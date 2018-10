Οι Daphne and the Fuzz κυκλοφορούν το δεύτερο album τους! Ακούστε ένα δείγμα με το τραγούδι “Space and Sound”…

Δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο album με τίτλο το όνομα τους, οι Daphne and the Fuzz επιστρέφουν με το νέο τους δίσκο “2 AM”.

To “2 AM” ταξιδεύοντας μέσα από μια ποικιλία μουσικών genres, συνδυάζει στοιχεία από τον γνώριμο ήχο του συγκροτήματος με νέα έντονα dance και up-tempo στοιχεία και επιβεβαιώνει ότι η Δάφνη Λάζου δεν φοβάται να δοκιμάσει νέα πράγματα. Έχοντας στο πλευρό της τον Βασίλη Νησσόπουλο (μέλος των Daphne and the Fuzz αλλά και των Whereswilder) στην παραγωγή και επηρεασμένη από τον ήχο της French touch σκηνής ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του album το 2017. Το καλοκαίρι του 2018 και ενώ οι ηχογραφήσεις είχαν ολοκληρωθεί το συγκρότημα αποφάσισε να συνεργαστεί με το ΝΤΕΙΒΙΝΤ ο οποίος πρόσθεσε τη δική του σημαντική πινελιά στις μίξεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος σύγχρονης ηλεκτρονικής ποπ που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ήχων και διαθέσεων. Space μπαλάντες, funky ρυθμοί, χορευτικά beat αλλά και εσωστρεφή, ψυχεδελικά στοιχεία κάνουν την ακρόαση μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Οι στίχοι των έντεκα κομματιών κυμαίνονται από πιο εξωστρεφείς στα dance κομμάτια (“Pawnshop”, “Dance”) μέχρι πολύ προσωπικοί, όπως είναι οι ερωτικές μπαλάντες “Space and Sound” και “Waiting” και οι στίχοι υπαρξιακής αναζήτησης στα “After Midnight”, “Step By Step” αλλά και στο πολύ δυναμικό, στα όρια του post punk “All These Things”.

Κυκλοφορεί σε limited edition μαύρο και ροζ βινύλιο + cd και digital album από την Inner Ear.

Το video του “Space and Sound” είναι δημιούργημα της Μαρίζας Καψαμπέλη και της Δάφνης Λάζου και έκανε πρεμιέρα στο αμερικάνικο site Earmilk.