Η Angelika Dusk ξεκινά τα φετινά gigs της από το Faust, με guest τους Ησαΐα Ματιάμπα και Ξένια Ντάνια…

Αυτό το χειμώνα η Angelika Dusk ξεκινά τα φετινά gigs της στις 14 Νοεμβρίου, από τη μουσική σκηνή του ατμοσφαιρικού Faust, στο κέντρο της Αθήνας.

Μαζί με τη σταθερή μπάντα της, η Angelika συνδέει απροσδόκητα τα τραγούδια, τους καλλιτέχνες και τις μουσικές σε ένα live party που θα ξαφνιάσει με τις ανατροπές του τον κόσμο της πόλης, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μυρτώς Κοντοβά.

Από το αγαπημένο πλέον Drown out the light – από τον τελευταίο της δίσκο “Beautiful Mess”- στο No light no light της Florence + The Machine και στους rockabilly ήχους των Devil Doll αλλά και στο Παπάκι του Νικόλα Άσιμου ή στη Ζαΐρα του Τσιτσάνη, η τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια και performer Angelika Dusk, πειραματίζεται και διευρύνει τη σχέση της με το ξένο και το ελληνικό ρεπερτόριο, πάντα υπό τους σκοτεινούς, ηλεκτρικούς ήχους των ροκ επιρροών της.

Καλεσμένοι σ’ αυτό το live δυο αγαπημένοι, υπερταλαντούχοι φίλοι, ο ξεχωριστός και πολύπλευρος Ησαΐας Ματιάμπα και η fusion Ξένια Ντάνια. Η Ξένια βάζει την εκρηκτική φωνή και παρουσία της και ο Ησαΐας τα αμέτρητα ταλέντα του για τα οποία διακρίθηκε ως τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός. Οι δυο τους, συμπράττουν με την Angelika σε μια νύχτα γεμάτη ακόρντα, σόλα και διαδρομές σε μέρη που μόνο η μουσική μπορεί να μας ταξιδέψει.

Συντελεστές:

Πέτρος Βασιλειάδης | μπάσο

Φώτης Βαγενάς |κιθάρα

Ντένης Παναγιωτίδης |τύμπανα

Κώστας Γιαξόγλου | πλήκτρα

Φωτεινή Κωστοπούλου | φωνητικά

Eνορχηστρώσεις: Δημήτρης Σιάμπος, Βαγγέλης Τούντας

Γιάννης Παξεβάνης: ηχοληψία

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μυρτώ Κοντοβά

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Faust

Kαλαμιώτου 11 & Αθηναΐδος 12, Αθήνα

Τηλ. κρατήσεων: τηλ. 210 3234095

Είσοδος θεάματος χωρίς ποτό: 5€ & 7€ με κράτηση σε τραπέζι ή πάσο