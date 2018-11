“Οι Φόβοι του Πρίγκηπα” για μία… συλλεκτική εμφάνιση στο 6 D.O.G.S, τον καινούργιο χρόνο

Οι πρίγκιπες έχουν κάθε λόγο να φοβούνται ξανά! Οι Φόβοι του Πρίγκηπα –μία από τις μπάντες που άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην ελληνική εναλλακτική σκηνή– ζωντανά στην Αθήνα, σχεδόν 17 χρόνια μετά από την τελευταία τους εμφάνιση στην πόλη!

Το σκεφτόντουσαν καιρό, βρέθηκαν στη Λάρισα πριν κάποια χρόνια, εμφανίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου… Οι Φόβοι του Πρίγκηπα είναι εδώ! Για ένα λάιβ που ανομολόγητα είχαν υποσχεθεί στους εαυτούς τους και σε όλους τους φίλους της μπάντας!

Η ιστορία και το παρόν ενός ιδιαίτερου συγκροτήματος:

Οι Φόβοι του Πρίγκηπα πρωτοεμφανίστηκαν στο Ρέθυμνο το 1995. Δημιουργήθηκαν από τέσσερις φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης από τους οποίους κανένας δεν ήταν από την Κρήτη (Ανδρέας Αλμπάνης, Αντώνης Αντωνίου, Πάρις Τεκίδης, Σωτήρης Τομζάς). Οι πρώτες πρόβες ξεκίνησαν σε δωμάτια σπιτιών με ακουστικά όργανα και αυτοσχέδια τύμπανα ενώ λίγους μήνες αργότερα δημιούργησαν σε ένα γκαράζ ένα στούντιο και άρχισαν να εξελίσσουν τον ήχο της μπάντας σε ηλεκτρικό.

Ηχογράφησαν δυο demo στο Ρέθυμνο. Το πρώτο κυκλοφόρησε σε κασέτα το καλοκαίρι του 1995 και περιείχε δυο τραγούδια (Οι Φόβοι του Πρίγκηπα, Υποκριτής) και το δεύτερο στα τέλη του ίδιου χρόνου (Κολασμένη Ανδρεία, Ειρωνικόν, Όξινη Βροχή, Άει στην Ευχή, Τι να Ζητήσω). Την άνοιξη του 1996 συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό με το τραγούδι τους «Άει στην Ευχή» και εμφανίζονται στο ΡΟΔΟΝ. Εκεί παίζουν για πρώτη φορά τη «Χωμάτινη Κούκλα» και τραβούν το ενδιαφέρον της Virgin Records, με την οποία υπογράφουν συμβόλαιο. Στα τέλη του 1996 ηχογραφούν το πρώτο τους album (Οι Φόβοι του Πρίγκηπα, LP 1997) στο στούντιο Magnanimus της Θεσσαλονίκης με παραγωγό τον Γιώργο Πεντζίκη. Ο δίσκος κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο του 1997, με εξώφυλλο τα γουρουνάκια και γίνεται γνωστός σε ολόκληρο το κοινό της ελληνόφωνης ροκ στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι Φόβοι του Πρίγκηπα κάνουν πολλά live αυτή την περίοδο και εμφανίζονται ακόμα μια φορά στο ΡΟΔΟΝ, τον Απρίλιο του 1997, μαζί με τους John Spencer and the Blues Explosion.

Την άνοιξη του 1998 ξαναμπαίνουν στο στούντιο (αυτή τη φορά στο Action της Αθήνας) για να ηχογραφήσουν το δεύτερό τους album, σε συνεργασία με την ομάδα παραγωγής “Brotherhood of the Dog” (Alex K, Jimmy Spliff). Από αυτή την ηχογράφηση, κυκλοφορεί ένα EP το καλοκαίρι του 1998 (Φόβοι του Πρίγκηπα, EP 1998) με δυο καινούρια κομμάτια (Απορία, Μαύρο Κουτί) και δυο διασκευές / remix σε παλιότερα κομμάτια τους (Χωμάτινη Κούκλα Black&White, Κοίτα). Το δεύτερο ολοκληρωμένο album τους κυκλοφορεί το Νοέμβριο του 1998 με τίτλο «Φάρσα με Χρυσή Συνοχή».

Δυο μήνες πριν την κυκλοφορία του album, ο μπασίστας των Φόβων, Σωτήρης Τομζάς παίζει για τελευταία φορά με τη μπάντα στο φεστιβάλ της Βαβέλ στο Γκάζι και φεύγει για την Αγγλία. Τη θέση του στα επόμενα live για την προώθηση του δίσκου παίρνει ο φίλος των Φόβων, Ανδρέας Στρατέας (μέλος των Asphodel από το Ρέθυμνο). Μετά από πολλές live εμφανίσεις σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, την άνοιξη του 1999, οι Φόβοι του Πρίγκηπα μετακομίζουν από το Ρέθυμνο στην Αθήνα και ξεκινούν να δουλεύουν καινούριο υλικό με τον Αλέξη Καρακώστα στο μπάσο. Την άνοιξη του 2000 ηχογραφούν το τρίτο τους ολοκληρωμένο album στο Sierra Studio στην Αθήνα, για ακόμα μια φορά με τους “Brotherhood of the Dog” στην παραγωγή. O δίσκος κυκλοφορεί στα τέλη του 2000 με τίτλο «Ο Τελευταίος Διαστημοταυρομάχος» και περιέχει υλικό από ένα πολύ ευρύ φάσμα μουσικών ειδών. Το εξώφυλλο του δίσκου δημιουργείται από τον εικαστικό Γιώργο Βαβυλουσάκη και κερδίζει το πρώτο βραβείο για το καλύτερο εξώφυλλο του 2000 στην ελληνική δισκογραφία. Ολόκληρος ο δίσκος αποτελεί ένα concept και αφηγείται την περίεργη ιστορία ενός σούπερ ήρωα που αδίκως κατηγορείται και κρατείται από ακτιβιστές οικολογικών οργανώσεων στη Λατινική Αμερική. Μια φανταστική οργάνωση, η LSM (Last Space Matador), «χτυπά» δημοφιλή μουσικά site αναρτώντας προκηρύξεις για την υπόθεση του σούπερ ήρωα, μόλις μερικές μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του δίσκου, κάνοντας αυτή την κυκλοφορία μια από τις πιο εκκεντρικές στην ιστορία του εγχώριου ροκ.

Την άνοιξη του 2001, μπαίνουν για ακόμα μια φορά στο Action Studio στην Αθήνα, με παραγωγό τον Jimmy Spliff, και ηχογραφούν τη διασκευή του Let Me Down Again των Depeche Mode, μετά από πρόταση του επίσημου club των Depeche Mode στην Ελλάδα. Η διασκευή αυτή θα κυκλοφορήσει σε δίσκο την άνοιξη του 2005 από την Undo Records (Around the World and Back: A Greek Tribute To Depeche Mode).

Το καλοκαίρι του 2002 πηγαίνουν στη Χίο και ηχογραφούν καινούριο υλικό το οποίο δεν κυκλοφόρησαν. Οι ρυθμοί ζωής της Αθήνας και οι νέες τους παράλληλες ασχολίες δυσκολεύουν πολύ τη διατήρηση της μπάντας η οποία εμφανίζεται για τελευταία φορά –χωρίς να έχει σχεδιάσει ότι θα είναι η τελευταία της φορά σε αυτή τη φάση– στο ΑΝ Club στην Αθήνα, το Νοέμβριο του 2002.

Μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα περίπου δέκα χρόνων, όπου τα μέλη των Φόβων του Πρίγκηπα αλλάζουν πόλεις και ξεκινούν διάφορα μουσικά project (Action Ladies, Universally Unknown, Motel Room, Miniature Solar Systems και Birthday Kicks). Τον Απρίλιο του 2011 συναντιούνται για μια και μοναδική live εμφάνιση στο Stage της Λάρισας. Στο κοινό βρίσκονται άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει από τη όλα τα μέρη της Ελλάδας για να τους ξανακούσουν. Μετά από αυτό το live κάθε τυχαία ή προγραμματισμένη συνάντηση των μελών των Φόβων του Πρίγκηπα δημιουργεί σχέδια για επανένωση στο άμεσο μέλλον.

Τον Ιούλιο του 2017, κλείνονται τρεις μέρες σε ένα στούντιο στην Αθήνα και ξαναπαίζουν τα τραγούδια που έχουν γράψει από το 1995. Το τριήμερο αυτό είναι καθοριστικό για την επανένωσή τους, η οποία πραγματοποιείται επάνω στη σκηνή του Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου τον Αύγουστο του 2018.

Σάββατο 12/1/2019

Ώρα: 21:00 (πόρτες)

22:00 (έναρξη)

6 D.O.G.S

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι

Τηλ. 210 3210510

Εισιτήρια: Προπώληση 8 € – Ταμείο 10 €

Προπώληση: viva.gr και από όλο το δίκτυο της viva