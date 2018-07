Οι Daphne and The Fuzz μας συστήθηκαν με ένα ντεμπούτο έκπληξη την άνοιξη του 2016. Επιστρέφουν με το νέο τους κομμάτι, “Pawnshop“, από τον επερχόμενο δίσκο τους με τίτλο “2 AM”, που θα κυκλοφορήσει από την Inner Ear το φθινόπωρο.

Η Δάφνη Λάζου έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους για τα 11 κομμάτια του album, την παραγωγή υπογράφει ο Βασίλης Νισόπουλος και ο Nteibint έχει προσθέσει τη δική του πινελιά στις μίξεις.