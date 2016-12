Η ανανεωμένη Νατάσσα Μποφίλιου σ΄ ένα πρόγραμμα-γιορτή στο «Estate»!

Γράφει η Ελένη Τσαλκατίδου

Φωτογραφίες: Σπυρίδων Κωτσιόπουλος

Λαμπερή πρεμιέρα για τη Νατάσσα Μποφίλιου και τους συνεργάτες της την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στο «Estate», όπου παρουσίασαν την «Βαβέλ 2» τους, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους θαυμαστές τους!

Όσοι, λοιπόν, βρέθηκαν εκεί παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα-γιορτή (την επιμέλεια του οποίου είχε, όπως πάντα, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος), που όμοιό του δεν έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν οι τρεις τους: πρόκειται για μία παράσταση άκρως εξωστρεφή και χορευτική, που συνδέει όλους τους σταθμούς της αγαπημένης τριάδας του ελληνικού τραγουδιού με σημαντικές στιγμές του εγχώριου και διεθνούς ρεπερτορίου. Και, μάλιστα, είναι ίσως η πρώτη φορά, που η Μποφίλιου έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της τόσες διασκευές αγαπημένων κομματιών.

Πρόκειται για ένα απρόβλεπτο ακουστικό πρόγραμμα, διάρκειας τριών περίπου ωρών, που «φωτίζει» μια άλλη πτυχή της Νατάσσας, αυτή την πιο εξωστρεφή, την πιο δυναμική, την πιο ρυθμική, που την οδηγεί σε άλλα μονοπάτια από αυτά που μας είχε συνηθίσει έως τώρα. Ήταν, θεωρώ, η κατάλληλη στιγμή για την αγαπημένη ερμηνεύτρια να δοκιμάσει και κάτι άλλο, ξεφεύγοντας από την πεπατημένη των live της. Άλλωστε, όπως φάνηκε και από την ανταπόκριση του κόσμου, άρεσε…Είναι γεγονός πως η φετινή «Βαβέλ» των Μποφίλιου-Καραμουρατίδη-Ευαγγελάτου μιλάει μία εντελώς διαφορετική γλώσσα σε σχέση με την περσινή στον «Βοτανικό», σ΄ ένα μαγαζί σαφώς πιο «ζεστό» και πιο όμορφο. Και θα τολμήσω να πω – έχοντας παρακολουθήσει τις πρεμιέρες και των δύο προγραμμάτων – πως η «Βαβέλ 2» είναι μακράν καλύτερη από την πρώτη!Στα του προγράμματος, η παράσταση ξεκινάει με τη Νατάσσα στο πιάνο να ερμηνεύει την «Αντιγόνη» και να προβάλλεται μέσω μίας τεράστιας οθόνης. Στη συνέχεια, η αγαπημένη ερμηνεύτρια περνάει μέσα από τον κόσμο, που την επευφημεί, για ν΄ ανέβει πάνω στην σκηνή και να ερμηνεύσει παλιές και νέες της επιτυχίες από την «Βαβέλ», αγαπημένα τραγούδια μεγάλων ερμηνευτών, αλλά και το «Fragile» του Sting, που συνθέτουν έναν εξαιρετικό μουσικό καμβά.Το δεύτερο μέρος είναι πιο χορευτικό, με το «πειραγμένο» τραγούδι, «Η ομορφιά στην Αθήνα», να δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσει ο χορός πάνω και κάτω από την σκηνή. Είναι ίσως η μοναδική φορά που βλέπω σε live της τον κόσμο ν΄ ανεβαίνει στα τραπέζια, αποδεικνύοντας πως δεν πας στην Μποφίλιου για να κλάψεις!Εκρηκτική και λαμπερή, γεμάτη ενέργεια και μ΄ έναν άλλον… αέρα, άρτια φωνητικά και σκηνικά, σε μαγεύει σα σύγχρονη Κίρκη, αν και είναι λίγο υπερβολική σε κάποια σημεία.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια βρίσκεται στην καλύτερή της φάση και το αποδεικνύει. Μάλιστα, λίγο πριν το τέλος, παραδέχτηκε πως «πρώτη φορά ένιωθα σαν παίζω στους φίλους μου. Απόψε είναι πολλοί φίλοι μου εδώ, είναι η οικογένειά μου, άνθρωποι που είναι πάντα δίπλα μας…». Και ήταν όλοι τους εκεί, καθώς από «Το Μέτρημα» της Νατάσσας δεν έλειπε κανείς! Και όχι μόνο δεν έλειπε, αλλά χρόνο με το χρόνο το κοινό της αυξάνεται….

Για το φινάλε μας κράτησε το «Κοίτα εγώ» και το all time classic «Εν λευκώ», ενώ στα αρνητικά του προγράμματος συγκαταλέγεται το νταούλι στο δεύτερο μέρος – too much για παράσταση της Μποφίλιου -, αλλά και το διάλειμμα μισής ώρας, που έκανε τους θεατές να δυσανασχετούν.

Κατ΄ εμέ, αυτή η νέα «εκδοχή» της Νατάσσας Μποφίλιου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αξίζει κανείς να επισκεφθεί το «Estate» για να το διαπιστώσει ιδίοις όμμασι.

Για επτά ακόμα παραστάσεις (23-24, 30/12 και 6-7, 13-14/1) η Νατάσσα, ο Θέμης και η μπάντα τους περιμένουν τους φίλους τους για να ενώσουν τις φωνές τους κόντρα στους δύσκολους καιρούς.

Για την ιστορία, έπαιξαν οι μουσικοί: Θέμης Καραμουρατίδης (πιάνο, ενορχηστρώσεις), Άρης Ζέρβας (τσέλο, βοηθός ενορχηστρωτή), Γιάννης Δημητριάδης (πλήκτρα, ακορντεόν), Γιώργος Μπουλντής (μπάσο ηλεκτρικό και κοντραμπάσο), Μανώλης Γιαννίκιος (τύμπανα), Βαγγέλης Κατσαρέλης (τρομπέτα), Γιώργος Κάστανος (κλαρινέτο-σαξόφωνο), Nίκος Μέρμηγκας (λαούτο, λάφτα, μπουζούκι, μαντολίνο).



