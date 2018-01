Έρχονται στη χώρα μας οι Arctic Monkeys!

Oι Arctic Monkeys θα επισκεφτούν τη χώρα μας το καλοκαίρι, για μια μοναδική συναυλία στα πλαίσια του Rockwave Festival, στις 6 Ιουλίου! Η σπουδαία βρετανική μπάντα έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο Terra Vibe, φυσικά ως headliners του φεστιβάλ!

Οι Arctic Monkeys είναι οι Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley και Matt Helders. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2002 στο Σέφιλντ και έχει κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” (2006) ανακηρύχθηκε ως το ντεμπούτο άλμπουμ με τις γρηγορότερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts.

Τελευταία τους δουλειά το “AM”, που βγήκε το 2013.

Έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής 7 βραβεία -σε 9 υποψηφιότητες- στα Brit Awards μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους. Εκτός αυτών, έχουν κερδίσει ένα βραβείο Ivor Novello, ένα Mercury Music Prize, 20 NME, 5Q και 3 υποψηφιότητες Grammy!

Οι Arctic Monkeys συμμετείχαν στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, ενώ έχουν εμφανιστεί ως headliners δύο φορές στα θρυλικά φεστιβάλ Glastonbury, Reading και Leeds.

Ο τραγουδιστής πάντως των Arctic Monkeys, Alex Turner, έχει βρεθεί ξανά στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2016, με την άλλη του μπάντα, τους The Last Shadow Puppets.

Τα εισιτήρια θα ξεκινούν από τα 69 ευρώ. Τα V.I.P. εισιτήρια ανά ημέρα θα κοστίζουν 100€.

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στις 10:30.

Αθήνα

TicketHouse, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), τηλ.210 3608366

Θεσσαλονίκη

Μusicland, Μητροπόλεως 102, τηλ 2310264880

Σε όλη την Ελλάδα

Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός/ Καταστήματα Cosmote

OnlineSales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο: tickethouse.gr