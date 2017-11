Οι Amnesia Pills live στο six d.o.g.s με opening act την Αλcmene!

Οι Amnesia Pills, ένα από τα πιο δυναμικά νέα αγγλόφωνα συγκρότημα της Αθηναϊκής μουσικής σκηνής, επιστρέφουν στις live εμφανίσεις τους την Πέμπτη 30/11, στο πιο συναυλιακό venue της Αθήνας, το six d.o.g.s.

Με τη συμμετοχή τους το καλοκαίρι που πέρασε στο Rockwave festival να αποτελεί ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία τους, έρχονται στη σκηνή του six d.o.g.s για ένα live που θα περιλαμβάνει νέα τραγούδια και ιδιαίτερες διασκευές.

Μαζί τους η πολλά υποσχόμενη Αλcmene, από τα νέα ενδιαφέροντα πρόσωπα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής.

Οι Amnesia Pills διακρίνονται για τον μελωδικό τους ήχο, με έντονες αναφορές στην βρετανική εναλλακτική και indie σκηνή και τον ήχο της δεκαετίας του ’80.

Στις μεγάλες τους επιρροές συγκαταλέγονται καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Editors, Muse, Depeche Mode, Kasabian, The National, Radiohead, U2, Arcade Fire, David Bowie, Coldplay, The Smiths, Kings of Leon, The Killers, New Order, Snow Patrol, Placebo, The Cure, James, Joy Division κ.α.

Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει δύο singles, τα “Dance me” και “Don’t be sad today” με τη δισκογραφική εταιρεία Feelgood Records.

Το τραγούδι “Don’t be sad today” επιλέχθηκε από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ ως μουσική επένδυση στη νέα τηλεοπτική του καμπάνια για το 2017.

Οι Amnesia Pills είναι οι:

B-Sun (Γιώργος Μπίλιος) – φωνή

Jo (Γιώργος Βασιλάτος) – κιθάρες

Σταύρος Πηλαδάκης – πλήκτρα

Στέφανος Ζακόπουλος – τύμπανα

Κιάρα Σαφαρή – μπάσο

Η Αλcmene (Αλκμήνη Χατζηνάσιου), γόνος μουσικής οικογενείας, ήξερε πάντα πως το τραγούδι ήταν μονόδρομος για εκείνη. Από το 2003, συνεργάζεται με πολλές μπάντες και καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Κοργιαλάς, ο Ζακ Στεφάνου, οι 1550, ο Δημήτρης Λιόλιος και άλλοι, ενώ γίνεται η τραγουδίστρια του πρώτου δίσκου του Angeleye’s Project. Από το 2014, συμμετέχει στην ελληνόφωνη μπάντα Apalaente, πραγματοποιώντας ζωντανές εμφανίσεις στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της Αθήνας. Έχοντας, πλέον, ολοκληρώσει την πρώτη της προσωπική δισκογραφική δουλειά, με τίτλο ‘Kill the Girl’, σε σύνθεση της Maria-Anne K (Μαριάννας Κούππα), η Aλcmene είναι έτοιμη να ξεκινήσει ζωντανές εμφανίσεις με τη δική της μπάντα, παρουσιάζοντας το νέο και πολλά υποσχόμενο υλικό της.

Τη μπάντα της στελεχώνουν οι:

Χάρης Μπότσης – πλήκτρα

Κώστας Σμόνος – κιθάρα

Κώστας Γαβράς – μπάσο

Θοδωρής Χριστοδούλου – τύμπανα

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου

six d.o.g.s

Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα 105 51

2103210510