Η εμβληματική “Λα Πουπέ” του Βαγγελη Χατζηγιαννίδη ζωντανεύει ξανά με τη Θεοδώρα Τζήμου, στο Από Μηχανής Θέατρο

Η Ρίκα και ο σκαραβαίος της επιστρέφουν στη σκηνή. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη του παράσταση, παράσταση-ορόσημο στο ελληνικό θέατρο, το εμβληματικό έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «ΛΑ ΠΟΥΠΕ», επιστρέφει σε μια παράσταση με έντονο το οπτικοακουστικό στοιχείο, σε σκηνοθεσία της Σεβαστιάνας Αναγνωστοπούλου, με τη Θεοδώρα Τζήμου.

Γιατί να μην μπορεί η Ρίκα να επισκεφτεί την κυρία Νέλλη; Τι γράφει το γράμμα της; Τι κρύβει στα σκοτάδια του διαμερίσματος-οχυρού της; Πόσα σοκολατάκια επιτρέπονται; Γιατί οι οδηγοί είναι το χειρότερο είδος ανθρώπου; Τι πιο ωραίο από χυμό βύσσινο στο χάρτινο; Φορέματα για κούκλες ή για κοριτσάκια;

Αυτά και άλλα θα εξομολογηθεί η Ρίκα από τον Δεκέμβριο, επιστρέφοντας στη σκηνή.

Συντελεστές

Κείμενο: Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης

Σκηνοθεσία / Βίντεο / Sound design: Σεβαστιάνα Αναγνωστοπούλου

Κοστούμια: Μιράντα Θεοδωρίδου

Μουσική: Someone who isn’t me

Sound design: Σεβαστιάνα Αναγνωστοπούλου, Ιωάννα Λευκαδίτη

Διεύθυνση φωτογραφίας / Still photography / Σχεδιασμός φώτων: Νίκος Βούλγαρης

Μοντάζ: Θοδωρής Καπετανάκης

Γραφιστικά: Idea Design Lab

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ιωάννα Ιακωβίδη

Ερμηνεύει η Θεοδώρα Τζήμου

Από Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 18:30

Από Μηχανής Θέατρο

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

Διάρκεια: 90 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 13 ευρώ

Φοιτητικό / Ανέργων / ΑμεΑ / Άνω των 65: 10 ευρώ

Ατέλεια: 5 ευρώ

Κρατήσεις Εισιτηρίων: ticket365.gr και στο τηλέφωνο 210 5232097