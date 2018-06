Οι αγαπημένοι Kadebostany επικεφαλής στο line up του νέου AMITABHA Fest…

Το Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου, το Bolivar σε συνεργασία με τη Mahayana Records διοργανώνει το AMITABHA Fest, μια νέα μουσική γιορτή που έρχεται να γεφυρώσει τις υπέροχες μελωδίες σπουδαίων καλλιτεχνών. Το line up διεγείρει τη φαντασία και υπόσχεται μια ανεπανάληπτη μουσική πραγματικότητα σ’ ένα τελευταίο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι πάνω στην άμμο και δίπλα στο κύμα

Headliner ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα της παγκόσμιας electro pop σκηνής, οι πολυαγαπημένοι του ελληνικού κοινού Kadebostany. Μαζί τους ο σπουδαίος Τούρκος παραγωγός Mahmut Orhan. Το ιδιαίτερο line up πλαισιώνεται από την παρουσία της ανερχόμενης Katerine Duska και του Γιάννη Καπετανάκη που με τη λύρα του θα πραγματοποιήσει ένα live loop project που θα μαγέψει και θα συγκινήσει το κοινό. Ολοκληρώνουν το line up σε ιδιαίτερα dj set οι Constantin Nasiri και VKD.

Kadebostany

Χωρίς αμφιβολία οι Kadebostany αποτελούν τους ηγέτες της νέας pop αυτοκρατορίας και την φετινή χρονιά το αποδεικνύουν ακόμα περισσότερο με το, ήδη εμβληματικό, νέο τους album “MONUMENTAL”. Ενός album με «13 εκλεπτυσμένα τραγούδια για τις μάζες». Ο πρόεδρος των Kadebostany συγκέντρωσε το «στρατό» του με σκοπό να διευρύνει το όνομά τους και να προκαλέσει εκ νέου τα όρια της σύγχρονης μουσικής. Και φυσικά τα κατάφερε. Ο Guillaume de Kadebostany αποφάσισε σ’ αυτό το album να μην υποκύψει σε κανόνες και να βρει την ισορροπία μεταξύ ριζοσπαστισμού και αμεσότητας, ενισχύοντας την ιδιαίτερη popαισθητική τους και δημιουργώντας ένα μουσικό αποτέλεσμα που παραμένει εξίσου απρόβλεπτο και ελκυστικό. Με το “MONUMENTAL”, η δημοκρατία των Kadebostany βάζει τα θεμέλια σε κάθε χώρα και αναζητά νέους “υπηκόους” για να μεταδώσουν τη νέα εποχή που πρεσβεύουν. Με τα περίφημα πλέον, “Mind If I Stay”, “Save Me” και “Early Morning Dreams” κέρδισαν εκ νέου τις καρδιές του κοινού. Εξάλλου η μέχρι τώρα πορεία τους δεν θα μπορούσε να επιφυλάξει άλλη εξέλιξη. Το 2013 κυκλοφόρησαν τον δεύτερο δίσκο τους “Pop Collection”, άγγιξε το κοινό με την μουσική του ποικιλία και τις όμορφες συναισθηματικές του μελωδίες. H πληθώρα των μουσικών ειδών πάνω στην οποία έχτισε το δίσκο ο Ελβετός αυτός «μάγος» αποτελεί ένα υπέροχο όχημα για όσους ψάχνουν πέρα από τη συνήθη electro-pop trance. Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τις τεράστιες επιτυχίες όπως “Walking With a Ghost“, “Castle in the Snow“, “Frozen To Death“, “Jolan” και βέβαια τη διασκευή στο “Crazy In Love“ της Beyonce (για το film “Fifty Shades of Grey”), όλα συνοδευόμενα πάντα από καταπληκτικά videos. Επιπλέον, η εκκεντρική σκηνική τους παρουσία ενθουσιάζει το κοινό, καθιστώντας τα show τους μια μαγευτική πρόκληση των αισθήσεων. Δίπλα στο κύμα θα είναι μια εμπειρία που δε πρέπει να χάσετε.

Mahmut Orhan

Ο Τούρκος Superstar Mahmut Orhan, ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια της dance σκηνής, παρουσιάζει έναν φρέσκο συνδυασμό soulful deep house και groovy indie dance ήχων, τα οποία διανθίζει εξαιρετικά με worldly elements από τις προσωπικές του πολιτιστικές εμπειρίες. Γεννημένος εξάλλου στη Μπούρσα της γειτονικής μας Τουρκίας δε θα μπορούσε παρά να έχει επηρεαστεί από τον ποικιλόμορφα ακούσματα της Ανατολής. Το πρώτο του hit ήρθε το 2015 με το instrumental κομμάτι “Age of Emotions”. To 2016 σημείωσε τεράστια επιτυχία με το mega hit τραγούδι “Feel (feat. Sena Sener). Εξαιρετικό και το remix του πάνω στο μουσικό θέμα του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου που ακούει στο όνομα Game of Thrones. Και ήρθε πριν λίγες εβδομάδες η μεγάλη επιστροφή στην κορυφή των διεθνών charts και playlists με τον ολοκαίνουργιο ύμνο του φετινού καλοκαιριού “6 Days“. Με σταθερά βήματα ο Mahmut Orhan πλησιάζει στην κορυφή της παγκόσμιας dance κοινότητας και είναι βέβαιο πως σύντομα ο χαρακτηριστικός του ήχος θα κυριαρχήσει.

Katerine Duska

H Ελληνοκαναδή Katerine Duska είναι τραγουδίστρια και συνθέτρια με έδρα την Αθήνα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ και εκτέθηκε σε μια ευρεία γκάμα μουσικών ακουσμάτων κι επιρροών από pop, soul και r&b μέχρι folk και κλασική μουσική. Το μουσικό της στυλ θα μπορούσε να περιγραφεί ως indie-pop συναντά τη neo-soul και τη χαρακτηριστική soulful φωνητική ιδιαιτερότητα της. Η Katerine εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική μουσική σκηνή το 2013 με το τραγούδι hit “One in a Million” μαζί με μια υπέροχη διασκευή του “Do I wanna know” των Arctic Monkeys. Το σπουδαίο debut album της “Embodiment” κυκλοφόρησε το 2015. Το 2016, υπήρξε support στη συναυλία της LP ‘s στην Αθήνα όπως και στους Imam Baildi στο Λονδίνο. Έχει συνεργαστεί με τον βρετανό καλλιτέχνη Tom Baxter. Το 2017 κυκλοφόρησε το EP “Embodiment Revisits”. Το 2018 τo τραγούδι της “Fire Away” χρησιμοποιήθηκε για την διαφημιστική καμπάνια τεράστιου ομίλου καφέ στον Καναδά.

Γιάννης Καπετανάκης

Ο Κρητικός Γιάννης Καπετανάκης έχει μια βιωματική θα έλεγε κανείς σχέση με τη λύρα αποτελώντας έναν οδοιπόρο της μουσικής αναζήτησης. Με τον πρώτο του δίσκο «Πίσω από τον Καθρέφτη» μας συστήθηκε και ως τραγουδοποιός. Μετά το πρώτο άλμπουμ αφουγκράστηκε ακόμη περισσότερο τις δημιουργικές του ανάγκες, τολμώντας μία εξωστρεφή και άμεση σχέση με το κοινό είτε παίζοντας στο δρόμο είτε στα Μάταλα της Κρήτης, κατάφερε να συλλέξει μία σειρά από μελωδίες, που περικλείουν όλα όσα κατά καιρούς τον έχουν συγκινήσει. Από τον ηλεκτρισμό έως την κρητική, παραδοσιακή μουσική. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν «Η προσευχή της λύρας». Τον Γιάννη και την λύρα του μπορεί να τους συναντήσεις στους δρόμους του κόσμου, σε κάποιο φεστιβάλ της Γκόα, του Βερολίνο, της Ουτρέχτη ή σε μια μουσική παρέα σε έρημη παραλία της Κρήτης να μαγεύουν το κοινό που τους ακούει.

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου

Bolivar

Εισιτήρια: 12 € Early Birds are now available on viva.gr

Προπώληση: 11876, Seven Spots. Media Markt, Reload Stores, Viva Kiosk