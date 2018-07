H μεγαλύτερη εν Ελλάδι συναυλία των Scorpions στο Καλλιμάρμαρο!

Γράφει ο Φίλιππος Λαμπρινός

Φωτογραφίες Στάθης Κατάρας

Μπροστά στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και 40.000 (ίσως και περισσότερο) κόσμο, οι θρυλικοί Scorpions πραγματοποίησαν την μεγαλύτερη συναυλία τους στην χώρα μας και απέδειξαν πως, ακόμα και στα «γεράματα», συνεχίζουν να αποτελούν ένα κορυφαίο live act. Κρίνοντας μάλιστα από την απήχηση και τις αντιδράσεις του κόσμου, κάτι μου λέει πως δεν είναι η τελευταία τους φορά στα μέρη μας.

Η αλήθεια είναι πως περίμενα να δω και να ακούσω κάτι διαφορετικό. Η συνέντευξη τύπου πριν από δύο μήνες με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, οι υποσχέσεις για σύμπραξη επί σκηνής καθώς και ο τίτλος της συναυλίας «», είχαν ανεβάσει τον πήχη για μένα πολύ ψηλά. Δυστυχώς όμως η συνεργασία των Scorpions με την Κ.Ο.Α δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. To «once in a lifetime» μάλλον έμεινε σαν ανεκπλήρωτο όνειρο.

Την συναυλία άνοιξε στις 21.00 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία για λίγο περισσότερο από 40 λεπτά μας παρουσίασε μερικά από τα κορυφαία κομμάτια των Scorpions, βασιζόμενη στις διασκευές της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου. Η αρχή έγινε με το «Moment of glory» ενώ το αποκορύφωμα της εμφάνισης τους ήταν το «Rock you like a hurricane» με τον εμβληματικό Rudolf Schenker να τους συντροφεύει με την ηλεκτρική του κιθάρα.

Λίγο μετά τις 22.00 ανέβηκαν στην σκηνή οι Scorpions και για σχεδόν δύο ώρες τα έδωσαν όλα στην σκηνή. Ο γνωστός διάδρομος που ενώνει την σκηνή με την αρένα αποτέλεσε τον δικό τους στίβο, με τα μέλη του συγκροτήματος να τρέχουν συνεχώς μπροστά και πίσω, ενώ ο ντράμερσυμμετείχε “υπερυψωμένος”. Μέσα σε ένα πανδαιμόνιο από κινητά τηλέφωνα, ξεκίνησαν την εμφάνισή τους με το «Going out with a bang» προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους χιλιάδες fans τους. Ενός ενθουσιασμού που δεν έσβησε σε κανένα σημείο της συναυλίας.

Μεγάλος ενθουσιασμός υπήρχε όμως και στους θρυλικούς rock stars, οι οποίοι έδειχναν να το διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Έχω την αίσθηση πως και οι ίδιοι δεν πίστευαν πως θα αντικρίσουν τόσο πολύ κόσμο. Σε κάθε ευκαιρία εκδήλωναν την μεγάλη τους αγάπη για την χώρα μας, τα matrix της συναυλίας βάφτηκαν στα χρώματα της γαλανόλευκης ενώ και ο ίδιος ο Klaus Meine άρπαξε μία ελληνική σημαία από το κοινό. Η Αθήνα αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό κάθε περιοδείας τους, ενώ δήλωσαν ιδιαίτερα συγκινημένοι που εμφανίστηκαν σε έναν τόσο ιστορικό χώρο όσο το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Την παράσταση όπως ήταν φυσικό έκλεψαν τα αγαπημένα του ελληνικού κοινού «Send me an angel», «Wind of change» και τα «Still loving you», «Rock you like a hurricane» μετά το encore, ενώ έκπληξη αποτέλεσε η διασκευή στο «Overkill» των Motorhead ως φόρο τιμής για τον θάνατο του Lemmy.Μέσα σε αποθέωση οι Σκορπιοί υποκλίθηκαν στο ελληνικό κοινό και δυσκολεύτηκαν πολύ πριν τελικά αποχωρήσουν. Η σχέση τους με την χώρα μας είναι μια αμφίδρομη σχέση λατρείας, η οποία είναι βέβαιο πως θα τους οδηγήσει για ακόμα μία, ίσως την τελευταία τους φορά στα μέρη μας.



ΥΓ. Δυστυχώς ήταν απαράδεκτο το επίπεδο της διοργάνωσης. Τεράστια ταλαιπωρία στην είσοδο καθώς υπήρχαν μόλις δύο πύλες εισόδου για 40.000 κόσμο, καμία μέριμνα για τις ζώνες των εισιτηρίων. Ο καθένας μπορούσε να καθίσει όπου ήθελε, με τους κατόχους των ακριβών εισιτηρίων να χάνουν τις θέσεις τους. Η συναυλία ξεκίνησε με χιλιάδες κόσμο να είναι ακόμα έξω από το στάδιο ενώ και ο ήχος, τουλάχιστον για όσους καθόντουσαν μακριά, δεν ήταν και τόσο καλός.

—————

