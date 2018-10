H pop ιδιοφυϊα του Τom Krell, ή αλλιώς How To Dress Well, για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου. Μαζί του και ο Jay Glass Dubs σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς στη Death Disco.

Ο Tom Krell που κρύβεται πίσω από το όνομα How to Dress Well, είναι γνωστός για το χαρακτηριστικό του φαλσέτο που δεν έχει όρια. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 2009 από το δωμάτιό του όπου ηχογραφούσε και δημοσίευε ανώνυμα μια σειρά από EP στο blog του. Live κιθάρες, πιάνο, pop, R&B στοιχεία ατελείωτοι ηλεκτρονικοί ήχοι και εννοιολογικές συνθέσεις είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του και η επιτυχία του δε μας προκαλεί έκπληξη καθώς μέσα από τη μουσική του ο ακροατής αρχίζει να βιώνει το μυστήριο που εξελίσσεται γύρω από τον How to Dress Well.



Κάπως έτσι, το φθινόπωρο του 2009 κυκλοφόρησε επίσημα το πρώτο του EP, The Eternal Love και στη συνέχεια το ντεμπούτο του το Love Remains. Το Love Remains είναι μια συλλογή από κομμάτια από τα EP που είχε δημοσιεύσει στο blog του μαζί με νέα κομμάτια με σκοτεινές και ανακατεμένες pop και R&B μελωδίες.

Το 2012, θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος του με τίτλο Total Loss, ένα άλμπουμ αυτοβιογραφία με εξομολογήσεις από τη ζωή του για τα άτομα που τον έχουν στιγματίσει και έχει χάσει. Θα κυκλοφορήσει το 2014 το What is this heart, με pop, R&B και hip-hop χαρακτηριστικά για να ακολουθήσει το 2016 το Care, ένα άλμπουμ ωδή στη δημιουργική ελευθερία, που αφήνει πίσω τους R&B ήχους που είχαν τα προηγούμενά του άλμπουμ και κάνει πιο έντονα τα pop στοιχεία.

Το The Anteroom, είναι το πέμπτο άλμπουμ του Αμερικάνου Tom Krell που θα κυκλοφορήσει στις 19 Οκτωβρίου από την Domino. Το άλμπουμ του, είναι μια δήλωση για τα δύο χρόνια της ζωής του που ένιωθε ότι έχανε κάθε επαφή με τον κόσμο και μεταφέρονταν σε μια κοσμική μοναξιά που θα τον διέλυε. Γράφτηκε όταν ο Krell εγκαταστάθηκε στο Los Angeles μετά τις εκλογές του 2016 στην Αμερική και εξερευνεί πειραματικούς ήχους και περιέχει ποιήματα από τους Li-Young Lee και Ocean Vuong.



Ο Jay Glass Dubs ή αλλιώς ο Δημήτρης Παπαδάτος, είναι ένας από τους κορυφαίους πρεσβευτές της πειραματικής dub και μέλος της ομάδας Bokeh Versions. Η βάση του είναι στην Αθήνα και είναι συνθέτης, μουσικός και sound artist. Το project του, Jay Glass Dubs, είναι μια άσκηση του ύφους που εστιάζει σε ένα αντιπαράδειγμα μιας ιστορικής προσέγγισης της dub μουσικής, απογυμνωμένης στη βασική της μορφή με τύμπανα/ μπάσο/ φωνητικά/ και εφέ να έχουν κυρίαρχο ρόλο.

Η δουλειά του έχει εμφανιστεί σε ποικίλα παγκόσμια ιδρύματα και φεστιβάλ, όπως το Berlin Atonal, το Meakusma Festival, τη Μπιενάλε της Αθήνας, τη documenta14, το Transmediale, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το Fasma Festival, το Φεστιβάλ Επιδαύρου, το Cynetart Festival, το Ombre Lunghe Festival, το Fraternity of Sound Festival καθώς και σε παραγωγές του του Εθνικού Θεάτρου.

Μερικά από τα μέρη που έχει εμφανιστεί είναι το Macao στο Μιλάνο, το Portikus στη Φρανκούρτη, το Paloma και το Echo Buecher στο Βερολίνο, το Corsica Studios and Rye Wax στο Λονδίνο μεταξύ άλλων.

Δείγματα της δουλειάς του παρουσιάζονται σε ραδιοφωνικές εκπομπές παγκοσμίου εμβέλειας όπως οι BBC Radio 3 στο Late Junction, NTS Radio, WFMU, Rinse France, Resonance FM, Independent Music Podcast, Dublab, Tiny Mix Tape κ.α.

Από το 2017 είναι resident selector στο Noods Radio στο Μπρίστολ και στον LYL Radio στη Λυόν.

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου

Death Disco

Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24

Ψυρρή, 10554