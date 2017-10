Οι Fuzztones επιστρέφουν στο Gagarin!

H μπάντα που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, καθόρισε το garage revival των ’80s και ’90s και δίδαξε αληθινό, ηδονιστικό rock ‘n roll επιστρέφει στο Gagarin, γνωστό τόπο του εγκλήματος και άνδρο για τα συνήθη τους έκτροπα. Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, οι Fuzztones παρελαύνουν στη σκηνή του Gagarin και προσκαλούν το αγαπημένο τους αθηναϊκό κοινό σε ένα ξεσηκωτικό πάρτυ.



Βρώμικες κιθάρες, ατόφιο garage, πρόστυχο σεξ απίλ, λυσασμένες συνθέσεις με grungy στιγμές, απρόβλεπτες διασκευές (το σήμα κατετεθέν τους), ένα θρυλικό hammond παραλήρημα και όλα αυτά σε υπερβολικές δόσεις, συνθέτουν τον ήχο της μπάντας που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα: οι Fuzztones ακροβατούν μεταξύ cult και rock ‘n roll και η σκηνική τους παρουσία είναι μυθική.

Ο Rudi Protrudi θα διδάξει ξανά το ξέφρενο και εντελώς μοναδικό μουσικό ιδίωμα που έκανε τους Fuzztones μια μπάντα-φετίχ, και μάλιστα έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του “The Fuzztone: Raisin’ A Ruckus” αυτόν τον Ιούλιο. O αυτοαποκαλούμενος “αιώνιος teenager” είναι έτοιμος να διηγηθεί ιστορίες μανιασμένου ροκενρόλ (από τη ζωή στο τροχόσπιτο, με τους καβγάδες και το αλκοόλ, ως την αγάπη του για τους New York Dolls και την πανκ σκηνή της Νέας Υόρκης και από την απόρριψή του από τους Dead Boys και δημιουργία των Fuzztones μέχρι τις περιπέτειες και την εκκεντρική πορεία του στη μουσική βιομηχανία) και αλλά και να μας βοηθήσει να τις ξαναζήσουμε, αυτό το φθινόπωρο στη Λιοσίων!

PENNY DREADFUL

Έχοντας στις αποσκευές τους το δεύτερο άλμπουμ τους, Pilgrimage, οι Penny Dreadful ανεβαίνουν στη σκηνή του Gagarin με τον γνωστό rock ’n’ roll ηλεκτρισμό και την εκρηκτική ατμόσφαιρα που διακρίνει τις live εμφανίσεις τους.



Με συνθέσεις ποτισμένες με βρόμικους ήχους, άγρια ξεσπάσματα και καταραμένες μελωδίες, με στίχους που μιλούν για κουρελιασμένους χαρακτήρες και απατηλά όνειρα, προσκαλούν σ’ ένα ταξίδι που ξεκινά από τις ερήμους της Αυστραλίας, περνά από τους συννεφιασμένους βαλτότοπους της Λουιζιάνα και καταλήγει στα μοναχικά λιβάδια της Βόρειας Ντακότα, με μουσικές βγαλμένες, θαρρείς, από μια αμερικανική road movie.

THE WRINKLED SUITS

Οι The Wrinkled Suits δημιουργήθηκαν το 2015 και αποτελούνται από τον Κωνσταντίνο Κύρτση (Κιθάρα/Φωνή), τον Χρήστο Ηλιόπουλο (Μπάσο/Φωνή) και τον Ηλία Σαμαρτζή (Τύμπανα).

Πέρασαν τα δύο πρώτα χρόνια της πορείας τους κάνοντας εμφανίσεις σε κάποια από τα πιο γνωστά venues της Αθήνας, ενώ, στις 29 Απριλίου κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Suck The Gun”.

Ο χαρακτηριστικός ήχος του συγκροτήματος προέρχεται από τις πολλές και διαφορετικές επιρροές των μελών του, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα blues και r’n’b των δεκαετιών του ’50 και του ’60, το κλασσικό rock, το heavy metal και το punk των 70s και των 80s.

Σάββατο 28 Οκτωβρίου

Gagarin 205

Λιοσίων 205, Αθήνα

104 45

Τηλ.: 211 4112500

Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση 15 ευρώ, ταμείο 18 ευρώ

Σημεία Προπώλησης: viva.gr, τηλεφωνικά στο 11 876, Seven Spots, Reload Stores, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευρυπίδης, Syd Records