επιτυχία και sold out εμφανίσεις. Συναυλίες-σταθμούς αποτέλεσαν οι εμφανίσεις της Ορχήστρας με τον frontman των Deep Purple, Ian Gillan.

Διάσημοι ροκ μουσικοί, κριτικοί και θεατές που έζησαν την εμπειρία, συμφωνούν ότι ποτέ στο παρελθόν η ροκ μουσική δεν έχει εκτελεστεί από κλασική ορχήστρα με πιο αυθεντικό τρόπο!

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι TKG, παρουσιάζοντας ένα μέρος από το άλμπουμ τους «Mozart in Color», ένα crossover project από τον κλασικό στον ροκ ήχο.

Το Classic Rock αποτελεί ένα συναρπαστικό κράμα ήχων, εικόνων και εμπειριών που δεν πρέπει να χάσετε!

Συντελεστές:

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΡΑΓΑΣ & ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση Ορχήστρας: Friedemann Riehle

Τραγούδι: Nikoleta Spalasova, Zuzana Mikova, Chryso Stamatopoulou

Ηλεκτρικά Όργανα: Frantisek Hönig, Richard Scheufler, Ronald Janecek

John Lees’ BARCLAY JAMES HARVEST: John Lees, Craig Fletcher, Kevin Whitehead, Jez Smith

Opening Act: TKG (Θοδωρής Καλαντζάκος, Λουκάς Καλαντζάκος, Νίκος Καλαντζάκος)

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας αποτελείται από κορυφαίους μουσικούς της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση του Γερμανού μαέστρου Friedemann Riehle. Είναι μία από τις ηγετικές ορχήστρες στην Ευρώπη για την ενορχήστρωση και ηχογράφηση μουσικής από κινηματογραφικές ταινίες. Η ορχήστρα αριθμεί περίπου 200 ηχογραφήσεις κάθε χρόνο. Έχει επίσης παίξει και ηχογραφήσει για εξέχοντες ανθρώπους από τον κινηματογραφικό κόσμο όπως οι David Lynch, Elmer Bernstein και Roman Polanski και έχει κυκλοφορήσει πάνω από 100 CDs για soundtracks.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας συνεργάζεται με labels όπως η Decca, η EMI, η Sony BMG, αλλά και με διεθνή κινηματογραφικά στούντιο. Διάσημοι τενόροι όπως οι Jonas Kaufmann και Salvatore Licitra, η τσελίστα Sol Gabetta και πολλοί άλλοι κλασικοί μουσικοί έχουν ηχογραφήσει CDs με την ορχήστρα αυτή.

Κάθε χρόνο, η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας, με μαέστρο τον F. Riehle, είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της κλασικής μουσικής σκηνής της Τσεχίας.

Προκειμένου να καταστεί η συμφωνική μουσική προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό και ειδικά στους νέους, ο διευθυντής της ορχήστρας F. Riehle ξεκίνησε το 1997 να προσαρμόζει μεγάλα συμφωνικά έργα των Bruckner και Mahler σε μικρότερα κομμάτια διάρκειας περίπου 7 λεπτών, κάτι που ενέπνευσε πολλούς μαέστρους χρόνια αργότερα.

Επίσης, για να ενσωματώσει τη μουσική του 20ου αιώνα στο κλασικό ρεπερτόριο, ο Riehle πραγματοποιεί συναυλίες παίζοντας θρυλικά ροκ κομμάτια των Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, κ.α., με κλασική ενορχήστρωση.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών και έκτοτε πέρασε από διάφορα στάδια, τόσο ως προς την ονομασία, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. Η πρώτη συναυλία της ως Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1943.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες την δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ ταυτόχρονα είναι ο κορυφαίος εκφραστής της εγχώριας συνθετικής παραγωγής. Έχει σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα πραγματοποιώντας πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως. Εκτός από την Αθήνα, εμφανίζεται τακτικά σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, καθώς και σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ του εξωτερικού. Σημαντικότατο είναι το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί εντός Αθηνών καθώς και σε πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

Εξέχοντες αρχιμουσικοί, ανάμεσά τους οι Ρίχαρντ Στράους, Βάινγκαρτνερ, Κνάπερτσμπους, Βάλτερ, Μητρόπουλος, Γιόχουμ, Μαρκέβιτς, Μάαζελ, Τεμιρκάνοφ, Πλασόν και κορυφαίοι σολίστ, όπως ενδεικτικά οι Ρούμπινσταϊν, Κεμπφ, Κορτώ, Κράισλερ, Τιμπώ, Καζάλς, Ροστροπόβιτς, Μπρέντελ, Μπάρενμποϊμ και Άργκεριχ έχουν συμπράξει με την Ορχήστρα κατά την πολύχρονη ιστορία της.

Διευθυντές της Ορχήστρας έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν οι Φιλοκτήτης Οικονομίδης, Θεόδωρος Βαβαγιάννης, Ανδρέας Παρίδης, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Ιωαννίδης, Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Άρης Γαρουφαλής, Βύρων Φιδετζής και Βασίλης Χριστόπουλος. Από τον Μάιο του 2014 Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι ο Στέφανος Τσιαλής.

BARCLAY JAMES HARVEST

Οι Barclay James Harvest, η μελωδική αυτή ροκ μπάντα με τις… κλασικές τάσεις, δημιουργήθηκαν στο Oldham από τους John Lees και Woolly Wolstenholme και αποτελούνταν στο αρχικό τους σχήμα από τους John Lees, Woolly Wolstenholme, Les Holroyd και Mel Pritchard. Στα τέλη Απριλίου του 1968 κυκλοφορεί το πρώτο τους single από την ΕΜΙ Records, το «Early Morning / Mr Sunshine». Το single αυτό υποστηρίζεται ένθερμα από τον θρυλικό DJ John Peel, ο οποίος σε εκπομπή του στο BBC Radio είπε: «Είναι το πρώτο single τους, αλλά σίγουρα όχι το τελευταίο! Θα κάνουν σπουδαία πράγματα!» Και κάπως έτσι ξεκινά η καριέρα τους…

Η μουσική τους κληρονομιά περιλαμβάνει μια σειρά από κλασικά άλμπουμ, όπως τα Barclay James Harvest, Once Again, Barclay James Harvest and Other Short Stories, Everyone Is Everybody Else, Barclay James Harvest Live, ένα διπλό άλμπουμ που έγινε το πρώτο τους βρετανικό ρεκόρ, το Time Honored Ghosts (που ηχογραφήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο από τον Neil Young και τον παραγωγό Elliot Mazer), το πλατινένιο άλμπουμ Gone to Earth, που παρουσιάστηκε μπροστά σε 175.000 θεατές στα σκαλιά της Καγκελαρίας στο Δυτικό Βερολίνο το 1980 και οι Barclay James Harvest πούλησαν πάνω από 500.000 εισιτήρια σε εκείνη την περιοδεία στη Γερμανία!

Η σχέση των μελών του συγκροτήματος ισχυροποιήθηκε μέσα από εννέα studio albums και δύο live doubles, εποχή της ιστορίας τους που οι περισσότεροι θαυμαστές τους θεωρούν ως την πιο δημιουργική και παραγωγική. Οι μουσικές τους συνεργασίες περιλαμβάνουν κλασικά hits, όπως τα «Mocking Bird», «Galadriel», «Child of the Universe» και «Hymn». Ο John κράτησε τους Barclay James Harvest μετά την αποχώρηση του Woolly το 1979 και πέρασαν σχεδόν είκοσι χρόνια μέχρι οι θρύλοι της κιθάρας και του keyboard να συνεργαστούν ξανά.

Όταν ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 1998 ότι οι Barclay James Harvest θα έκαναν ένα «διάλειμμα», ήρθε ουσιαστικά το τέλος της αρχικής μπάντας. Από εκεί και πέρα, τα μέλη του συγκροτήματος ακολούθησαν σόλο καριέρα, αν και χρησιμοποιούσαν παραλλαγές του ονόματος Barclay James Harvest. Ο John ανανέωσε τη φιλία του με τον Woolly και άρχισαν να δουλεύουν μαζί με τον μπασίστα Craig Fletcher και τον ντράμερ Kevin Whitehead με το όνομα Barclay James Harvest Through The Eyes Of John Lees. Με αυτή τη σύνθεση ηχογραφήθηκε ένα άλμπουμ με νέα τραγούδια αλλά και καινούριες ηχογραφήσεις παλαιών κλασικών τραγουδιών με τίτλο «Nexus», το οποίο κυκλοφόρησε από την Eagle Records τον Φεβρουάριο του 1999. Ακολούθησε περιοδεία στη Γερμανία και την Ελβετία που ηχογραφήθηκε σε ένα live που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2000. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν και άλλες συναυλίες στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Αγγλία, με τα μέλη της μπάντας από το 1992.

Από τον Μάρτιο του 2005, το σχήμα φέρνει πλέον το όνομα John Lees’ Barclay James Harvest.

Η πρώτη βρετανική περιοδεία με το νέο όνομα έγινε το 2006 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το show τους στο Λονδίνο στο Empire Shepherds Bush κινηματογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2007 σε DVD και CD με τίτλο «Legacy». Το 2009 υπήρξε μια χρονιά με έντονη δραστηριότητα από το συγκρότημα, με live shows στις Η.Π.Α., την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και άλλη μια μεγάλη περιοδεία στην Αγγλία. Έτσι συνεχίστηκε και το 2010, με τραγούδια να γράφονται για ένα νέο studio album και εμφάνιση στο φεστιβάλ Douro Rock & Blues στην Πορτογαλία. Αυτή ήταν και η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του Woolly, ο οποίος τον Δεκέμβριο βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σε μια συναρπαστική συναυλία αφιερωμένη στο Woolly στο Buxton Opera House τον Φεβρουάριο του 2011, ο John Lees ανακοίνωσε ότι σκόπευε να συνεχίσει με το γκρουπ των τεσσάρων, για να κρατήσει τη μουσική κληρονομιά του Woolly Wolstenholme ζωντανή. Στη συνέχεια η μπάντα έκανε μια σειρά από εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία (με τους Status Quo) και Αγγλία, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου High Voltage Festival του Λονδίνου. Το 2012 οι John Lees’ Barclay James Harvest εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ιαπωνία, συνεχίζοντας την άνοιξη του 2013 με περιοδεία σε Αγγλία, Ολλανδία και Γερμανία. Τον Οκτώβριο του 2013 η μπάντα κυκλοφόρησε το «North» ένα άλμπουμ που αναγνωρίστηκε από κριτικούς και θαυμαστές ως ένα από τα καλύτερα της καριέρας τους.

Οι John Lees’ Barclay James Harvest συνεχίζουν να ενθουσιάζουν το κοινό τους στις sold out συναυλίες τους και γιορτάζουν φέτος 50 χρόνια μουσικής, με μια επετειακή περιοδεία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας θα τιμήσουν και τη xώρα μας με την εμφάνισή τους στο Classic Rock!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 & ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ: 21:00

ΗΡΩΔΕΙΟ

Πληροφορίες: τηλ. 210 7298930

Τιμές εισιτηρίων:

GOLD VIP: 83 €

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 73 €

Α’ ΖΩΝΗ: 63 €

Β’ ΖΩΝΗ: 53 €

Γ’ ΖΩΝΗ: 43 €

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ: 30 €

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ / ΑΝΕΡΓΩΝ: 25 €

Προπώληση: ticketservices.gr, τηλ. 210 7234567 και σε όλα τα καταστήματα Public