Eurovision 2018… Ακούστε τα τραγούδια των “Big-5″ και της διοργανώτριας Πορτογαλίας…

Γράφει ο Μιχάλης Παπαϊωάννου

Σιγά σιγά ολοκληρώνεται το πάνθεον των συμμετοχών που απαρτίζουν τον διαγωνισμό της Eurovision του 2018, που θα γίνει στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας.

Εμείς, όπως κάθε χρόνο, θα σας παρουσιάσουμε μία μία τις συμμετοχές όπως έχουν παρουσιαστεί στους εθνικούς τελικούς ή έστω μέσα από το επίσημο video clip της εκάστοτε χώρας. Και θα ξεκινήσω με τις χώρες που θα τις δούμε -θέλουμε, δε θέλουμε- απευθείας στον τελικό της 12ης Μαΐου, δηλαδή τις BIG 5 και την διοργανώτρια Πορτογαλία.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

Θα την τιμήσω την περσινή νικήτρια, και θα αρχίσω με την εκπρόσωπο της για φέτος την Claudia Pascoal με το τραγούδι “O Jardim“. Αν εξαιρέσουμε το ροζ- τσιχλοφουσκί μαλλί της ερμηνεύτριας, και την τιμωρημένη σε ένα σκαμπό συνθέτη του κομματιού που κάνει φωνητικά, το κομμάτι δε το λες και πολύ κακό. Μια υποτονική μπαλάντα, με γλυκιά μελωδία και αξιοπρεπή ερμηνεία, που όμως δεν νομίζω να κάνει μεγάλη αίσθηση εκείνο το βράδυ. Αν έπαιζε εκτός έδρας, στοιχηματίζω πως θα περνούσε απαρατήρητη.

ΙΣΠΑΝΙΑ:

Συνεχίζουμε στην ιβηρική χερσόνησο, και πάμε προς Ισπανία, που έχει να δει πρωτιά από το μακρινό 1969. Ο Alfred και η Amaia, θα προσπαθήσουν να μας ξυπνήσουν τον πρώτο εφηβικό έρωτα στον κάθε τηλεθεατή με το κομμάτι “Tu cancion“. Ένα love story εξελίσσεται επί σκηνής, με φόντο δυο πιάνα. Είναι τόσο γλυκανάλατη και αγαπησιάρικη αυτή η μπαλάντα που αρέσει σε αρκετό κόσμο. Εμένα πάλι, μου θυμίζει σκηνή από το “Τσικιτίτας” ή το πιο εφηβικό “Οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν”!

ΓΑΛΛΙΑ:

Το ντουέτο Madame Monsieur και το κομμάτι “Mercy“ θα είναι η 61η συμμετοχή της χώρας. Μετά τον Amir το 2016 και την Alma το 2017, φιλοδοξεί η χώρα να κάνει αίσθηση με το τραγούδι αυτό, που θίγει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το προσφυγικό και κυρίως των παιδιών που χάνονται άδικα στην προσπάθεια τους αυτή. Καθαρά γαλλικό άκουσμα, ενδιαφέρον θα το χαρακτήριζα, που η τύχη του θα εξαρτηθεί στο live και στη σειρά εμφάνισης.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

Tι και αν οργάνωσαν εθνικό τελικό, τι και αν κάλεσαν για παρουσιαστή της βραδιάς τον Mans Zemerlow, αυτό που κατάφεραν είναι να επιλέξουν το μετριότατο “Storm“ με ερμηνεύτρια την Surie. Αν δεν ήταν ικανή φωνητικά, δεν νομίζω καν να επιλεγόταν. Πιθανολογώ πως θα βρεθεί στη δεξιά στήλη του βαθμολογικού πίνακα!

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

Αφού μας ειρωνεύτηκαν και οριακά μας χλεύασαν για τον αποκλεισμό των κομματιών του ελληνικού τελικού, λόγω των οικονομικών θεμάτων, το ίδιο θα κάνω και εγώ. Ερμηνευτής Adele… συγνώμη, ο Michael Schulte, τραγούδι το Someone like you… ξανά συγνώμη, το “You let me walk alone“, Και αναρωτιέμαι τι είναι χειρότερο, το να αντιγράφεις ή το να αντιγράφεις ανεπιτυχώς; Auf Wiedersehen!

ΙΤΑΛΙΑ:

Οι νικητές του San Remo οι Ermal Meta & Fabrizio Moro με το “Non mi avete fatto niente“, θα είναι οι εκπρόσωποι της γειτονικής μας χώρας. Είχαν μικρά διαμαντάκια να βγάλουν πρώτα, αλλά προτίμησαν αυτό το λίγο αδιάφορο κομμάτι, που στέκεται κατά της τρομοκρατίας. Πλήρης απογοήτευση για μένα, από μία χώρα με εξαιρετικές προοπτικές για νίκη. Δεν συγκρίνεται το ελαφρώς μελαγχολικό κομμάτι αυτό, με άλλες προηγούμενες συμμετοχές.