Οι Groove Aloud αρχίζουν… “From Scratch” στο νέο τους EP

Οι Groove Aloud τα τελευταία 5 χρόνια διακρίνονται για την μοναδική τους σκηνική παρουσία και τον funky ήχο τους. Οι επιρροές της μπάντας στηρίζονται σε καλλιτέχνες όπως οι Tower of Power, Herbie Hancock, Maceo Parker, Curtis Mayfield, Quantic Soul Orchestra, The Poets of Rhythm, James Brown, Stevie Wonder, γεγονός το οποίο συναντάμε και στη δικιά τους μουσική.

Το σίγουρο είναι πως, τουλάχιστον στην επιλογή των κομματιών, συχνά επιδεικνύουν ένα ιδιαίτερα καλό γούστο, καθώς στη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας τους έχουν κάνει τον κόσμο να αγαπήσει ξανά σπουδαία τραγούδια της κλασικής funk – jazz σκηνής. Αλλά τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ… Οι Groove Aloud κυκλοφόρησαν ένα EP που ονομάζεται “From Scratch”, το οποίο κυκλοφορεί από την Protasis Music. Επίσης, έχουν συμμετάσχει σε μια συλλογή της ΕΡΤ και σε διαγωνισμούς όπως, για παράδειγμα, τον διαγωνισμό Your Band της ΕΡΤ, στον οποίον και διακρίθηκαν.

Ώς τώρα, έχουν εμφανιστεί σχεδόν σε όλες τις μουσικές σκηνές, bar, club της Αθήνας και έχουν λάβει μέρος σε σημαντικές διοργανώσεις. Ετοιμαστείτε λοιπόν να τους συναντήσετε σε ένα πρόγραμμα γεμάτο groove και ασταμάτητο χορό!

Μέλη μπάντας είναι οι:

Βασίλης Νικολόπουλος: μπάσο

Άκης Πετρόπουλος: τύμπανα

Σοφία Σιάνου: φωνή / φλάουτο

Αλέξανδρος Μιχαηλίδης: πλήκτρα

Γιώργος Λυκούδης: τρομπέτα / φωνή

Κώστας Παρισιάδης: κιθάρα / φωνή