Εκλεκτά ονόματα στο 6ο Φεστιβάλ Πόζαρ…

Το 6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΖΑΡ, θα πραγματοποιηθεί στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, στις 14, 15 και 16 Ιουλίου 2017, σε έναν από τους μαγευτικότερους τόπους της Ελλάδας που συνδυάζει νερό και βουνό! Τρεις ημέρες γεμάτες χαμόγελα, θετική ενέργεια και μελωδίες από αγαπημένους καλλιτέχνες! Τρεις ημέρες χαλάρωσης, δροσιάς και διασκέδασης στην καρδιά του καλοκαιριού!

Τα Λουτρά Πόζαρ βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Καϊμάκτσαλαν, 10 χλμ μετά την ιστορική Αριδαία και περίπου 35 από την Έδεσσα. Η περιοχή βρίσκεται στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει το φαράγγι. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο νερού και δάσους. Χρόνια τώρα, επισκέπτες καταφθάνουν στα Λουτρά Πόζαρ από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Άλλοι για να δεχθούν τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών νερών (θεραπευτικών – χαλαρωτικών), άλλοι για να αποδράσουν σε μέρη απαράμιλλής φυσικής ομορφιάς και κάποιοι για να θαυμάσουν τα ιστορικά μνημεία της ακριτικής αυτής γωνιάς της Μακεδονίας.

Το 2012 ήλθε ναι προστεθεί ακόμη ένας λόγος επίσκεψης της περιοχής. Το Φεστιβάλ Πόζαρ, το οποίο κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες φανατικούς επισκέπτες, καταλαμβάνοντας μια από τις κορυφαίες θέσεις των καλοκαιρινών μουσικών φεστιβάλ της Ελλάδος.

Η 6η συνεχόμενη χρονιά αναμένεται με μεγαλύτερες εκπλήξεις αφού η ιδέα και το μεράκι του Συλλόγου Νέων Λουτρακίου συνδυάζεται και φέτος με την καλλιτεχνική εμπειρία της Kazandb Concerts.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Παρασκευή 14 Ιουλίου

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος θα μας παρουσιάσουν την εξωστρεφή, δυναμική, ρυθμική, πολύχρωμη και γεμάτη συγκινήσεις ΒΑΒΕΛ τους! Η ΒΑΒΕΛ2 είναι μια ολοκαίνουρια, αστραφτερή παράσταση υψηλής αισθητικής και άρτιας παραγωγής. Σε αυτήν υπάρχουν όλα: οι μεγάλες τους επιτυχίες αλλά και απρόσμενα περάσματα σε αγαπημένες στιγμές από το παρελθόν. Μία εξαιρετική, καλοκουρδισμένη μπάντα με πρωτότυπες, διονυσιακές ενορχηστρώσεις. Οι εικόνες, τα αισθήματα, οι αφορμές που δίνουν υπόσταση στα τραγούδια τους.

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ

Αγαπημένα, ιστορικά τραγούδια κορυφαίων συνθετών, τραγούδια που αποδέχτηκε ως «δώρο» από σπουδαίους δημιουργούς και έγιναν σταθμός στην πορεία της αλλά και απρόσμενες επιλογές, συνθέτουν μία απόλυτα προσωπική συναυλία, μία μουσική εξομολόγηση όπου το παλιό και αγαπημένο της ελληνικής μουσικής εναρμονίζεται ευφυώς με το καινούριο. Ένα πρόγραμμα που αφήνει στο τέλος κάθε συναυλίας μία αίσθηση τόσο ζεστή και λυτρωτική, όσο μια αξέχαστη βραδιά με φίλους, από εκείνες που θυμάσαι.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΓΑΚΗ

Η Γεωργία Νταγάκη φροντίζει πάντα να μας παρουσιάζει τόσο τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο όσο και διασκευές τραγουδιών, σε μια ενδιαφέρουσα κοινή συνισταμένη… την Κρητική Λύρα!

Warm-up acts: Karanos

After hours DJ Set: V-Sag

Σάββατο 15 Ιουλίου

ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Ο συμπαγής καλλιτέχνης ΤΖΙΜΑΚΟΣ σε μία σπάνια φεστιβαλική εμφάνιση. Κλείνοντας τριακονταετία σ’ ένα επάγγελμα που δεν ανήκει πλέον στα βαρέα και ανθυγιεινά. Με τη ψυχή στο στόμα και με εργαλείο τη σάτιρα που είναι τρόμος ζωής, θα ξεδιπλώσουμε τις αγωνίες μας που ασφυκτιούν κάτω από τη μπότα της πατροπαράδοτης ελληνικής δουλοπρέπειας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ

Ένας ξεχωριστός και «ανατρεπτικός» καλλιτέχνης από την Κρήτη, που κατάφερε να παντρέψει την παραδοσιακή κρητική μουσική με σύγχρονους ήχους. Η πηγαία δύναμη και δεξιοτεχνία του μαζί με την ιδιότυπη φωνή και ερμηνεία του, που γίνεται ένα με το Λαούτο, δημιουργούν ένα μοναδικό αποτέλεσμα, γεφυρώνοντας –πάντα με σεβασμό– το παλιό με το νέο.

ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ

Τα Live των Χατζηφραγκέτα είναι για όλα τα γούστα αφού καταφέρνουν να συνδυάσουν (εκτός από δικά τους κομμάτια) παραδοσιακά, παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, Χατζηδάκι, Ρουβά, Μαζωνάκη… και τίποτα δεν δείχνει «ξένο»! Το νου σας τρελά μωράκια τ’ ουρανού…

ΚΑΝΩΝ & ΘΥΤΗΣ

Βασικά μέλη του “Hardcore Crew” των Αθηνών, των RNS, που εδώ και έξι μήνες μονοπωλούν το ενδιαφέρον του κοινού με τους δίσκους «Βίος και Αλητεία» / Κανών solo LP και «Αποστολή Αυτοκτονίας» / Θύτης solo LP. Οι Κανών και Θύτης είναι γνωστοί για τον σκληρό και ρεαλιστικό στίχο τους, ο οποίος επηρεάζεται από τη ζωή του δρόμου (street life) και τα κοινωνικά προβλήματα που βιώνει ένας νέος τη σήμερον ήμερα σε μία μεγαλούπολη.

Warm-up acts: Ράδιο Σολ (Αθήνα) || ΦΑΚΑ (Πάτρα) || Μειδίαμα (Καστοριά)

After hours DJ Set: DINO MFU

Δεν είναι συχνό να συναντά κανείς ανθρώπους που όλο τους το είναι προσδιορίζεται μέσα από τη μουσική. Όταν όμως αυτό συμβεί, ένα άστρο φαίνεται να κινείται, πάντοτε ρυθμικά, από πάνω τους. Σίγουρα έχει συμβάλει ένα μεγάλο κομμάτι στην νυχτερινή διασκέδαση της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια συνεχίζει πιο ακούραστος από ποτέ με δισκογραφική εταιρία, πολλά live και Project παραγωγής. DINO MFU ένας από τους πιο γνωστούς και δημοφιλείς House DJs της χώρας.

Κυριακή 16 Ιουλίου

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Ο Στέλιος Ρόκκος έρχεται στο Φεστιβάλ ξανά για να ερμηνεύσει παλιά, αξέχαστα κομμάτια, αλλά και καινούργιες επιτυχίες οι οποίες θα μας προσφέρουν στιγμές νοσταλγίας, συγκίνησης, αλλά και διασκέδασης.

STAVENTO & EMIGRE

Stavento και EMIGRE σε μια μοναδική μουσική συνεργασία επί σκηνής αυτό το καλοκαίρι περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα και μας χαρίζουν απίστευτες στιγμές χορού και διασκέδασης σε hip-hop, r ‘n’ b, pop και rock ρυθμούς. Σε αυτό το νέο project, ο ένας έρχεται να συμπληρώσει τον άλλο με σκοπό την παρουσίαση ενός μοναδικού ρυθμικού concept που ενώνει αρμονικά διαφορετικά μουσικά είδη και δημιουργεί ένα απίστευτο κράμα, γεμάτο ενέργεια, εναλλαγές και τρελό ρυθμό.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αυτοσχεδιάζει, χορεύει, εξομολογείται, ερωτεύεται και παίρνοντας μας από το χέρι μας βάζει στην δική του μαγική τροχιά, υποσχόμενος συναυλίες που θα θυμόμαστε!

Warm-up acts: Fabulous and the Pretty Brass

After hours DJ Set: Xenia Ghali

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

*Κυκλοφορούν μέχρι εξαντλήσεως περιορισμένα εισιτήρια μονοημέρου των 10 € και τριημέρου των 25 €*

Προπώληση

Μονοήμερα: Παρασκευή 13 € / Σάββατο και Κυριακή 12 € || Ταμείο: 15 €

Τριημέρου: 30 €

*Οικογενειακά (4 ατόμων) Ημέρας: 30 €* (αποκλειστικά στο ταμείο του Φεστιβάλ)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Αριδαία: Βιβλιοχαρτοπωλείο ΣΥΜΒΟΛΗ (Πλ. Αγγελή Γάτσου 1, τηλ. 23840 28120)

COUP (Κύπρου 14, τηλ. 23840 501161)

Λουτράκι: ΑΝΑΨΥΚΤΥΡΙΟ Λουτρών Πόζαρ / ΖΙΛΗ ( τηλ. 23840 91051)

Έδεσσα: GOLDEN (Αριστοτέλους 2, τηλ. 23810 25500)

Σκύδρα: CHOCOLAT (Δαβάκη 1, τηλ. 6974407072) / STONES (τηλ. 23810 88835)

Άρνισσα: FUGA (τηλ. 6977299023)

Γιαννιτσά: ΠΑΛΙΟ ΡΟΛΟΪ (Στράντζης 2, τηλ. 6937313132)

Νάουσα: HOME (Πλ. Καρατάσου 10, τηλ. 23320 29370)

Βέροια: Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ (Βενιζέλου 36, τηλ. 23310 24612)

Θεσσαλονίκη: ΣΑΡΩΘΡΟΝ (Λαδάδικα, Κατούνη 17, τηλ. 2310 538282)

Ηλεκτρονικά: viva.gr και όλα τα συνεργαζόμενα φυσικά σημεία προπώλησης

ΔΙΑΜΟΝΗ

Παροχή για τους συναυλιομάχους : Δωρεάν Camping σε χώρο εκτός αλλά παραπλήσιο του συναυλιακού, με νερό και ίσκιο, εντός της Λουτρόπολης.

Προσφορά για τους συναυλιομάχους:

Από 20 € την ημέρα το δίκλινο δωμάτιο σε ξενώνες της περιοχής.

Από 30 € την ημέρα το δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχεία της περιοχής.

*Η περιοχή έχει δυναμική 4.500 κλινών, τουλάχιστον