Φανή Γέμτου και Έλλη Δαδήρα, στον κήπο του Χυτηρίου, με τραγούδια ξένου μουσικού θεάτρου και κινηματογράφου

Το A Little Theatre Music επιστρέφει στον καλοκαιρινό κήπο του Χυτηρίου, παρουσιάζοντας τραγούδια ξένου μουσικού θεάτρου και κινηματογράφου. Δύο performers, η Φανή Γέμτου και η Έλλη Δαδήρα διασχίζουν σχεδόν έναν αιώνα αμερικάνικου κι ευρωπαϊκού μιούζικαλ., προσεγγίζοντας πάνω από 30 γυναικείους ρόλους μουσικού θεάτρου κι ερμηνεύοντας τραγούδια του είδους που άφησαν εποχή.

Τι θα παρακολουθήσετε:

Μια δημιουργική σκηνική διαδρομή πάνω στις ιστορίες των μιούζικαλ και των ρόλων τους. Πρόκειται για μια συναυλία που διασχίζει την ιστορία των μεγάλων μιούζικαλ του εξωτερικού και των ρόλων τους. Στα πρότυπα των θεατρικών συναυλιών του Broadway και του West End, οι δύο performers ερμηνεύουν τραγούδια αγαπημένα- Memory (“Cats”), Don’t cry for me Argentina («Evita”), I could have danced all night (“My fair Lady”) κ.α.-, τόσο από πασίγνωστα μιούζικαλ – “Les Miserables”, “Miss Saigon”, “Grease”, “West Side Story” κ.α.-, όσο κι από σημαντικά μιούζικαλ λιγότερο γνωστά στην Ελλάδα- “Little night music”, “Scarlet Pimpernel”, “Follies” κ.α.- τα οποία παρουσιάζουν μοναδικά στο κοινό ως αυτοτελείς μουσικές ιστορίες.

Στο πιάνο ο Νίκος Δρογώσης

Κείμενα, επιλογή ρεπερτορίου: Φανή Γέμτου

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ώρα έναρξης 22:30

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ

Ιερά Οδός 44, Γκάζι

Τηλ. κρατήσεων: 2103412313

Είσοδος 10 ευρώ (με μπύρα ή κρασί)