Οι ELEPHANT STONE για μια εμφάνιση στο Death Disco!

Οι Elephant Stone, μία από τις καλύτερες μπάντες της ψυχεδελικής σκηνής του καιρού μας, έρχονται ξανά στην Ελλάδα για 3 εμφανίσεις, λίγο μετά από τη συμμετοχή τους στο εξαιρετικό Liverpool Psych Fest. Τετάρτη 27 Σεπτέμβρη στο Rover Bar (Θεσσαλονίκη), Πέμπτη 28 Σεπτέμβρη στο Joker Bar (Άρτα) και Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη στο Death Disco (Αθήνα)!Τη συναυλία στην Αθήνα ανοίγουν οι 40 Steps Under.



Δημιουργήθηκαν το 2009, υπό την καθοδήγηση του Rishi Dhir, του πιο περιζήτητου σιτάρ-πλέιερ στη Βόρεια Αμερική, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Παρόλο που ο Rishi δεν έχει εκπληρώσει ακόμα το όνειρό του – που είναι το να κάνει τουρνέ στην Ινδία – μπορούμε να πούμε ότι όλα τα άλλα τα έχει καταφέρει. Άμεση αναγνώριση της ψυχεδελικής – hindie pop mantra μουσικής του, με εξαιρετικά φωνητικά, πιασάρικα ρεφρέν και κιθαριστικές psych περιπέτειες, βραβεία στον κορυφαίο καλλιτεχνικό θεσμό του Καναδά (υποψήφιοι για το Polaris Music Prize του 2009 – στους νικητές έχουν κατά καιρούς συμπεριληφθεί οι Arcade Fire, GodspeedYou! Black Emperor, Fucked Up, Feist κ.α.) και φυσικά μια αδιάκοπη παρουσία σε φεστιβάλ (από την Ισλανδία έως το Τέξας).

Οι Black Angels, Brian Jonestown Massacre, Horrors, Soundtrack Of Our Lives, αποτελούν μερικά από τα συγκροτήματα με τα οποία οι Elephant Stone έχουν περιοδεύσει, με τον Rishi(που κυρίως παίζει μπάσο με το γκρουπ του) να κάνει την εμφάνισή του προς το τέλος των σετ και παίρνοντας τη θέση του πάνω στο ειδικό sitar riser να απογειώνει τα encores των άλλων σε δυσθεώρητα ύψη.

Μέχρι στιγμής, έχουν κυκλοφορήσει 4 albums – “Seven Seas” (2009), “Elephant Stone” (2013),“The Three Poisons” (2014), “Ship Of Fools” (2016).Ο τελευταίος τους δίσκος κινείται σε πιο pop μονοπάτια, χωρίς να ξεχνά τις ψυχεδελικές καταβολές της μπάντας. Στο κομμάτι “The Devil’s Shelter” συμμετέχει ο Alex Maas των Black Angels στα φωνητικά .

Οι 40 steps under είναι ένα alternative rock συγκρότημα με αγγλόφωνο στίχο, που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 στην Άρτα.

Τον Μάιο του 2017, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους video clip με το κομμάτι “Fall”, ενώ την ηχογράφηση του ανέλαβε η Heart Work Music Productions στην Άρτα τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Το μουσικό τους ύφος κινείται ανάμεσα στο alternative rock, το dark wave και το psychedelic rock, ενώ συχνά διασκευάζουν κομμάτια από μπάντες που τους επηρέασαν μουσικά όπως οι Pearl jam, Radiohead, Black Rebel Motorcycle Club, Depeche Mode, Arctic Monkeys , The Cure, 22 20s, Black Keys.



Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη

Death Disco: Ωγύγου 16, Αθήνα 105 54

Τηλέφωνο: 695 163 2086

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Εισιτήρια προπώληση 12 ευρώ/ταμείο 15 ευρώ.