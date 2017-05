Eurovision: Οι συμμετοχές του Β’ ημιτελικού (Μέρος Τρίτο) — και οι “Big 5″!

Γράφει ο Μιχάλης Παπαϊωάννου

Ξεκίνησαν και επίσημα οι πρώτες -τεχνικές κυρίως- πρόβες των χωρών. Την Κυριακή αναχώρησε για το Κίεβο της Ουκρανίας και η ελληνική αποστολή, η όποια χθες είχε την πρώτη της πρόβα.

Παρόλα αυτά, ας ολοκληρώσουμε τις χώρες που απαρτίζουν τον Β’ ημιτελικό καθώς και τις Big 5…

12. ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Τρεις φορές έχει κερδίσει το διαγωνισμό και αμέτρητες φορές έχει δει τον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Ο JOWST με το ”Grab the moment” θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την τελευταία θέση. Η Νορβηγία, μουσικά, έχει κατεβάσει πολλές ιδιαίτερες προτάσεις στο θεσμό, χωρίς όμως πάντα να είναι ενδιαφέρουσες. Αυτή εδώ, βαδίζει στο τεντωμένο σχοινί ενδιαφέροντος και αδιαφορίας. Ένα …στραβοπάτημα και ο τελικός φαντάζει σχεδόν δύσκολος.

13. ΕΛΒΕΤΙΑ

Έχοντας δυο σερί αποκλεισμούς, οι Timebelle με το ”Apollo”, ευελπιστούν να βάλουν την Ελβετία στον τελικό και το θεωρώ πολύ πιθανό. Ένα εύπεπτο, χαλαρό ποπ κομμάτι, χωρίς κάτι το διαφορετικό, που αρέσει σε πολλούς, χωρίς κανείς όμως να το παραδέχεται. Για εμένα, από τις πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές της χώρας, τα τελευταία χρόνια.

14. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Αχ, τι να πω εδώ… Το συγκρότημα Naviband με το ”Historyja majho zyccia” ή στα αγγλικά ”The story of my life”, θέλει απεγνωσμένα μια από τις …τελευταίες θέσεις του ημιτελικού. Παρόλα τα τοπικά ηχοχρώματα, αυτοί οι συνεχείς αλαλαγμοί (σαν να πήρανε φωτιά στο ινδιάνικο χωριό), μου προκαλούν μια …νευρική αναστάτωση! Η χώρα είναι δυο χρόνια εκτός τελικού και θα τα κάνει σύντομα τρία! Δυστυχώς για εκείνους, λείπει και η Ρωσία, μπας και παίρνανε κάνα βαθμό… Το τραγούδι θα ερμηνευτεί εξ’ ολοκλήρου στη γλώσσα της χώρας.

15. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο Kristian Krostov έχει βάλει την Βουλγαρία σε τροχιά πρωτιάς με το τραγούδι ”Beautiful mess”. Ωραία έθνικ, ραδιοφωνική μπαλάντα, με όμορφο και προσεγμένο στίχο, όπου αν ο πιτσιρικάς τραγουδήσει αψεγάδιαστα και έχει μια όμορφη σκηνική παρουσία με ωραίο background, θα κάνει την έκπληξη και θα εκθρονίσει την Ιταλία, που θεωρείται ως το απόλυτο φαβορί. Μην εκπλαγείτε αν του χρόνου πάμε Βουλγαρία. Θα φανεί στις πρόβες καθαρά

16. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Δεν θα πω πολλά, παρά μόνο ότι έψαχνα την τελευταία θέση σε βαθμούς και από τους δύο ημιτελικούς. Την βρήκα και είναι η Λιθουανία, με το συγκρότημα Fusedmarc, και ”Rain of evolution” o τίτλος του τραγουδιού. Βροχή επανάστασης, αναφέρει το κομμάτι και πολύ φοβάμαι ότι …θα γίνουν εντελώς μούσκεμα! Η funky διάθεση του, δε μπορεί να το σώσει με τίποτα.

17. ΕΣΘΟΝΙΑ

Από την Βαλτική, στην Βαλτική. Ο Koit Toome και η Laura θα ερμηνεύσουν το ”Verona’‘, μια όμορφή μπαλάντα, με αρκετά νοσταλγική διάθεση και με μελωδία που σε τραβάει να την ακούσεις, χωρίς να αποτελεί κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Έχει μεγάλη απήχηση στους fans του διαγωνισμού και για αυτό θα πάει σίγουρα καλά. Εννοείται πως μου αρέσει και πως θέλω να το δω τελικό!

18. ΙΣΡΑΗΛ

Την αυλαία του Β’ ημιτελικού, κλείνει το Ισραήλ με τον Imri και το ”I feel alive”.

Κάθε διαγωνισμός Eurovision που σέβεται τον εαυτό του, έχει έναν “φωτογενή” ερμηνευτή, με dance κομμάτι, που ξεσηκώνει το στάδιο. Ε, λοιπόν ο στόχος και φέτος επετεύχθη. Θα περάσει τελικό, δε το συζητώ, θα χορευτεί και μέσα στο στάδιο, δε το συζητώ και πάλι, αλλά δε θα πάει πολύ ψηλά στον τελικό. Τουλάχιστον, η χώρα έχει βρει την συνταγή για να περνά στην τελική βραδιά.

Και κάπου εδώ τέλειωσε ο δεύτερος ημιτελικός αλλά έχουμε τις Big 5 και την Ουκρανία, οι οποίες θα εμφανιστούν απευθείας στον τελικό, το βράδυ του Σαββάτου. Πάμε να τις δούμε…



ΙΣΠΑΝΙΑ

Στον εθνικό τελικό της χώρας, έγινε η νύχτα του …Αγίου Βαρθολομαίου αφού ήρθαν σε ισοβαθμία 2 τραγούδια, με αποτέλεσμα να πάει εκείνο που έδωσε το 12αρι η επιτροπή της χώρας (3 άτομα) και όχι ο κόσμος που ψήφισε. Έτσι λοιπόν, έχουμε στον τελικό τον Manel Navarro με το τραγούδι ”Do it for your lover”. Μπορεί να έχει μια καλοκαιρινή διάθεση και να φαντάζεται τον εαυτό του σε μια παραλία ο τραγουδιστής με ένα Mojito στο χέρι, εμένα προσωπικά με εκνευρίζει το κομμάτι και θεωρώ ότι δεν έχει τίποτα περισσότερο από έναν επαναλαμβανόμενο σπαστικό στίχο. Σίγουρα στις τελευταίες θέσεις φέτος η Ισπανία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ότι και αν κάνουν οι Γερμανοί, με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, δε βλέπω να κατακτούν καλή θέση σε τελικό. Φέτος τα πράγματα για αυτούς είναι χλιαρά,αφού στέλνουν την Levina με το ”Perfect life”, μια mid tempo μπαλάντα, λίγο βαρετή, λίγο συνηθισμένη, λίγο αδιάφορη. Η τύχη της στον τελικό; Μάλλον κακή!

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Έχουν και αυτοί τα θέματά τους, τώρα τελευταία με το Brexit, αλλά αποφάσισαν να στείλουν κάτι πιο ενδιαφέρον φέτος από άλλες χρονιές. Η Lucie Jones με το ‘‘Never give up on you” σίγουρα θα πάρει καλύτερη θέση από την …24η, που έχει πάρει η χώρα τις δυο τελευταίες χρονιές! Απλή, χαλαρή μπαλάντα, με ενδιαφέρουσα φωνή η κοπέλα και πιστεύω ότι θα στηριχτεί από τις επιτροπές κυρίως.

ΓΑΛΛΙΑ

Η χώρα των κρουασάν, των κρασιών και των ωραίων τυριών! Η Γαλλία, συνεχίζει από πέρσι, την προσπάθεια να εντυπωσιάσει και τα καταφέρνει. Η Alma μας τραγούδα το ”Requiem”, το όποιο θα αποδοθεί στα γαλλικά και στα αγγλικά, αν και οφείλω να δηλώσω πως θα το προτιμούσα αμιγώς στα γαλλικά. Ωραία ενορχήστρωση, με αρκετά δυνατό φινάλε και το μόνο που με φοβίζει είναι το live, γιατί οι Γάλλοι έχουν ένα θέμα στο πως παρουσιάζουν τα κομμάτια επί σκηνής.

ΙΤΑΛΙΑ

Δε θα πω πολλά. Είστε υποχρεωμένοι να ακούσετε το απόλυτο φαβορί για φέτος.

Ακούει στο όνομα Francesco Gabbani και το τραγούδι είναι το ‘‘Occidentali‘s Karma”. Πρώτο στα στοιχήματα με μεγάλη διαφορά, πρώτο στις προτιμήσεις του κόσμου. Περιέχει μέσα και την φράση του Ηρακλείτου ατόφια… “τα πάντα ρει”!

Νικητής στο φεστιβάλ του San Remo το 2016, νικητής και το 2017. Μένει να δούμε τι θα κάνει φέτος, που φαίνεται ότι δε το χάνει η χώρα με τίποτα. Το θέμα είναι …θέλει η Ιταλία τον διαγωνισμό ή όχι;

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Έτσι όπως τα έκανε με την Ρωσία, αναρωτιέμαι αν η οικοδέσποινα φέτος θα πάρει βαθμό. Είχαν ένα κομμάτι αριστούργημα στον εθνικό τελικό της χώρας, αλλά προτίμησαν να στείλουν το συγκρότημα Ο. Torvald με το κομμάτι ”Time”. Το μοναδικό ροκ τραγούδι φέτος, που δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια τύχη, και θα πληρώσει τα σπασμένα της χώρας. Έχει κληρωθεί να εμφανιστεί 22η στον τελικό!

Κοντά σας σύντομα, με τις πρόβες των χωρών…

Μείνετε συντονισμένοι στο MusicCorner.gr!