«Ευτυχισμέναι Ημέραι», το νέο δισκο-βιβλίο του Χαΐνη Δ. Αποστολάκη…

Ερώτηση 1: Υπάρχει σήμερα τραγούδι απλό, αλλά όχι απλοϊκό; Λαϊκό, αλλά όχι λαϊκίστικο; Ξερό αλλά όχι άτεχνο;

Ερώτηση 2: Ο λαός φτιάχνει τη γλώσσα ή η γλώσσα τον λαό;

Ερώτηση 3: Μπορεί η τέχνη να προειδοποιήσει για ακραία καιρικά φαινόμενα;

Επιχείρηση Απαντήσεων 1,2,3: «Ευτυχισμέναι Ημέραι», Το δισκο-βιβλίο του Χαΐνη Δ. Αποστολάκη.

Εν οργάνοις:

Κωνσταντίνος Αβυσσινός: μπουλγαρί

Κλέων Αντωνίου: ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

Χαΐνης Δ. Αποστολάκης: κρητική λύρα

Μιχαήλ Δάρμας: κοντραμπάσο

Παναγιώτης Κανέλλος: τύμπανα

Δημήτριος Κουκουλιτάκης: κλασική και ακουστική κιθάρα

Αλέξιος Νόνης: νταρμπούκα, ρεκ, ζίλια, κουδούνια

Εμμανουήλ Πάππος: μπουζούκι, μπαγλαμά, μαντολίνο, στεριανό λαούτο

Δημήτριος Πουλικάκος: ακουστική κιθάρα

Ευστράτιος Σαμιώτης: μπόνγκο, μαράκες, clave

Φώτιος Σιώτας: βιολί, βιόλα

Νικόλαος Σπυρόπουλος: ηλεκτρική κιθάρα

Άδοντες:

Κωνσταντίνος Αβυσσινός

Φωτεινή Βελεσιώτου

Θεόδωρος Κοτονιάς

Σωκράτης Μάλαμας

Χρήστος Μαστέλος

Εμμανουήλ Πάππος

Δημήτριος Πουλικάκος

Φώτιος Σιώτας

Νικόλαος Σπυρόπουλος

Φωνητικά: Φωτεινή Βελεσιώτου, Ανατολή Μαργιόλα, Χρήστος Μαστέλος, Εμμανουήλ Πάππος, Φώτιος Σιώτας, Μαρία Φασουλάκη

Γαβγίσματα: Χαΐνης Δ. Αποστολάκης

Φιλολογική επιμέλεια κειμένων, τυπογραφικές διορθώσεις: Δημήτριος Λυμπερόπουλος

Ενορχήστρωσις, επιμέλεια ορχήστρας: Εμμανουήλ Πάππος

Μουσική, στίχοι, κείμενα: Χαΐνης Δ. Αποστολάκης

Επιμέλεια παραγωγής: Χαΐνης Δ. Αποστολάκης

Διεύθυνσις παραγωγής: Χαΐνης Δ. Αποστολάκης

Ηχοληψία: Αθανάσιος Γκίκας

Remix: Αθανάσιος Γκίκας, Εμμανουήλ Πάππος, Χαΐνης Δ. Αποστολάκης

Οι ηχογραφήσεις και το remix έλαβαν χώραν εις το στούνδιον «ΜΥΘΟΣ» από τον Ιανουάριον έως το Μάρτιον του σωτηρίου έτους 2017.

Το δισκοβιβλίον τούτο αφιερούται εις μνήμην του διδασκάλου μου, μεγίστου φιλοσόφου Λάο Τσε, υπό το πνεύμα του οποίου ετελεσφόρησε επιτυχώς και άνευ προτυπολογίας η εν λόγω εργασία.



Εμπροσθόφυλλον:

Ο Χαΐνης Δ. Αποστολάκης παρουσιάζει την εκπομπήν: Ευτυχισμέναι Ημέραι

Εις την τεχνικήν επιμέλειαν: Εμμανουήλ Πάππος

Οπισθόφυλλον:

1. Προμύθιον (Πάμε): Φωτεινή Βελεσιώτου

2. Η τρόικα των αγγέλων: Εμμανουήλ Πάππος, Σωκράτης Μάλαμας

3. Πόρτα πόρτα: Σωκράτης Μάλαμας

4. Πρόταση γάμου: Φώτιος Σιώτας

5. Να ’σουνα εδώ απόψε: Κωνσταντίνος Αβυσσινός

6. Ντίκι ντίκι αραμπάμπα: Κωνσταντίνος Αβυσσινός

7. Το δικό μου το κεφάλι: Εμμανουήλ Πάππος

8. Αφού δε βρίσκομε δουλειά: Κωνσταντίνος Αβυσσινός

9. Ατόπημα: Χρήστος Μαστέλος

10. Όλοι οι φίλοι οι παλιοί: Φωτεινή Βελεσιώτου

11. Της Κυριακής το δειλινό: Εμμανουήλ Πάππος

12. Το ζεïμπέκικο του λιμανιού: Θεόδωρος Κοτονιάς

13. Συμβουλές: Χρήστος Μαστέλος

14. Επιμύθιον (Αρνάκι άσπρο και παχύ): Νικόλαος Σπυρόπουλος, Δημήτριος Πουλικάκος

Εκτύπωσις: ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.

Καλλιτεχνική επιμέλεια δισκοβιβλίου: Αλτάνη Μυρτώ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ℗ 2017 Novel Vox under exclusive license to Chromodiastasi Ltd / MLK

Το δισκοβιβλίο κυκλοφορεί ως φυσικό προϊόν σε επιλεγμένα σημεία διανομής και ηλεκτρονικά στα εξής: iTunes, Spotify, Deezer