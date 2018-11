Έρχεται στην Αθήνα ο… «Ερωτευμένος Σαίξπηρ»!

Μια ιστορία αγάπης αφιερωμένη σε αυτόν που έγραψε τη διασημότερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών…

Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί μία φανταστική ιστορία από τη ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, τον ρόλο του οποίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, σε μία ακόμη εμπνευσμένη σύμπραξη του ευρηματικού σκηνοθέτη με τον άξιο ηθοποιό.

Η παράσταση «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», η οποία βασίζεται στην οσκαρική ταινία του 1998 «Shakespeare in love», διασκευασμένη για το θέατρο με το αριστουργηματικό κείμενο του Lee Hall, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μία συμπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της People Entertainment Group στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από τις 26 Οκτωβρίου 2018.

Στην ελισαβετιανή Αγγλία, ο νεαρός συγγραφέας Γουίλιαμ Σαίξπηρ αναζητά απεγνωσμένα μια μούσα που θα τον εμπνεύσει να γράψει το νέο του θεατρικό έργο που ζητούν επίμονα οι πάτρωνές του. Τη βρίσκει στο πρόσωπο της πανέξυπνης Βιόλας, μιας νεαρής θαυμάστριας που λατρεύει τη δουλειά του νεαρού ποιητή Σαίξπηρ και λαχταρά να γίνει ηθοποιός, παρ’ ότι την εποχή εκείνη η υποκριτική αποτελούσε αυστηρά ανδρικό προνόμιο και οι γυναίκες απαγορευόταν να ανέβουν στη σκηνή. Έτσι, η Βιόλα μεταμφιέζεται σε άνδρα προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα παράσταση. Μία τρυφερή και μοναδική ιστορία αγάπης αναπτύσσεται μεταξύ του Σαίξπηρ και της νεαρής κοπέλας, μία ιστορία που θα εμπνεύσει τον σπουδαίο δραματουργό να γράψει ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά κείμενα όλων των εποχών, το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Η παράσταση έχει στον κεντρικό της άξονα μια ερωτική ιστορία, ωστόσο αποτελεί και έναν εξαίσιο «φόρο τιμής» προς το ίδιο το θέατρο και τους ανθρώπους που το αγαπούν και το υποστηρίζουν. Είναι γεμάτο από αναφορές στα έργα του Σαίξπηρ και παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο την εποχή του και την ακμή του αγγλικού θεάτρου. Μέσα από την φανταστική αυτή ιστορία, παρουσιάζονται και πολλά πραγματικά πρόσωπα όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ Α’ (την οποία υποδύθηκε η Τζούντι Ντεντς στην ομώνυμη ταινία «Skakespeare in love», κερδίζοντας Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για μια ερμηνεία μονάχα έντεκα λεπτών, μια από τις συντομότερες που έχουν ποτέ λάβει Όσκαρ).

*Originally produced on the West End by Disney Theatrical Productions & Sonia Friedman Productions, directed by Declan Donnellan, and designed by Nick Ormerod.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδήρη

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Χορογραφίες: Αγγελική Τρομπούκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ήστυ

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος & Έλλη Τρίγγου



Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Γιώργος Κοψιδάς, Δήμητρα Λημνιού, Θάνος Μπίρκος, Νίκος Ορφανός, Σωκράτης Πατσίκας, Γιάννης Ποιμενίδης, Θανάσης Χαλκιάς

Και οι:

Βασίλης Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Αναστασία Κελέση, Νεφέλη Μαϊστράλη, Φραγκίσκη Μουστάκη, Κωστής Μπούντας, Στράτος Τρογκάνης, Αγγελική Τρομπούκη, Κώνσταντίνα Τσιριμώνα, Αχιλλέας Σκεύης, Αναστασία Στυλιανίδη, Δημήτρης Φουρλής, Βασίλης Ψυλλάς.

Στο ρόλο της Βασίλισσας Ελισάβετ η Μπέτυ Λιβανού

Στο ρόλο της Παραμάνας η Μίνα Αδαμάκη

Βασισμένο στο σενάριο των Marc Norman & Tom Stoppard

Θεατρική διασκευή: Lee Hall

Μουσική: Paddy Cunneen

Η παράσταση που έσπασε ταμεία στο Λονδίνο, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα!

Η Disney δίνει για πρώτη φορά τα δικαιώματα για να παρουσιαστεί ένα έργο της στην Ελλάδα…

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 19:00

Παρασκευή 20:00

Σάββατο 20:00

Κυριακή 18:30

«ΘΕΑΤΡΟΝ»

Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τηλ. 212 2540300

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Κανονικά εισιτήρια: € 45, € 38, € 30, € 24, € 19, € 14 (θεωρείο)

Ισχύουν ειδικές τιμές για Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές, νέους έως 26 χρονών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) στο τηλ. 212 2540300

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Στα ταμεία του θεάτρου, Πειραιώς 254, Ταύρος

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://tickets.theatron254.gr/

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.viva.gr

Τηλεφωνικά, στο T. 212 254 0300