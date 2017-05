Η Ελευθερία Αρβανιτάκη επιστρέφει στο Λονδίνο και εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Μαρόκο!

Με μια καριέρα που μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες, η Ελευθερία Αρβανιτάκη ταξιδεύει τα τραγούδια της και πρεσβεύει την μουσική της Ελλάδας σε ιστορικά θέατρα ανά τον κόσμο και σε μεγάλα φεστιβάλ που αφορούν την world μουσική σκηνή. Συνδυάζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες επιρροές από την Ελλάδα και την Μεσόγειο, η καθαρότητα και η συναισθηματική δύναμη της φωνής της συναντιέται με προσεκτικές ενορχηστρώσεις και το αποτέλεσμα στοχεύει κατ’ ευθείαν στην καρδιά.

Να θυμίσουμε κάποιες κορυφαίες στιγμές της διεθνούς παρουσίας της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, που είναι πραγματικά μια ερμηνεύτρια της οποίας η πορεία έχει περάσει τα σύνορα της χώρας:

Η συμμετοχή της σε μεγάλα Φεστιβάλ όπως τα WOMAD, το διεθνές φεστιβάλ τζαζ του Μοντρέ, το Hemispheres Festival στην Αυστραλία, το Forum Universal de las Culturas στο Μεξικό μεταξύ άλλων

Η σταθερή της σχέση με την Ισπανία, όπου εμφανίζεται από το 1998 κάθε χρόνο ανελειπώς με τα άλμπουμ της να κυκλοφορούν εκεί σε ειδικές εκδόσεις στα ισπανικά

Η συνεργασία της με τον Αμερικανό συνθέτη Φίλιπ Γκλας για το πρότζεκτ «Ωρίων» που έκανε Παγκόσμια Πρώτη στο Ηρώδειο, ηχογραφήθηκε και παρουσιάστηκε εκτός από την Ελλάδα σε Ιταλία, Γαλλία, Λονδίνο, ΗΠΑ, Μεξικό και Αυστραλία

Η συμμετοχή της στις εκδηλώσεις εορτασμού του Ιωβηλαίου του Πάππα Ιωάννη Παύλου στην Ρώμη

Η εμβληματική της sold out συναυλία στο ιστορικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης

Οι συνεργασίες της με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Αμερικανο-Αρμένιος συνθέτης Ara Dinkjian, η Cesaria Evora αλλά και ο Teofilo Chantre από το Πράσινο Ακρωτήρι, η Πορτογαλίδα Dulce Pontes, ο Σενεγαλέζος Ismael Lo, o βραβευμένος Ισπανός παραγωγός Javier Limon, η Βuika.

14 Μαΐου η Ελευθερία Αρβανιτάκη εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Mawazine στην πόλη Ραμπάτ του Μαρόκου. Το εν λόγω Φεστιβάλ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φεστιβάλ στην αφρικανική ήπειρο και μετρά 16 χρόνια ζωής. Στο φεστιβάλ έχουν εμφανιστεί – και εμφανίζονται – πολύ μεγάλα ονόματα της τοπικής αλλά και της διεθνούς μουσικής σκηνής.

30 Μαΐου έρχεται η σειρά του Λονδίνου. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη επιστρέφει στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Royal Festival Hall. Από το 1998 που εμφανίστηκε στο WOMAD Festival στο Redding στην Αγγλία, όλες τις οι εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (Queen Elisabeth Hall 1998, Royal Festival Hall 2000, Barbican Centre 2002, 2004 with Philip Glass and 2008) ήταν sold out.

H Ελευθερία Αρβανιτάκη επιστρέφει σε ένα γνώριμό της χώρο και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη δυνατές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις.

14/5 Mawazine Festival, Ραμπάτ

Οργάνωση Παραγωγής Artos & Theama

30/5 Royal Festival Hall, Λονδίνο

Παραγωγή ark4art

Μουσικοί:

Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο)

Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα, ενορχηστρώσεις)

Γιάννης Κυριμκυρίδης (πιάνο)

Νίκος Μέρμηγκας (λάφτα, μπουζούκι, λαούτο)

Δημήτρης Τσάκας (σαξόφωνο)

Spiros Gogas