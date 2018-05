“His. Loyal. Darkness”: το νέο EP του Καλλίστρατου Δρακόπουλου κυκλοφορεί…

O Καλλίστρατος Δρακόπουλος (Kal Drako, όπως υπογράφει) είναι ένας νέος τραγουδοποιός και επαγγελματίας drummer, ενώ παράλληλα εργάζεται ως εκπαιδευτικός (είναι υπεύθυνος του επαγγελματικού τμήματος Drums του Lab Music Education). Φοίτησε με τους Γιάννη Σταυρόπουλο και Γιώργο Κοντραφούρη και είναι απόφοιτος του Los Angeles Music Academy.

Το EP “His. Loyal. Darkness.” είναι η δεύτερη προσωπική του δουλειά, και αποτελείται από 6 πρωτότυπα δικά του τραγούδια (ο Καλλίστρατος έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική, έπαιξε όλα τα όργανα που ακούγονται στην ενορχήστρωση και τον ακούμε και στα φωνητικά). Στην ηχογράφηση, συμμετείχαν αγαπημένοι φίλοι και μουσικοί, όπως ο Χρήστος Θηβαίος, η Πέννυ Μπαλτατζή, η Τζένη Καπάδαη και η Άννα Στεφάνου στα φωνητικά, ο Haig Yadjian στο ούτι, ο Άρης Ζέρβας στο τσέλο, οι Menorah στις ηλεκτρικές κιθάρες και ο Μάξιμος Δράκος στο πιάνο. Τη μίξη έκανε ο Γιάννης Τούντας, που συνέβαλε και στην παραγωγή.

Συγκεκριμένα, σε αυτήν τη δεύτερη δισκογραφική του κυκλοφορία, ο Καλλίστρατος παρουσιάζει 4 κομμάτια με αγγλικό στίχο, 1 ορχηστρικό και 1 τραγούδι με ελληνικό στίχο, με τίτλο «Το Κύρος», στο οποίο συμμετέχει ο Χρήστος Θηβαίος. Αυτό είναι και το πιο ιδιαίτερο τραγούδι του EP, αφού «ξεφεύγει» από το ύφος του υπόλοιπου άλμπουμ όχι μόνο λόγω του ελληνικού στίχου αλλά και της σύνθεσης επιρροών και ήχων, μεταξύ του Χρήστου Θηβαίου, των Menorah και του Haig Yadjian. Η αρχική μελωδία, άλλωστε, είναι το αποτέλεσμα της επιρροής που είχε ο τελευταίος στον Καλλίστρατο, όταν οι δυο τους έπαιζαν μαζί τη μουσική του Haig. Αυτή, επίσης, είναι η πρώτη συνάντηση του Χρήστου Θηβαίου με τον Haig Yadjian σε ηχογράφηση τραγουδιού.

Στα υπόλοιπα κομμάτια του EP διακρίνονται οι επιρροές και τα ακούσματα από την 7χρονη παραμονή του Καλλίστρατου στο Los Angeles, όπου δούλεψε ως session / touring drummer και συνεργάστηκε με μεγάλους παραγωγούς όπως οι Regie Dozier (Jamiroquai / OutKast) και Mike Tucci (Metallica / Pearl Jam), και μουσικούς όπως οι Phillip Bynoe (Steve Vai), Mike Miller (Chick Corea), Antonio Pontarelli (βραβευμένος βιολιστής), Bryan Baker (Steps Ahead, Bil Evans), Cory Philips και Karisa Winett. Εχει παίξει ως μουσικός σε μερικές από τις πιο γνωστές σκηνές στον κόσμο (Santa Monica Football field, The Roxy theater, Whisky A Go Go, Τhe Music Box (LA MUSIC AWARDS), Key Club, NASCAR, Kodak Theater κ.α.)

Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με τους Διονύση Σαββόπουλο, Χρήστο Θηβαίο, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Έλενα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη, Θάνο Μικρούτσικο, Άννα Βίσση, Φοίβο Δεληβοριά, καθώς και με τους Γιώργο Κοντραφούρη, Γιώτη Κιουρτσόγλου, Σταύρο Λάντσια και πολλούς ακόμη.