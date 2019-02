Η Φωτεινή Μπαξεβάνη γίνεται “Η Κυρά της Ρω”, στον επιτυχημένο μονόλογο που ανεβαίνει στο Θέατρο Θησείον

«Θέλω αντί για ίχνη, να αφήσω μια σημαία. Του ασήμαντου ανθρώπου, του κυριακάτικου τραπεζιού, της αρχαίας χαράς».

Η Κατερίνα Μπερδέκα σκηνοθετεί τη Φωτεινή Μπαξεβάνη σε ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο κείμενο, που εμπνέεται από τη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της επονομαζόμενης «Κυρά της Ρω». Γεννημένη στο Καστελλόριζο, η Δέσποινα τόλμησε να παντρευτεί τον άντρα που έβοσκε τα ζωντανά του πατέρα της, κόντρα στη θέληση της οικογένειάς της, δεν δίστασε να μετακομίσει μόνη μαζί του στο ακατοίκητο νησί της Ρω, μένοντας μόνη της για πολλά χρόνια μετά το θάνατό του, αλλά και να εναντιωθεί στους εχθρούς, υψώνοντας καθημερινά την ελληνική σημαία, απέναντι από τα τουρκικά παράλια…

Μια σπουδαία γυναίκα που κουβαλούσε ένα κομμάτι από τις καρδιές και τον χαρακτήρα όλων των Ελλήνων και μας ταξίδεψε από την μοναξιά στην ελπίδα και στην πίστη στο καλό που κρύβει ο άνθρωπος.

Μέσα από ένα τρυφερό και ποιητικό κείμενο, ο Γιάννης Σκαραγκάς εξυφαίνει το πορτρέτο μιας ελεύθερης γυναίκας με φόντο την πολύπαθη ιστορία του Καστελλόριζου του προηγούμενου αιώνα, το βαρύ σκηνικό των διαδοχικών πολέμων, τις αγωνίες και τις μύχιες σκέψεις της, τη μοναξιά αντιμέτωπη με τα στοιχεία της φύσης, αλλά και την ελπίδα ότι μπορεί να κάνει τον κόσμο, καλύτερο. Με τον δικό της τρόπο.

Ο Γιάννης Σκαραγκάς εστιάζει στον απομονωμένο άνθρωπο και την ανεξάρτητη γυναίκα που επενδύει στη ζωή ακόμα κι όταν εκείνη της επιφυλάσσει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Συνθέτει την ανθρώπινη διάσταση μιας απλής, ευάλωτης γυναίκας και την αντιπαραβάλλει με το σύμβολο και την ηρωική φιγούρα. Πρόκειται για έναν απολογισμό χαράς, διάψευσης και πίστης, για την προσπάθεια του «ασήμαντου» ανθρώπου να δώσει νόημα στη σχέση του με τον κόσμο: Το γεγονός ότι η κυρά της Ρω νιώθει καθημερινά καθήκον της να ανεβοκατεβάζει την ελληνική σημαία, μπορεί να μην αλλάζει τον κόσμο, του δίνει όμως ένα ιδιαίτερο νόημα. Αποκαθιστά τη έννοια της λογικής στο μυαλό ενός ανθρώπου που βρίσκεται πάντα σε απόσταση και από εχθρούς και από φίλους.

Η Κατερίνα Μπερδέκα στήνει μια παράσταση επίκαιρη, όπου η Κυρά της Ρω, συμβολίζει το κομμάτι της ελληνικής ψυχής που αντλεί δύναμη από τα ελάχιστα και ανανεώνει τις αντοχές του, μέσα από την αλήθεια και το θάρρος να την αντιμετωπίσει. Απομονωμένη και αντιμέτωπη με αντίξοες συνθήκες, η Κυρά της Ρω γίνεται το πιο επίκαιρο και ουσιαστικό σύμβολο μιας χώρας που επανέρχεται στις βασικές της αρχές, τοποθετώντας ξανά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της ιστορίας της. Ενσαρκώνει τη δύναμη του ανθρώπου και κυρίως την ελπίδα ότι, σε δύσκολες περιόδους, η ακεραιότητα και οι λύσεις δεν είναι υπόθεση των πολλών, αλλά του καθένα μας ξεχωριστά.

Η παράσταση είναι βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική. (3η έκδοση)

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ – ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ

Η Δέσποινα Αχλαδιώτη γεννήθηκε το 1890 στο Καστελλόριζο. Από το 1927 με τον άντρα της τον Κώστα, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην ακριτική νησίδα Ρω, δυτικά του Καστελλόριζου, εντελώς μόνοι τους, για να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Μετά το θάνατο του συζύγου της το 1940, έζησε στη Ρω με την τυφλή μητέρα της και κατόπιν εντελώς μόνη της. Πρώτη φορά ύψωσε την ελληνική σημαία το 1929 αλλά από την περίοδο της Κατοχής, όπου υπήρξε και μέλος της Αντίστασης, ύψωνε την ελληνική σημαία κάθε πρωί και την κατέβαζε με τη δύση του ήλιου μέχρι και τον θάνατό της. Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, στις 13 Μαΐου του 1982.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2017. Από τον Μάρτιο του 2018 ξεκίνησε περιοδεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων σε Αθήνα (Οκτώβριος, θέατρο Σφενδόνη & Δεκέμβριος – Ιανουάριος θέατρο Ροές) και Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος, θέατρο Εγνατία, Μάιος θέατρο Αυλαία).

1ος χρόνος παραστάσεων: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστελλόριζο, Βέροια, Παλλήνη, Λάρισα, Βόλος, Κως, Πάτμος, Κάλυμνος, Σαντορίνη, Άλσος Βεΐκου, Ικαρία, Πάτρα, Κοζάνη, κ.α. Από τέλος Νοεμβρίου του 2018, η παράσταση παρουσιάστηκε στο «Σύγχρονο θέατρο» στην Αθήνα δύο μέρες την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες μέρες συνέχιζε την περιοδεία της.

Η Κυρά της Ρω, είναι η δεύτερη παραγωγή που έχει λάβει επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Center of the Art of Performance του UCLA στο Λος Άντζελες, μετά τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, για να παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2019 στις ΗΠΑ.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπερδέκα

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Γαβαλάς

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Τσέλο: Τάσος Μισυρλής, Γιώργος Ταμιωλάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριάνθη Μπαϊρακτάρη

Bοηθός σκηνογράφου: Μιχάλης Σαπλαούρας

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Σάκης Στριτσίδης

Κατασκευή κοστουμιού: Χάρης Σουλιώτης

Παραγωγή: «Λυκόφως», Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Πάνος Σβολάκης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Προβολή – Επικοινωνία: Brainco

Ερμηνεύει η Φωτεινή Μπαξεβάνη

