Οι Dream Syndicate σε μία εκρηκτική βραδιά που αναβίωσε το καλό “garage rock”!

Γράφει η Κάλλια Βαβουλιώτη

Φωτογραφίες: Χάρης Δεληγιάννης

Με τέσσερα χρόνια να μετρούν ήδη από την τελευταία τους εμφάνιση στη χώρα μας, οι Dream Syndicate μας επισκέφθηκαν ξανά δίνοντας μία αξέχαστη συναυλία στο Fuzz Live Music Club, όπου οι λάτρεις του καλού underground rock είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Steve Wynn και την παρέα του, μετά την αξιοσημείωτη επανασύνδεσή τους.

Από τη μία, λοιπόν, οι Dream Syndicate με τον πάντα προσεγμένο ήχο τους και album τα οποία σε κάνουν να τα ακούς στο repeat όπως είναι το παλιότερο “The Days Of Wine And Roses” αλλά και το πιο πρόσφατο “How Did I Find Myself Here?”. Κι από την άλλη, οι δικοί μας, οι οποίοι έπαιξαν δυναμικά στρώνοντας το έδαφος για τον μουσικό σίφουνα που θα ακολουθούσε.Από την πλευρά τους, οι Dream Syndicate, έδωσαν έμφαση στον νέο δίσκο – ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι ακούσαμε επτά από τα οχτώ κομμάτια που περιλαμβάνει συνολικά.

Το live άνοιξε με το “Haloween”, ενώ η συνέχεια ήρθε με το αισθαντικό κομμάτι “The Circle” από τον νέο δίσκο. Σημαντική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το κομμάτι “Burn” που ηλέκτρισε στην ατμόσφαιρα, ενώ η αποθέωση της μπάντας και απογείωση του κοινού, επήλθε με τα κομμάτια “That’s What You Always Say” και “The Days Of Wine And Roses” στα οποία το κοινό τραγουδούσε δυνατά συνοδεύοντάς τους και χορεύοντας στο ρυθμό.

Aριστοτεχνικές και δυναμικές εναλλαγές στις κιθάρες από τον Steve και τον Jason, o Μark να δίνει έμφαση στον ήχο με το μπάσο του, έντονα τύμπανα από τον Dennis και ο Chris Cacavas, να κλέβει επίσης τις εντυπώσεις στα πλήκτρα.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε στο κατάμεστο Fuzz με το κοινό να έχει εκστασιαστεί στους ονειρικά δυναμικούς ροκ ήχους της μπάντας, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν για δύο encores. Η αυλαία για εκείνη την απίστευτα όμορφη βραδιά έπεσε με το κομμάτι “When The Curtain Falls” αλλά και το “John Coltrane Stereo Blues”, που συγκίνησαν τόσο τους παλιότερους που είχαν ανακαλύψει την μπάντα ήδη από τα πρώτα της βήματα την δεκαετία του ογδόντα και βρέθηκαν εκεί ξανά στην πρώτη γραμμή για να τους ακούσουν, όσο και εκείνους, τους νεότερους που αγαπούν να ανακαλύπτουν και να επιλέγουν προσεκτικά τους ήχους και τις μπάντες που γίνονται συνοδοιπόροι στις στιγμές τους.

