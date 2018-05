Dimitri Kopsis – “Selves”

Πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του debut single “Lunatic” που άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, ο νέος δημιουργός Dimitri Kopsis κυκλοφορεί το δεύτερο digital single του με τίτλο “Selves”, στο οποίο υπογράφει ξανά τους στίχους και τη μουσική.

Το Selves είναι ένα δυναμικό, up tempo κομμάτι, γεμάτο live ενέργεια και ρυθμό, που φιλοδοξεί να ακουστεί πολύ το καλοκαίρι που έρχεται!

Παρά το φως της μελωδίας και τη χαρούμενη, ρυθμική του διάθεση, το περιεχόμενο των στίχων εμπνέεται και εστιάζει σε ένα σημαντικό θέμα, αυτό της προσωπικής ελευθερίας και ολοκλήρωσης.

Και ο Dimitri Kopsis στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για το δικαίωμα να είσαι ο εαυτός σου, μέσα από ένα αστραφτερό pop κομμάτι που ήρθε για να μας κατακτήσει!

“We have the world of tonight though

We’ve got ourselves completed

Now that I watch you from above

Striking down the hope of freedom

I am the king of my world now

Felt like a twisted ending

I’m so far from my home now

Why my love’s still beating?”