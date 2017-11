Η Gabriela Montero στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μία από τις μεγαλύτερες κλασικές πιανίστριες στον κόσμο, αλλά και διάσημη συνθέτης, η φημισμένη Gabriela Montero (Γκαμπριέλα Μοντέρο) πραγματοποιεί την παρθενική της εμφάνιση στη χώρα μας, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Σ’ ένα εκπληκτικό κοντσέρτο πιάνου, όπου τα κλασικά αριστουργήματα του Σούμπερτ και του Σούμαν συνυπάρχουν αρμονικά με δικές της συνθέσεις και άλλα γνωστά και αγαπημένα σύγχρονα ακούσματα, από τα οποία δεν απουσιάζει ακόμα και το Chariots of Fire του δικού μας Βαγγέλη Παπαθανασίου. Σ’ ένα ιδιαίτερο, μοναδικό ρεσιτάλ, που υπόσχεται στο Αθηναϊκό κοινό μία σπάνια μουσική εμπειρία.

Μία μοναδική συναυλία όπως μοναδική είναι και η Γκαμπριέλα Μοντέρο, αφού πέρα από αδιαμφισβήτητο υπόβαθρο, παιδεία και τεχνική που διαθέτει (αυτά ακριβώς που την βοήθησαν να δομήσει την τεράστια καριέρα της ως κλασική σολίστας) έχει παράλληλα καταξιωθεί διεθνώς, ως η κορυφαία πιανίστρια στους αυτοσχεδιασμούς.

«Η σούπερ σταρ με ουσία, η εμνευσμένη συνθέτης και ταυτόχρονα κορυφαία σολίστ, έχει τα πάντα: Μπρίο, λυρισμό, δεξιοτεχνία, χαλύβδινη δύναμη στις έντονες στιγμές και, πάνω απ’ όλα, συναισθηματική εκφραστικότητα». Με αυτά τα λόγια περιγράφει την Μοντέρο ο περίφημος Άντονι Τομμαζίνι στους New York Times!

Την εξήγηση για το “σκηνικό αυτό θαύμα” ίσως να δίνουν τα ίδια, τα δικά της λόγια: «Όταν αυτοσχεδιάζω συνδέομαι άρρηκτα με το κοινό μου, με έναν εντελώς μοναδικό τρόπο και συνδέονται μαζί μου και εκείνοι. Επειδή ο αυτοσχεδιασμός είναι τόσο σημαντικό μέρος του ποια είμαι. Ίσως γιατί είναι ο πλέον φυσικός και αυθόρμητος τρόπος που μπορώ να εκφράσω τον ίδιο μου τον εαυτό».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρώτο μέρος

Σούμπερτ: “Four Impromptus, Op. 90, D. 899″

Σούμαν: “Carnaval, Op. 9″

Δεύτερο μέρος

Μοντέρο: Συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Gabriela Montero γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας από μητέρα Αμερικανίδα.

Επιτομή του όρου «παιδί θαύμα», σχημάτισε για πρώτη φορά μελωδία σ’ ένα πιάνο παιχνίδι σε ηλικία μόλις 15 μηνών (!). Άρχισε να μελετά πιάνο στα τρία της, ενώ στα πέντε της συμμετείχε στην πρώτη της συναυλία και στα οκτώ της εμφανίστηκε στο πρώτο προσωπικό της κοντσέρτο εντασσόμενη αμέσως και στην Ορχήστρα νέων Simon Bolivar.

Αποφοίτησε με τις υψηλότερες διακρίσεις από την Βασιλική Ακαδημία μουσικής του Λονδίνου, ενώ στην καριέρα της έχει τιμηθεί με όλες τις κορυφαίες διακρίσεις, αποσπώντας παράλληλα για τους δίσκους της αμέτρητα μουσικά βραβεία, ανάμεσά τους και 3 Grammy, 1 Klassik-ohne-Grenzen και 1 5StarBBC!

Στις 20 Ιανουαρίου 2009 ήταν τιμώμενη προσκεκλημένη καλλιτέχνης στην Ορκομωσία του Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ενώ η ίδια θεωρεί ως ύψιστη διάκρισή της την ανακήρυξή της από τη Διεθνή Αμνηστία σε επίτιμη πρέσβειρα της, με αφορμή τους συνεχείς αγώνες της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο μέσω της μουσικής της όσο και δια του δημόσιου λόγου της.

Στην φρενήρη πορεία τής καριέρας της, η Γκαμπριέρα Μοντέρα μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες Ορχήστρες του κόσμου, όπως η Συμφωνική της Βιέννης, η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες, του Βερολίνου, του Τόκυο, του Σικάγου, του Σαν Φρανσίσκο, την Royal Symphony, αλλά και με προσωπικότητες όπως ο Yo Yo Ma, ο Lorin Maazel ή ο Gautier Capucon.

Έχει εμφανισθεί επίσης στα διασημότερα θέατρα του πλανήτη, στις Όπερες της Βιέννης, του Σίδνεϊ, στην Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, στην Σκάλα, ενώ διατηρεί μόνιμες σχέσεις συνεργασίας με το BBC, το Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, του Σάλτσμπουργκ και το Φεστιβάλ του Λουγκάνο, όπου προσκαλείται κάθε χρόνο.

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

Gabriela Montero: Rachmaninov: Piano Concerto No. 2, Op. 18-Montero: Ex Patria, Op. 1 & Improvisations (Orchid Classics, 2015)

Gabriela Montero: Solatino (EMI Classics, 2010)

Gautier Capucon and Gabriela Montero: Rhapsody – Rachmaninov, Prokofiev Cello Sonatas (Virgin Classics, 2008)

Gabriela Montero: Baroque (EMI Classics, 2007)

Gabriela Montero: Bach and Beyond (EMI Classics, 2006)

Gabriela Montero: Piano Recital (EMI Classics, 2005)

Gabriela Montero: Gabriela Montero en Concert a Montreal (Palexa, 2006)

Gabriela Montero: Chopin: Piano Works (Palexa, 2007)

Τιμές εισιτηρίων:

Φοιτητές, μαθητές, άνεργοι και ΑΜΕΑ: 25 ευρώ (στην Γ Ζώνη)

Ζώνη Γ: € 30

Ζώνη Β: € 50

Ζώνη Α: € 60

Διακεκριμένη Ζώνη: € 70

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Μεγάρου Μουσικής και στην Ομήρου 8.

Online αγορές στο www.megaron.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 7282 333