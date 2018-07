Οι Arctic Monkeys πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Rockwave Festival 2018! Ήμασταν εκεί!

Γράφει η Πόπη Βεζάζη

Φωτογραφίες: Χάρης Δεληγιάννης

Παρασκευή, 6 Ιουλίου. Η πρώτη μέρα του Rockwave Festival είναι γεγονός και ο κόσμος μαζεύεται ήδη από νωρίς στους χώρους του Terra Vibe Park, αναμένοντας να παρακολουθήσει το πολλά υποσχόμενο line up. Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές και πολύς κόσμος τριγυρίζει ανάμεσα στα διαφημιστικά spots που έχουν στηθεί ολόγυρα ή έχει εγκατασταθεί στο γρασίδι γύρω από το stage.

Η πρώτη μπάντα που εμφανίζεται, με καταγωγή από την Κρήτη, είναι οι Coretheband, γνωστοί για τον indie pop / rock ήχο τους. Ακούγονται τα “Dream” και “Pull the curtain” και δίνουν μία καλή πάσα για τους Get well soon. Οι “Get well soon” αποτελούν τη μπάντα-project του τραγουδιστή, στιχουργού και μουσικοσυνθέτη Γερμανού Konstantin Gropper. Κινούνται σε πιο folk rock και progressive rock ρυθμούς, απευθυνόμενοι στο πιο εναλλακτικό κοινό. Με δύο albums στο ενεργητικό τους και το τρίτο τους να βρίσκεται καθ’ οδόν, έλαβαν μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αγάπη από το κοινό.

Όσο η ζέστη δυναμώνει, καταφθάνουν στους χώρους του stage όλο και περισσότεροι θαυμαστές αυτού του διεθνούς μουσικού event. Μεταξύ άλλων, γνωρίσαμε κόσμο από ξένες χώρες, που εν μέσω διακοπών, επέλεξε αυτό το Φεστιβάλ.

Η συνέχεια μάς βρήκε στο stage να χορεύουμε με κομμάτια του Miles Kane, o οποίος αποθεώθηκε από το κοινό με τη μεγάλη ζωντάνια και την ενεργητικότητά του. Ξεκίνησε με το “Counting Down the days” και συνέχισε με διάσημα κομμάτια του, όπως το “Come closer”, “Don’t forget who you are”, “Rearrange”, “Inhaler”. Ο βρετανός co-frontman των Last Shadow Puppets μάς ταξίδεψε με τον garage rock ήχο του, ενώ χαρακτηρίζεται για το chamber pop ύφος του, ένα είδος ορχηστρικού pop με έμφαση στη μελωδία των κομματιών του, την κιθάρα και το πιάνο, που προέρχονται από τον lounge pop χώρο της δεκαετίας του ’60.

Επόμενοι στο line up, εμφανίστηκαν κατά τις 21:00, οι ιδιαίτερης αισθητικής Alt j. Η σκηνή τραντάχτηκε κατά την είσοδό τους, η experimental μουσική τους ξεσήκωσε το πλήθος, που πλέον είχε μαζευτεί και χόρευε με τα κομμάτια τους. Ακούσαμε πολλά, το “Breezeblocks”, το “Taro”, το “Matilda”, το πιο χορευτικό “In cold blood”, δικαιολογώντας το indie electronica και art rock στυλ τους. Η βρετανική μπάντα με τους Joe Newman (φωνητικά κιθάρα / μόδα), Thom Sonny Green (drums), Gus Unger-Hamilton (πλήκτρα / φωνητικά) και Gwil Sainsbury (κιθάρα / μπάσο) μάς καθήλωσε για τα καλά, με ένα πολύ καλά στημένο σκηνικό, με ηλεκτρονικά φώτα, ορίζοντας ένα συνδυασμό εικόνας και ήχου της πρωτοποριακής νέας γενιάς του ηλεκτρονικού ποπ ήχου.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο μεγάλο όνομα της βραδιάς: τις μαϊμούδες. Στις 22:00 περίπου, η σκηνή αλλάζει, στις οθόνες που έχουν στηθεί δεξιά και αριστερά του stage δεσπόζει η λέξη «monkeys» και εμφανίζεται στη σκηνή ο frontman, Alex Turner, ενώ ακολουθούν και οι υπόλοιποι μουσικοί του συγκροτήματος (Matt Helders (drums, φωνητικά), Jamie Cook (κιθάρα) και Nick O’Malley (μπάσο). Το κοινό πλέον έχει κατακλύσει το χώρο του Terra Vibe και όλοι βροντοφωνάζουμε να ξεκινήσουν. Οι Arctic Monkeys, ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με επτά ολοκληρωμένες δουλειές στο ενεργητικό τους και την τελευταία τους με τίτλο “Tranquility Base Hotel & Casino” να γνωρίζει τεράστια παγκόσμια επιτυχία κάνουν την αρχή σε μία σκηνή που φωτίζεται από κόκκινο φως.

Ακούσαμε παλιά και αγαπημένα κομμάτια, φωνάξαμε με το “Arrabela”, το “R U Mine?” το “Do I wanna know?”, το “Why d’you only call me when you’re high”, το “Knee socks”, ενώ απολαύσαμε τραγούδια από το νέο δίσκο που κινείται στο ψυχεδελικό post-punk rock. (“Four out of Five”, “She looks like fun”, “Tranquility Base Hotel & Casino”, “Golden Trucks” κ.α). Ο κόσμος από κάτω φωνάζει και παθιάζεται, οι οθόνες σε ασπρόμαυρη εικόνα αποτυπώνουν τη συναυλία και νιώθουμε όλοι μαζί τα vibes ενός καλοκαιρινού σκηνικού υπό τους ήχους εξαιρετικά καλοδουλεμένης μουσικής.

Ιδιαίτερη η στιγμή του live, που το κοινό καλεί το group να επιστρέψει πίσω στο stage και ο Alex Turner καλεί στη σκηνή τον Miles Kane για το “505”, ενώ ο πρώτος το ερμηνεύει με τον ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό του τρόπο παίζοντας πλήκτρα και χαρίζοντας στους θαυμαστές πολύ δυνατές στιγμές.

Για να είμαστε ειλικρινείς, ο συναυλιακός χώρος του Terra Vibe έχει γνωρίσει πολύ περισσότερο κόσμο στα πλαίσια άλλων συναυλιών. Επίσης, αναμέναμε οι Αrctic Monkeys να παίξουν λίγο περισσότερο –αυτά όμως δεν αποτελούν εμπόδια για να πούμε ότι επρόκειτο για ένα πολύ δυνατό, φαντασμαγορικό γεγονός, το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ονόματα, συμπλήρωσε πολύ όμορφα και ηχηρά την πρώτη μέρα του Rockwave Festival.

Ευχόμαστε με τη σειρά μας πολλές ακόμα τέτοιες στιγμές στο μέλλον!

