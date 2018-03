Είδαμε και προτείνουμε: “Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Joe (Joaquin Phoenix), ένας άνδρας που έχει βιώσει τραυματική παιδική ηλικία, αναλαμβάνει να εντοπίζει και να «τιμωρεί» απαγωγείς ανήλικων παιδιών. Όταν καλείται να διασώσει τη Nina Votto (Ekaterina Samsonov), την έφηβη κόρη ενός γερουσιαστή, η οποία έχει εξαφανιστεί, η υπόθεση θα αποδειχθεί πιο περίπλοκη απ’ όσο φανταζόταν…

Η σκωτσέζα δημιουργός Lynne Ramsey σκηνοθετεί και γράφει το σενάριο για το «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» (“You Were Never Really Here”), το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Jonathan Ames. Κινητήριος δύναμη της ταινίας της, η συγκλονιστική –βραβευμένη στο περσινό Φεστιβάλ Καννών– ερμηνεία του Joaquin Phoenix. Χτίζοντας με τρομερή συναισθηματική ένταση έναν χαρακτήρα που ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, εγκλωβισμένος στα παιχνίδια του μυαλού του, τα οποία προέρχονται από την κακοποίηση που είχε υποστεί ως παιδί αλλά και τη βία που εφαρμόζει ο ίδιος τώρα, ο Phoenix μεγαλουργεί σε κάθε του βλέμμα, στην παραμικρή έκφραση του προσώπου του.

Το έργο θίγει δύσκολα και σοβαρά θέματα –μεταξύ αυτών η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία, η παιδοφιλία και η διαφθορά– και, ναι, είναι εξαιρετικά βίαιο. Ωστόσο, η καταπληκτική σκηνοθεσία της Ramsey δημιουργεί μια ιστορία που παίζει με το μυαλό και του θεατή (προσωπικά αναρωτήθηκα αρκετές φορές αν αυτό που βλέπω συμβαίνει στ’ αλήθεια ή είναι στη φαντασία του Joe) και, κατά τη γνώμη μου, επιτυγχάνει αξιοθαύμαστες αντιστίξεις. Χάρη στις σκηνοθετικές της επιλογές, τη μουσική, αλλά και το γενικότερο ηχητικό περιβάλλον –το οποίο συνήθως έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που «ντύνει»–, η Ramsey έχει δημιουργήσει ορισμένες σχεδόν ποιητικές κινηματογραφικές στιγμές, φέρνοντας τη βία «αντιμέτωπη» με έναν απρόσμενο λυρισμό. Το αν ο Joe βυθιστεί οριστικά στα τραυματικά μονοπάτια του μυαλού του ή αν βγει τελικά στην επιφάνεια η ανθρωπιά που θα τον λυτρώσει, «πνίγοντάς» τον με αγάπη, νομίζω ότι αξίζει να το ανακαλύψετε οι ίδιοι, στις κινηματογραφικές αίθουσες…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από τη Seven Films, από την Πέμπτη, 22 Μαρτίου.

