Esterina & The Healing Experience: υπνωτιστική μύηση στις 7 μέρες της (μουσικής) δημιουργίας…

Είναι η ύπνωση ένας τεχνητός ύπνος; Η ύπνωση είναι μια κατάσταση εγρήγορσης, βαθιάς αυτοσυγκέντρωσης και εσωτερικής επαγρύπνησης. Η φωνή που προσποιείσαι πως δεν ακούς.

Μήπως ήρθε η ώρα να κοιμηθείς για να ξυπνήσεις; Την Πέμπτη 16 Φλεβάρη 2017, οι Esterina & The Healing Experience συνθέτουν ένα θεατρικό έργο σε 7 πράξεις, 7 βιωματικά τραγούδια,7 ημέρες,7 τα θαύματα του κόσμου,7 και τα θανάσιμα αμαρτήματα.

Το 7 είναι ένας κύκλος που κλείνει για να μπορέσει να ακολουθήσει το 8,σύμβολο του απείρου. Ο άνθρωπος γίνεται αγωγός μεταξύ σύμπαντος και γης. Η Esterina & The Healing Experience στις 16 Φλεβάρη ανεβαίνουν τη σκηνή του Ίλιον Plus για να παρουσιάσουν την διαδρομή από το “We got music” και το “This is a happy story”, καθώς και τον επερχόμενο καινούριο δίσκο τους “Part I:Hypnosis”.

ESTERINA & THE HEALING EXPERIENCE – The meaning behind the name:

Η αφέλεια της ήδη γραμμένης αγάπης, του πόνου, της θλίψης και της χαράς, η απλότητα με την οποία επηρεάζεται κάποιος από τα έτοιμα συναισθήματα από κεκτημένη ταχύτητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πιθανότατα αφελές βίωμα αυτών.

Στη θεωρία όλα είναι εύκολα.

Η Esterina μέσω του Healing Experience εντοπίζει με τον μεγάλο μεγεθυντικό φακό που λέγεται εμπειρία ακριβώς αυτό το λεπτό σημείο τομής μεταξύ θεωρίας και αυτοπραγμάτωσης.

Μέσα από τη δημιουργία ενός δίσκου σε «επτά θεατρικές πράξεις», διακρίνει ξεκάθαρα, ξεχωρίζει σε κεφάλαια και δίνει φωνή σε αυτό το μονοπάτι που όλοι διαβαίνουμε στην προσπάθεια μας τόσο να αναγνωρίσουμε όσο και να εξημερώσουμε τα πραγματικά εσωτερικά συναισθήματα.

Η ανάγκη να διακρίνουμε το συναίσθημα προέρχεται από το να μπορέσουμε να ελέγξουμε πραγματικά τις αισθήσεις μας. Να έρθουμε σε επαφή με το περιβάλλον μας, με τη φύση, τόσο την υπάρχουσα γύρω μας όσο και την ίδια τη δική μας σε σχέση με αυτή.

Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ ψυχής και σύμπαντος. Η Esterina τη διαβάζει με τη μουσική και τη φωνή της, αυτή που βγαίνει μέσα από το στομάχι, αυτό το όργανο που, με τον δεύτερο εγκέφαλο του, συνήθως μας προστατεύει από τις σκιές μπροστά στη λογοκρισία της λογικής του μυαλού. Το ταξίδι της κατά τη δημιουργία ενός παραμυθιού που αφηγείται με τη μουσική το ονομάζει Healing Experience.

Τιμής ένεκεν στον Jimi Hendrix Experience. Πιο συγκεκριμένα στον πρώτο του δίσκο “Are You Experienced?” Αυτή είναι και η ερώτηση που πλανάται από πράξη σε πράξη στον δίσκο της Esterina. Οι απαντήσεις υπάρχουν παντού γύρω μας, ίσως αν σταματήσουμε να τις ψάχνουμε αλλά επικεντρωθούμε στο ποια είναι η ερώτηση, αν αφεθούμε να ταξιδευτούμε, να μας έρθουν μόνες τους.

Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, εξάλλου, η μουσική εκτός από αυτό το παράλληλο σύμπαν που δημιουργήθηκε σε 7 παράλληλες μέρες με το δικό μας; Ποια να είναι άραγε αυτή η δύναμη που το δημιούργησε;

Ίσως εσύ.

Τhe Healing Experience:

Guitar / Dimitris Siabos

Bass / Nick Vlachos

Keyboards / Alexander Livitsanos

Drums / Petros Fatis

ΙΛΙΟΝ plus

Πατησίων και Κοδρικτώνος 17, Αθήνα

Κρατήσεις – Πληροφορίες: τηλ. 210 8824383

Έναρξη: 21:30

Είσοδος: 6 €