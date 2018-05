Οι “Γιορ Λώκαλς” καλλιτέχνες, αυτή τη φορά θα βρεθούν στον Χολαργό!

Μετά την μεγάλη επιτυχία του ΓΙΟΡ ΛΩΚΑΛΣ Vol. 1, Την Πέμπτη 17 Μαΐου σας περιμένουμε στο White Spoon, για να σας παρουσιάσουμε αυτή την φορά στην γειτονιά του Χολαργού, το ΓΙΟΡ ΛΩΚΑΛΣ Vol. 2.

Για όσους έχουν χάσει το προηγούμενο επεισόδιο, οι ΓΙΟΡ ΛΩΚΑΛΣ είναι όλοι αυτοί οι μουσικοί που ζουν και δημιουργούν με αγάπη κι ειλικρίνεια σε ακτίνα μερικών χιλιομέτρων από το σπίτι σας.

Στο Vol. 2 θα εμφανιστούν οι:

Η Katerine Duska, μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκηνής.

H χροιά της μας ταξιδεύει στις «μαύρες» φωνές περασμένων δεκαετιών. Μέσα από τους στίχους και τη μουσική της, αποκαλύπτει το μουσικό της υπόβαθρο με αφοπλιστικό τρόπο ακολουθώντας Indie-Pop, Neo-Soul και Soulful Pop μονοπάτια παρασύροντάς μας ταυτόχρονα με τη μαγευτική σκηνική της παρουσία. Θα την απολαύσουμε να ερμηνεύει τα αγαπημένα singles που την έκαναν να ξεχωρίσει, “Slow”, “One In a Million”, “Won’t Leave”, κομμάτια από τον ολοκληρωμένο album της “Embodiment” καθώς και αγαπημένες διασκευές με ακουστικό τρόπο, αποκαλύπτοντας ένα ευρύ μουσικό φάσμα που φανερώνει τις διαφορετικές επιρροές της Katerine, με κοινό παρονομαστή το ‘soulful’ στοιχείο της φωνής της, που έρχεται για να τα συνυφάνει όλα μεταξύ τους.

Το προσωπικό project του Άγγελου Αϊβάζη, Pelion Rivers είναι ένα “one man band” που γεννήθηκε σε μια απόκρημνη βουνοπλαγιά του Πηλίου και κινείται σε αμιγώς folk μονοπάτια. Πιο συγκεκριμένα, στις αποσκευές του θα βρει κανείς το “Freewheelin” του Bob Dylan, το ‘Five Leaves Left’ του Nick Drake αλλά και από σύγχρονούς του, το ξεχωριστό ‘Wild Hunt’ του Tallest Man on Earth. Ο Άγγελος Αϊβάζης από το 2014 έως σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά μέσω του rockabilly συγκροτήματος Jaguar Bombs. Πολύ πιθανό να τον έχετε ξανασυναντήσει ως τραγουδοποιό ή βασική φωνή σε Brainwash Squad, Days are a Maze, Sony Music, BlankCanvas, Ten Tales of Ordinary Madness, The Sound of Everything ως μουσικό His Majesty the King of Spain, Hyena, Inner Ear, Έχει ακόμα συνεργαστεί με τους παρακάτω καλλιτέχνες: Vassilikos (Raining Pleasure), Λάκης Παπαδόπουλος, Matisse, Katerine Duska, Leon of Athens, Γεωργία Νταγάκη, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Locomondo, Ορέστης Ντάντος και Μαρίζα Ρίζου. Το Pelion Rivers, βασίζεται σε fingerstyle τεχνικές αλλά και αναλογικές μεθόδους ηχογράφησης, το πρώτο κομμάτι που δημοσιεύτηκε με τίτλο “Pixies” μας δίνει μια πρώτη αίσθηση της ατμόσφαιρας που έχει διαλέξει και πιστεύουμε ότι του ταιριάζει πολύ.

Η νεαρή Amalia τραγουδοποιός από την Αθήνα απέκτησε την πρώτη της κιθάρα σε ηλικία 12 χρονών, παράτησε το ποδόσφαιρο και άρχισε να γράφει τραγούδια. Αποφοίτησε από το Μουσικό Λύκειο Παλλήνης όπου σπούδασε κλασική κιθάρα, πιάνο και κλαρινέτο. Τον περασμένο Δεκέμβριο κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ “Thieving Star” ακολουθούμενο από το δεύτερο “Ophelia”. Με μια ιδιαίτερη χροιά φωνής, επιρροές όπως The Beatles, Mumford and Sons, Monika και παράξενες λυρικές αναφορές σε Σαίξπηρ και Θ.Σ.Έλιοτ, δημιουργεί ένα προσωπικό στυλ. Στο live θα ακουστούν κομμάτια της από το δίσκο που δουλεύει καθώς και μερικές διασκευές.

Ο Gautier Velissaris, είναι μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Έχει κυκλοφορήσει 2 προσωπικούς δίσκους, το Pink Cinnamon (2016) και το Babylon (2013) ενώ έχει υπάρξει νικητής διαγωνισμoύ Jumping Fish για το “Home”. Έχει κάνει εμφανίσεις και προσωπικές συναυλίες σε σκηνές και φεστιβάλ σε Ελλάδα (ΚΠΙΣΝ, Κήπος Μεγάρου, Rockwave, Fuzz Club, Gagarin, Gazarte, Faust Bar), καθώς και εξωτερικό (Λονδίνο, Σαν Φρανσίσκο και Ελβετία). Έχει γράψει μουσική για θέατρο: “Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας” του Σαίξπηρ για το Φεστιβάλ Αθηνών (2017), “Κεκλεισμένων των Θυρών” του ΖΠ Σαρτρ (2017), “Πλατφόρμα νέων καλλιτεχνών” Εθνικού Θεάτρου (2015). Έχει πρωταγωνιστήσει στον “Ερωτόκριτο” του Δημήτρη Μαραμή σε σκηνοθεσία Κωσταντίνου Ρήγου, Εθνική Λυρική Σκηνή και Ηρώδειο (2017).

Πέμπτη 17 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 20.30

White Spoon

Λεωφ. Μεσογείων 234 & Βεντούρη 1, Χολαργός

Tηλ.κρατήσεων: 21 0653 3645

Είσοδος ελεύθερη

———

Κάθε μήνα λοιπόν, σε διαφορετική γειτονιά της Αθήνας, θα γίνεται ένα λάιβ. Τέσσερις λώκαλ καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές επιρροές θα μοιράζονται μαζί μας τη μουσική τους.

Το πρότζεκτ στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ μουσικών και στο να δώσει στο κοινό την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν από κοντά τη δουλειά καλλιτεχνών που τα μέινστριμ μίντια αγνοούν συστηματικά. Καταξιωμένοι ή στα πρώτα τους βήματα, οι ΓΙΟΡ ΛΩΚΑΛΣ αξίζουν την προσοχή σου!