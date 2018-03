Οι “Γιορ Λώκαλς” έρχονται στη Νέα Σμύρνη! Μάθετε ποιοι είναι!

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου σας περιμένουμε στο Άρωμα Πλατείας, στο κάτω BAR, για να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τους ΓΙΟΡ ΛΩΚΑΛΣ.

Οι Γιορ Λώκαλς είναι όλοι αυτοί οι μουσικοί που ζουν και δημιουργούν με αγάπη κι ειλικρίνεια σε ακτίνα μερικών χιλιομέτρων από το σπίτι σας.

Παρουσίαση των ΓΙΟΡ ΛΩΚΑΛΣ Vol 1:

Η Nalyssa Green είναι συνθέτης, τραγουδοποιός και τραγουδίστρια. Είναι αυτοδίδακτη και παίζει πλήκτρα, κιθάρα, ακορντεόν και θέρεμιν. Έχει εκδώσει δύο προσωπικούς δίσκους: Barock (2010, self-released), The Seed (2012, Inner Ear). Από το 2014 ασχολείται με τη σύνθεση πρωτότυπης μουσικής για θεατρικές παραστάσεις. Στο Γιορ Λώκαλς θα παρουσιάσει ένα μικρό σετ που θα αποτελείται κυρίως από τα καινούρια ελληνόφωνα κομμάτια της που αναμένεται οσονούπω να εκδοθούν.

Η Sma Rag Da είναι η αγαπημένη μας δεκαεπτάχρονη από την Πάτρα. Ή τουλάχιστον ήταν. Την γνωρίσαμε ως Queen of the Surreal το 2013, και είχε όλα εκείνα που αγαπάμε. Λίγο Alex Turner, λίγο Kate Nash, και πολλή, καλή και ανεπιτήδευτη καλλιτεχνική ενέργεια.

Τραγούδια για τους ανθρώπους που πέφτουν από τον ουρανό, τους φανταστικούς μας φίλους και ένα σωρό ακόμη προσωπικές ιστορίες. Τελειώνοντας τις σπουδές της πάνω στο Commercial Music στο πανεπιστήμιο του Westminster, η Sma Rag Da επέστρεψε στην Ελλάδα και μας ξανασυστήθηκε ως ενήλικη και ανεξάρτητη πλέον καλλιτέχνης μέσω του δεύτερου της άλμπουμ με τίτλο Wisdom Tooth.

Εκτός απο την αφοπλιστική ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό της, η Sma Rag Da ξεχωρίζει για το ενδιαφέρον της να ανοίγει συνεχώς διάλογο μέσα απο τα μουσικά της πρότζεκτ, όπως για παράδειγμα με το Broken Greek EP μαζί με τον Άγγλο παραγωγό Brodsky.

Ο Jef Maarawi είναι μουσικός και ηθοποιός από την Αθήνα. Γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, και είναι επηρεασμένος από folk μουσικούς όπως ο Bonnie ‘Prince’ Billy, o Eliott Smith και ο Father John Misty, καθώς και από την Βραζιλιάνικη μουσική κουλτούρα.

Το 2007 ξεκίνησε το μουσικό project Egg Hell και κυκλοφόρησε ένα ομότιτλο EP το 2009. Ακολούθησαν ένα δεύτερο EP με τίτλο “Brownie Crumbs” το 2011 και το πρώτο album με τίτλο ”Once Part of a Whole Ship” το 2014. To χειμώνα του 2016 ηχογράφησε στο στούντιο του King Elephant τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο “Comfort Food”, που θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2017 από την Inner Ear.

Ο Κώστας Μηλιαράς είναι τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης. Έχει κυκλοφορήσει ένα solo EP με τον τίτλο “Wild & Electric” το 2017 και ετοιμάζεται να κυκλοφορίσει τους επόμενους μήνες το δεύτερο single με τη νεοσύστατη ψυχεδελική μπάντα The Mojo Caravans.

Τα ηχοχρώματα που συγκροτούν τη μουσική του παλέτα είναι παρμένα από παλιότερες δεκαετίες — κυρίως από τη δεκαετία του ’60. Το folk, το surf, το garage, το psych rock, το blues, αλλά και τα soundtracks από westerns και noir films αποτελούν τις κυριότερες επιρροές του· ιδωμένα στην περίπτωσή του μέσα από ένα πιο lo-fi πρίσμα.

Στο live θα παρουσιάσει unplugged κομμάτια από το EP του, κάποια ακόμη ακυκλοφόρητα, διασκευές από αγαπημένα του κομμάτια — γνωστά και άγνωστα, καθώς και ένα ντουέτο-έκπληξη από κομμάτι που έχει γράψει για επερχόμενη κυκλοφορία.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Ώρα έναρξης: 21.30

Άρωμα Πλατείας

25ης Μαρτίου 19 – Νέα Σμύρνη

τηλ. κρατήσεων: 2109357505

Είσοδος ελεύθερη