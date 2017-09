Οι «Ιδιωτικές Ζωές» έρχονται στο Θέατρο Γκλόρια!

Ο Έλιοτ και η Αμάντα παντρεύονται και σύντομα χωρίζουν. Μετά το διαζύγιο, παντρεύονται νέους συντρόφους και ξεκινώντας την καινούργια τους ζωή φεύγουν για τον μήνα του μέλιτος. Θα ξανασυναντηθούν όμως, αφού τυχαία επέλεξαν τον ίδιο προορισμό και το ίδιο ξενοδοχείο γι’ αυτό το μοναδικό ταξίδι. Αυτή η σύμπτωση θα αναθερμάνει την θυελλώδη σχέση τους προκαλώντας μια σειρά από κωμικοτραγικά και επικίνδυνα επεισόδια μεταξύ των τεσσάρων συζύγων.

Η απολαυστική ρομαντική κομεντί Ιδιωτικές Ζωές του Νόελ Κάουαρντ κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Γκλόρια, σε μετάφραση, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία του Αλέξη Ρίγλη με τη Ζέτα Μακρυπούλια, τον Αποστόλη Τότσικα, τον Μιχάλη Οικονόμου, την Έφη Γούση, τη Γεωργιάννα Νταλάρα, την Αμαλία Αρσένη, τον Γιώργο Παπαπαύλου και τον Παναγιώτη Σούλη.

Ο Νόελ Κάουαρντ (1899 – 1973) ήταν Άγγλος θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδιστής, και συνθέτης. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο σε ηλικία 12 ετών. Άλλα γνωστά θεατρικά του έργα είναι τα The Vortex (1924), Hay Fever (1925), Design for Living (1933), Blithe Spirit (1941) και Present Laughter (1946), αλλά έγραψε και επιθεωρήσεις, μιούζικαλ, οπερέτες – όπως το Bitter Sweet (1929), δημοφιλή τραγούδια – όπως τα «Mad About the boy», «A Room With a View» και «Mad Dogs and Englishmen», και κινηματογραφικά σενάρια – όπως το Brief Encounter (1945). Για την ταινία In Which we Serve (1943) στην οποία ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός του απονεμήθηκε τιμητικό Oscar. Το 1969 χρίστηκε ιππότης. Το 1970 βραβεύτηκε με Tony για το σύνολο του έργου του. Πέθανε στη Τζαμάικα. To 2006 το Θέατρο Άλμπερι στο West End του Λονδίνου μετονομάστηκε σε Νόελ Κάουαρντ προς τιμήν του.

Ιδιωτικές Ζωές

Οι Ιδιωτικές Ζωές (1930) πρωτοπαρουσιάστηκαν με τον Νόελ Κάουαρντ, την Γκέρτρουντ Λόρενς και τον Λόρενς Ολίβιε στην Αγγλία και τη Νέα Υόρκη και το 1931 το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με τη Νόρμα Σίρερ. Έκτοτε έχει ανέβει δεκάδες φορές σε όλο τον κόσμο και στους ρόλους τους έχουν διαδεχθεί μεταξύ άλλων οι Ταλούλα Μπάνκχεντ, Μάγκι Σμιθ, Ντανιέλ Νταριέ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Ρίτσαρντ Μπάρτον, Τζόαν Κόλινς, Τζούλιετ Στίβενσον, Άλαν Ρίκμαν και Κιμ Κατράλ. Στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκε το 1949 ως Οι Τρομεροί Εραστές με την Κατερίνα Ανδρεάδη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Έλλη Λαμπέτη. Έκτοτε έχει ανέβει αρκετές φορές από σημαντικούς θιάσους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πρωταγωνιστούν: Ζέτα Μακρυπούλια, Αποστόλης Τότσικας, Μιχάλης Οικονόμου, Έφη Γούση, Γεωργιάννα Νταλάρα, Αμαλία Αρσένη, Γιώργος Παπαπαύλου, Παναγιώτης Σούλης

Μετάφραση – Δραματουργική Επεξεργασία – Σκηνοθεσία: Αλέξης Ρίγλης

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Πληροφορίες:

Από 13 Οκτωβρίου

Θέατρο Γκλόρια

Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 36 00 832

Διάρκεια Παράστασης: 100 λεπτά

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 20.00

Πέμπτη: 21.00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.00 & 21.00

Κυριακή: 18.00

Τιμές εισιτηρίων:

Τετάρτη – Πέμπτη

Α΄ Ζώνη: Κανονικό 17€ (χωρίς μειωμένα)

Β΄ Ζώνη: Κανονικό 15€, Μειωμένο 13€, Άνεργοι/ΑΜΕΑ 10€

Παρασκευή – Σάββατο απόγευμα

Α΄ Ζώνη: Κανονικό 20€ (χωρίς μειωμένα)

Β΄ Ζώνη: Κανονικό 17€, Μειωμένο 15€, Άνεργοι/ΑΜΕΑ 13€

Σάββατο βράδυ – Κυριακή

Α΄ Ζώνη: Κανονικό 22€ (χωρίς μειωμένα)

Β΄ Ζώνη: Κανονικό 20€, ΜΒΒβ βξβιθηθη βξκηβκξβειωμένο 17€, Άνεργοι /ΑΜΕΑ 15€

* Μειωμένα εισιτήρια: Φοιτητικά, Άτομα κάτω των 25 ετών, Άτομα άνω των 65 ετών

Μεγάλη Προσφορά

Όλα τα εισιτήρια 10€

Για αγορές που θα γίνουν μέχρι και την 1η Οκτωβρίου

Και για τις παραστάσεις από 13 έως και 29 Οκτωβρίου 2017